Robot lave-vitres

En haut, en bas, à gauche, à droite : les robots lave-vitres de Kärcher se chargent du nettoyage.

Entièrement automatiques, ils gardent les fenêtres propres jusqu’aux bords difficiles d’accès et garantissent à chaque fois un effet WOW. Avec ses 2 disques rotatifs, le RCW 2 est ultra rapide et garantit des résultats impeccables grâce à ses fines buses de pulvérisation à ultrasons. Le RCW 4 peut également détecter les vitres sans cadre grâce à sa technologie de capteurs. Le nettoyage autonome des vitres est assuré par un chiffon de nettoyage extra-large qui est constamment humidifié par 6 buses de pulvérisation.