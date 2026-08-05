Nettoyeur vapeur SG 4/2 Classic
Très compact et facile d'utilisation : le nettoyeur vapeur SG 4/2 Classic de Kärcher avec son design tout-en-un unique et sa fonction VapoHydro pour le nettoyage et l'assainissement sans produits chimiques.
Très compact, robuste et durable grâce à son design tout-en-un unique, doté en plus d'un équipement complet et particulièrement facile d'utilisation : le nettoyeur vapeur SG 4/2 Classic s'illustre par d'excellents résultats de nettoyage, un rapport qualité-prix exceptionnel et une rentabilité maximale. Cet appareil léger avec un poids de 7,5 kilogrammes est le nettoyeur vapeur professionnel le plus compact de sa catégorie. Il est prêt à l'emploi en seulement trois minutes et offre des réserves plus que suffisantes avec une pression de la vapeur de 4 bar pour un nettoyage en profondeur et un assainissement sans utilisation de produits chimiques. Les comptoirs, les installations de débit de boissons, le carrelage, les plaques de cuisson, les fours ou autres sont nettoyés jusque dans les derniers interstices, peu importe leur degré d'encrassement. Dans les cas les plus tenaces, la fonction VapoHydro activable apporte son aide grâce à l'eau chaude et élimine efficacement même les salissures importantes et les graisses, tandis que le réservoir à eau est amovible et remplissable à tout moment. Les accessoires inclus tels que le flexible vapeur, le suceur à main, la buse à jet crayon, la Powerbuse, la brosse ronde, la brosse plate, le racloir vapeur et la bonnette microfibres se rangent tous directement dans l'appareil et en option, un suceur pour sol est également disponible.
Caractéristiques et avantages
Design tout-en-un compactAppareil durable, robuste et par conséquent très rentable. Rangement peu encombrant et pratique des accessoires directement dans l'appareil. Se transporte d'une seule main grâce à son faible poids (7,5 kg).
Concept de commande simpleBoutons-poussoirs pratiques pour la mise en marche et à l'arrêt du nettoyeur vapeur. Des LED signalent la disponibilité, le manque d'eau et l'intervalle de maintenance.
Fonction VapoHydroAssociation de la vapeur et de l'eau chaude pour un nettoyage puissant. Rinçage facile des saletés détachées. Augmente le pouvoir nettoyant sur les saletés très tenaces.
Vaste gamme d'accessoires
- Accessoires multifonction pour le nettoyage des surfaces les plus diverses.
- Rangement peu encombrant et pratique des accessoires directement dans l'appareil.
- Un suceur pour sol, une raclette et un défroisseur sont disponibles en option.
Réservoir d'eau propre amovible
- Réservoir d'eau propre remplissable à tout moment.
- Nettoyages prolongés sans interruption à la vapeur ou avec la fonction VapoHydro.
Rapidement prêt à l'emploi à tout moment
- Prêt à l'emploi en l'espace de trois minutes après la mise en marche.
- Grâce au design tout-en-un, tous les accessoires sont à portée de main à tout moment.
Spécifications
Données techniques
|Contenance de chaudière (l)
|0.5
|Capacité du réservoir (l)
|1.5
|Pression de la vapeur (bar)
|max. 4
|Puissance de chauffe (W)
|2250
|Température du brûleur (°C)
|max. 145
|Longueur du câble (m)
|5
|Tension (V)
|220 - 240
|Fréquence (Hz)
|50
|Couleur
|anthracite
|Poids sans accessoires (kg)
|7
|Poids emballage inclus (kg)
|9.4
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|460 x 298 x 265
Inclus dans la livraison
- Suceur à main avec brosse: 165 mm
- Flexible vapeur avec poignée-pistolet: 2.5 m
- Bonnette en microfibres pour suceur à main
- Filet pour accessoires
Équipement
- Poignée de transport ergonomique
- Powerbuse
- Buse à jet crayon, longue
Vidéos
Domaines d'utilisation
- Idéal pour l'utilisation dans l'hôtellerie, la gastronomie, le commerce de détail et le nettoyage de bâtiments
- Pour le nettoyage des sanitaires de tout type dans les établissements touristiques
- Pour le nettoyage des plans de travail, des éviers, des hottes et des robinets dans les cuisines
- Nettoyage hygiénique et assainissement sans produits chimiques
- Pour le nettoyage des zones très fréquentées telles que les buffets, les vitrines ou les comptoirs
- Pour le nettoyage des lavabos, des douches, des baignoires, des miroirs et des vitres
- Idéal pour les campings, les bateaux de croisière et les locations de vacances
Accessoires
Pièces de rechange SG 4/2 Classic
Pièces de rechange d'origine Kärcher
De nombreux défauts peuvent être réparés en remplaçant la pièce défectueuse par la pièce de rechange correspondante. Cela permet non seulement de réduire les coûts, mais aussi de protéger les ressources de notre planète.
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