Dampfreiniger SG 4/2 Classic
Sehr kompakt und einfach zu bedienen: der Dampfreiniger SG 4/2 Classic von Kärcher mit einzigartigem All-in-one-Box-Design und VapoHydro-Funktion zur Reinigung und Sanitation ohne Chemie.
Dank des einzigartigen All-in-one-Box-Designs sehr kompakt, robust und langlebig, dazu umfangreich ausgestattet und besonders einfach zu bedienen: Der Dampfreiniger SG 4/2 Classic überzeugt mit exzellenten Reinigungsergebnissen, einem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis und maximaler Wirtschaftlichkeit. Das gerade mal 7,5 Kilogramm leichte Gerät ist der kompakteste professionelle Dampfreiniger seiner Klasse, in nur 3 Minuten einsatzbereit und bietet mit 4 Bar Dampfdruck mehr als ausreichend Reserven zur gründlichen Reinigung und Sanitation ganz ohne den Einsatz chemischer Hilfsmittel. Theken, Schankanlagen, Fliesen, Kochfelder, Öfen und vieles mehr werden bis in die kleinste Ritze makellos sauber – ganz unabhängig von ihrem Verschmutzungsgrad. In besonders hartnäckigen Fällen hilft die zuschaltbare VapoHydro-Funktion mit Heißwasser und beseitigt wirksam auch starke Verschmutzungen und Fette, der Wassertank ist entnehmbar und jederzeit befüllbar. Mitgelieferte Zubehöre wie Dampfschlauch, Handdüse, Punktstrahldüse, Powerdüse, Rundbürste, Flachbürste, Dampfschaber und Mikrofaser-Überzug sind alle direkt im Gerät untergebracht – optional ist auch eine Bodendüse erhältlich.
Merkmale und Vorteile
Kompaktes All-in-one-Box-DesignLanglebiges, robustes und damit sehr wirtschaftliches Gerät. Platzsparende, komfortable Aufbewahrung der Zubehöre im Gerät selbst. Dank des geringen Gewichts (7,5 kg) einhändig transportierbar.
Einfaches BedienkonzeptKomfortable Druckschalter zum Ein- und Ausschalten des Dampfreinigers. LEDs zeigen Einsatzbereitschaft, Wassermangel und Serviceintervall an.
VapoHydro-FunktionReinigungsstarke Kombination von Dampf und Heißwasser. Einfaches Wegspülen der gelösten Verschmutzungen. Steigert die Reinigungswirkung bei sehr hartnäckigen Verschmutzungen.
Umfangreiche Zubehöre
- Multifunktionales Zubehör zur Reinigung verschiedenster Oberflächen.
- Platzsparende, komfortable Aufbewahrung der Zubehöre im Gerät selbst.
- Bodendüse, Fensterdüse und Textilpflegedüse sind optional erhältlich.
Entnehmbarer Frischwassertank
- Jederzeit befüllbarer Frischwassertank.
- Unterbrechungsfreie, lange Reinigungseinsätze mit Dampf oder VapoHydro-Funktion.
Jederzeit schnell einsatzbereit
- Nach dem Einschalten innerhalb von 3 Minuten startklar.
- Dank des All-in-one-Box-Designs sind alle Zubehöre jederzeit griffbereit.
Spezifikationen
Technische Daten
|Kesselinhalt (l)
|0.5
|Tankinhalt (l)
|1.5
|Dampfdruck (bar)
|max. 4
|Heizleistung (W)
|2250
|Kesseltemperatur (°C)
|max. 145
|Kabellänge (m)
|5
|Spannung (V)
|220 - 240
|Frequenz (Hz)
|50
|Farbe
|Anthrazit
|Gewicht ohne Zubehör (kg)
|7
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|9.4
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|460 x 298 x 265
Lieferumfang
- Handdüse mit Bürste: 165 mm
- Dampfschlauch mit Pistole: 2.5 m
- Überzug aus Mikrofaser für Handdüse
- Zubehör-Netztasche
Ausstattung
- Ergonomischer Tragegriff
- Powerdüse
- Punktstrahldüse lang
Videos
Anwendungsgebiete
- Ideal zum Einsatz in Hotellerie, Gastronomie, Einzelhandel und Gebäudereinigung
- Zur Reinigung von Sanitärbereichen in jeder Art von touristischer Einrichtung
- Zur Reinigung von Arbeitsflächen, Spülen, Abzugshauben, Wasserhähnen in Küchen
- Hygienische Reinigung und Sanitation ohne Chemie
- Zur Reinigung stark frequentierter Bereiche wie Buffets, Vitrinen oder Theken
- Zur Reinigung von Waschbecken, Duschen, Badewannen, Spiegeln und Fenstern
- Ideal auf Campingplätzen, Kreuzfahrtschiffen und in Ferienwohnungen
Zubehör
SG 4/2 Classic Ersatzteile
Kärcher Original-Ersatzteile
Viele Defekte können behoben werden, indem das entsprechende Ersatzteil am Gerät ausgetauscht wird. Und so werden nicht nur Kosten minimiert, sondern auch die Ressourcen unserer Erde geschont.
Bitte beachten Sie, dass Ersatzteile lediglich von ausgebildetem Fachpersonal getauscht werden dürfen, anderenfalls erlischt der Garantieanspruch (siehe auch Garantiebedingungen).
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