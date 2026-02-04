Robot lave-vitres
En haut, en bas, à gauche, à droite : les robots lave-vitres de Kärcher se chargent du nettoyage.
Entièrement automatiques, ils gardent les fenêtres propres jusqu’aux bords difficiles d’accès et garantissent à chaque fois un effet WOW. Avec ses 2 disques rotatifs, le RCW 2 est ultra rapide et garantit des résultats impeccables grâce à ses fines buses de pulvérisation à ultrasons. Le RCW 4 peut également détecter les vitres sans cadre grâce à sa technologie de capteurs. Le nettoyage autonome des vitres est assuré par un chiffon de nettoyage extra-large qui est constamment humidifié par 6 buses de pulvérisation.
NETTOYAGE DES VITRES SUR SIMPLE PRESSION D'UN BOUTON.
Entièrement automatique, extremement pratique.
NOUS SAVONS QUE LE TEMPS EST PRÉCIEUX.
C'est pourquoi nos robots fonctionnent non seulement de manière autonome, mais aussi rapidement. Avec un temps de nettoyage de seulement 2,5 minutes par mètre carré (RCW 2 : 3 min/m²), les fenêtres sont propres en un clin d'œil. Les RCW utilisent une planification systématique des itinéraires pour nettoyer entièrement la surface des fenêtres.
NETTOYAGE HUMIDE GRÂCE À UNE TECHNOLOGIE DE BUSES FINES ET À UN DÉTERGENT KÄRCHER HAUT DE GAMME.
Notre système de pulvérisation à ultrasons assure une répartition uniforme du liquide de nettoyage sur la vitre. Grâce à un nuage de pulvérisation ultra-fin, les résidus d'eau et les gouttes disgracieuses appartiennent désormais au passé. Cela permet d'optimiser l'humidification des tampons de nettoyage, garantissant ainsi un résultat brillant et sans traces.
Pour le RCW 4, le chiffon est humidifié directement et en continu via un système de pompe précis, ce qui garantit qu'il n'y ait aucune dérive du jet de pulvérisation, même à l'extérieur. Le détergent spécialement développé assure non seulement des vitres d'une propreté éclatante, mais les maintient même propres plus longtemps, car la pluie s'écoule plus rapidement, retardant ainsi la nouvelle salissure.
SÉCURITÉ POUR VOTRE ROBOT, VOS FENÊTRES ET VOTRE ENVIRONNEMENT.
La force d'aspiration maintient le robot solidement fixé à la vitre. Les vitres ayant une inclinaison allant jusqu'à 45 degrés peuvent être nettoyées de manière fiable. Même en cas de panne ou d'interruption de courant, une batterie de secours intégrée garantit que le robot lave-vitres reste sur la fenêtre pendant 40 minutes supplémentaires et ne tombe pas soudainement. La corde de sécurité incluse est particulièrement utile pour les utilisations en hauteur à l'extérieur. Celle-ci peut être fixée au robot à l'aide d'un crochet et être accrochée, par exemple, à un pied de table intérieur ou à une tringle à rideaux. Cela permet d'éviter toute chute sur les trottoirs ou les routes.
LA NOUVELLE SOLUTION DU PIONNIER DU NETTOYAGE ÉLECTRIQUE DES VITRES.
En tant que leader du marché du nettoyage des vitres, nous avons déjà prouvé notre compétence avec les aspirateurs pour vitres Kärcher et nos produits de nettoyage spécialement développés. Avec nos nouveaux robots lave-vitres, nous franchissons une nouvelle étape décisive. Grâce à cette combinaison innovante de produits, nous vous proposons une solution complète pour des vitres et toutes les surfaces lisses d'une propreté éclatante et couvrons tout l'éventail des tâches de nettoyage. Nous vous fournissons non seulement des produits, mais aussi tout le savoir-faire nécessaire pour obtenir des résultats impeccables.
RCW 2 & RCW 4 : les différences.
En quoi ces deux modèles diffèrent-ils ? Tu trouveras ici un aperçu de leurs particularités.
Nombre de capteurs pour la détection des cadres et des objets
RCW 2
2
RCW 4
4 (aussi détection des cadres)
Taille de fenêtre (l x H) (cm)
RCW 2
35 x 35
RCW 4
40 x 40
Forme
RCW 2
Deux disques de nettoyage rotatifs
RCW 4
Forme carrée / Nettoyage des angles
Vitesse de nettoyage (m²/min)
RCW 2
1m² en 3 min
RCW 4
1m² en 2,5 min
Buse de pulvérisation
RCW 2
2 buses de pulvérisation à ultrasons pour détergent
RCW 4
6 buses pour détergent alimentées par pompe
Poignée de transport confortable
RCW 2
-
RCW 4
✔
Domaines d'utilisation
RCW 2
- Fenêtres et vitres
- Large surface vitrée
- Miroirs
- Des surfaces lisses
RCW 4
- Fenêtres et vitres
- Large surface vitrée
- Surfaces vitrées sans cadre
- Miroirs
- Des surfaces lisses
RCW 2 - PETIT ET MANIABLE POUR UNE VISIBILITÉ CLAIRE.
Nettoyage facile des vitres et plus de temps pour d'autres choses
Avec le robot lave-vitres RCW 2, ce n'est pas un problème. Deux disques rotatifs et deux buses de pulvérisation avec un détergent Kärcher de haute qualité garantissent des résultats impeccables. Et avec rapidité : le RCW 2 ne nécessite que 3 minutes par m² : des vitres propres en un clin d'œil. Grâce à son design compact, le robot est également parfaitement adapté aux petites fenêtres.
Des atouts qui font la différence
2 capteurs
Les deux capteurs latéraux détectent de manière fiable les cadres de fenêtres et autres obstacles et adaptent la navigation en conséquence.
Buses de pulvérisation
Deux buses à ultrasons assurent une répartition homogène de la solution nettoyante sur la vitre.
Réservoir de liquide de nettoyage
Le RCW 2 dispose d'un réservoir de 70 ml. L'ouverture se trouve sous la housse.
Revêtement en microfibre
La housse ronde offre une excellente absorption de la saleté et de l'humidité. Elle se glisse sur la vitre et peut être utilisée des deux côtés. Après utilisation, elle peut être nettoyée facilement et de manière hygiénique dans la machine à laver.
Bouton ON/OFF et LED d’état
L'appareil se caractérise par son utilisation intuitive. La couleur de la LED indique le statut de fonctionnement actuel.
Système de sécurité
Double sécurité : la batterie intégrée maintient le robot en toute sécurité sur la vitre pendant 40 minutes, même en cas de panne de courant. De plus, la corde de sécurité de 4 mètres de long protège contre les chutes.
Sortie vocale
Les différents modes de nettoyage ainsi que le statut actuel de l'appareil sont indiqués par sortie vocale.
Design
Manipulation aisée grâce à son design léger et à sa poignée ergonomique.
Câble d'alimentation long
Le RCW 2 atteint également les grandes fenêtres difficiles d'accès grâce à son câble d'alimentation de 5 m de long, offrant ainsi une flexibilité totale.
Roues antidérapantes
Les roues adhérentes offrent une adhérence optimale et permettent ainsi un contrôle précis.
Turbine d'aspiration
Avec une force d'aspiration de 3300 Pa, le robot lave-vitres est maintenu en toute sécurité sur la vitre.
RCW 4 – POUR TOUTES LES SURFACES VITRÉES VERTICALES
La perfection sans limites : un nettoyage automatisé
Le robot lave-vitres RCW 4 remplace le nettoyage manuel des grandes vitres difficiles d'accès et garantit une vue dégagée. Même les surfaces vitrées sans cadre sont nettoyées rapidement et efficacement grâce à la navigation systématique à l'aide de 4 capteurs. Pour obtenir les meilleurs résultats, le chiffon en microfibres est humidifié avec du produit de nettoyage par 6 buses de pulvérisation actionnées par une pompe. L'humidification directe permet d'éviter la formation de gouttes et la dispersion par le vent.
Des atouts qui font la différence
Capteurs multifonctions
Les quatre capteurs multifonctions détectent non seulement les cadres de fenêtres et autres obstacles, mais aussi les bords des surfaces vitrées sans cadre.
Buses de pulvérisation
Pour un résultat de nettoyage optimal, six buses de pulvérisation humidifient la lingette de manière continue et sur mesure.
Réservoir de liquide de nettoyage
Le RCW 4 dispose d'un réservoir de 150 ml avec indicateur de niveau visible.
Bonnette microfibres
La lingette offre une excellente absorption de la saleté et de l'humidité. Elle peut être utilisée des deux côtés et se fixe facilement à l'appareil grâce à un système Velcro. Après utilisation, elle peut être nettoyée facilement et de manière hygiénique dans la machine à laver.
Bouton ON/OFF et LED d’état
Utilisation intuitive et simple. La couleur de la LED indique l'état actuel de l'appareil.
Système de sécurité
Grâce à sa batterie de secours, le robot lave-vitres peut rester sur la vitre pendant 40 minutes, même sans alimentation électrique. La corde de sécurité de 4 m de long retient le robot en cas de chute.
Sortie vocale
Les différents modes de nettoyage et le statut de l'appareil sont communiqués par sortie vocale.
Design
Design compact et léger avec poignée ergonomique pour un confort maximal.
Câble d'alimentation long
Flexibilité totale même pour les fenêtres grandes et difficiles d'accès grâce au câble d'alimentation de 5 m de long.
Entraînement antidérapant
L'entraînement antidérapant garantit un mouvement régulier sans glissement.
Turbine d'aspiration
Avec une force d'aspiration de 3000 Pa, le robot lave-vitres est maintenu en toute sécurité sur la vitre.
5 modes de nettoyage.
Nettoyage rapide
Le mode nettoyage rapide convient aux vitres légèrement sales et au nettoyage régulier.
Nettoyage intensif
Le mode nettoyage intensif permet d'obtenir des vitres particulièrement propres. Dans ce mode, le robot passe deux fois sur la vitre, la polit ensuite en mode sec et passe enfin une fois le long du bord.
Nettoyage ponctuel
Le nettoyage ponctuel est idéal pour le nettoyage intensif d'une petite zone. Le robot effectue ici de petits mouvements de va-et-vient, ce qui lui permet d'éliminer même les taches les plus tenaces.
Polissage
Pour une finition parfaite, le robot passe sur la vitre sans ajouter de produit nettoyant afin d'éliminer les derniers résidus.
Mode manuel
La télécommande fournie permet non seulement de diriger manuellement le robot lave-vitres dans toutes les directions, mais aussi de le ramener facilement et à tout moment vers soi depuis les fenêtres et les zones difficiles d'accès.
MISE EN SERVICE DES ROBOTS LAVE-VITRES.
NETTOYEURS DE VITRES SANS FIL DE KÄRCHER.
Puissants nettoyeurs de surface
La raclette particulièrement flexible de nos aspirateurs nettoyeurs de vitres vous permet de nettoyer les vitres d’un bord à l’autre sans laisser de traces. Comparé au nettoyage traditionnel, l’eau sale est aspirée de manière fiable et, au lieu de tomber sur les rebords de fenêtre ou sur le sol, elle est collectée dans un réservoir facile à retirer, que vous pouvez
vider de manière hygiénique et sans contact avec la saleté. D’ailleurs, cela fonctionne non seulement sur les fenêtres, mais aussi sur toutes les surfaces lisses de la maison. Par exemple, pour racler le carrelage, les parois de douche ou un miroir de salle de bain embué, ou redonner un éclat WOW aux plans de travail et façades de placards de votre cuisine.
Accessoires et détergents
Grâce aux accessoires adaptés pour les robots lave-vitres Kärcher, vous obtenez des résultats parfaits sur chaque surface vitrée. Les bonnettes en microfibres de haute qualité absorbent la saleté de manière optimale et ne laissent rien d'autre qu'un éclat sans traces.