MOTOCULTURE
Des batteries puissantes pour les pros. Passez du souffleur de feuilles au taille-haie ou à la tondeuse et prenez simplement la batterie avec vous. Avec Kärcher Outdoor Power Equipment, toutes les batteries de la gamme 36 volts conviennent à tous les appareils. Pour vous garantir une utilisation immédiate. Grâce à la haute performance et à la grande autonomie de nos appareils sans fil, vous obtiendrez des résultats optimaux pour chaque intervention. Et vous bénéficiez d'un travail silencieux, ergonomique et confortable. C'est cela même la qualité Kärcher qui répond aux sollicitations les plus élevées et à vos exigences individuelles. Des appareils parfaitement adaptés à tous les travaux d'entretien professionnel des espaces verts.
Produits
Plateformes de batterie Kärcher Battery Power+
Plateforme de batterie Kärcher Battery Power+ 18 V
La plateforme de batterie Kärcher Battery Power+ 18 V sert de source d'énergie aux produits compacts et maniables.
Plateforme de batterie Kärcher Battery Power+ 36 V
La plateforme de batterie Kärcher Battery Power+ 36 V englobe des appareils puissants destinés au nettoyage des superficies étendues et à l'entretien des espaces verts.
FAQ Battery Universe
Quelle est l'autonomie de la batterie? Quelles batteries sont compatibles avec quels appareils? Comment fonctionne la technologie temps réel de Kärcher? Les réponses à ces questions – et à bien d'autres – concernant les plateformes de batterie interchangeable Kärcher vous attendent dans la Foire Aux Questions Battery Universe.
Vidéos
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√ Possibilité d’acheter directement chez le fabricant: l’assortiment de marque complet
√ Conseil professionnel et individualisé: ligne d’assistance gratuite
√ Livraison gratuite dès 50.00 SFr.
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√ Commande sécurisée via SSL
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