Handdüse
Handdüse mit zusätzlichen Borsten zum Reinigen von kleinen Flächen wie Duschkabinen, Wandfliesen und vielem mehr. Kann mit oder ohne Überzug verwendet werden.
Handdüse mit zusätzlichen Borsten zum Reinigen von kleinen Flächen. Die Handdüse kann mit oder ohne Reinigungsüberzug verwendet werden. Mit den robusten Borsten lässt sich zunächst hartnäckiger Schmutz entfernen. Anschließend kann eine Anwendung mit Überzug erfolgen und der Schmutz ganz leicht entfernt und aufgenommen werden. Die Handdüse ist bestens geeignet für Wandfliesen, Spiegel, Duschkabinen, Dunstabszugshauben, Kochfelder und vieles mehr.
Merkmale und Vorteile
Reinigungsborsten
- Zum Ablösen hartnäckiger Verschmutzungen
Handliche Größe
- Optimal für kleinere Flächen, Fenster etc.
Spezifikationen
Technische Daten
|Farbe
|Schwarz
|Gewicht (kg)
|0.1
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|0.2
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|165 x 200 x 60
Videos
Kompatible Geräte
Anwendungsgebiete
- Arbeitsflächen in der Küche
- Wandfliesen
- Duschkabine / Badewanne
- Kochfelder
- Dunstabzugshauben
- Kühlschrank (innen /außen)
- Backofen
- Küchen