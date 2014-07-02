Handdüse mit zusätzlichen Borsten zum Reinigen von kleinen Flächen. Die Handdüse kann mit oder ohne Reinigungsüberzug verwendet werden. Mit den robusten Borsten lässt sich zunächst hartnäckiger Schmutz entfernen. Anschließend kann eine Anwendung mit Überzug erfolgen und der Schmutz ganz leicht entfernt und aufgenommen werden. Die Handdüse ist bestens geeignet für Wandfliesen, Spiegel, Duschkabinen, Dunstabszugshauben, Kochfelder und vieles mehr.