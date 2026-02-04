Robot lave-vitre RCW 4
Le robot nettoyeur de vitres RCW 4 nettoie aisément les fenêtres de grande taille, difficiles d'accès et sans cadre et garantit une propreté sans traces grâce à l'humidification continue de la lingette.
Le robot nettoyeur de vitres RCW 4 remplace le nettoyage manuel des vitres de grande taille et difficiles d'accès et offre une vue dégagée. Grâce à sa technologie à vide performante, il assure une adhérence parfaite sur toutes les surfaces lisses, y compris les miroirs et les cabines de douche. Même les surfaces vitrées sans cadre sont nettoyées rapidement et de manière fiable grâce au système de navigation avec 4 capteurs pour la détection des cadres, des objets et des bords. Pour un résultat optimal, la solution de nettoyage est pulvérisée en continu et avec précision sur la lingette en microfibres grâce à 6 buses de pulvérisation actionnées par une pompe. L'humidification directe permet d'éviter la formation de gouttes et la dispersion par le vent. Quatre modes de nettoyage automatiques ainsi qu'un mode manuel sont disponibles à la sélection en fonction du degré d'encrassement et peuvent être commandés en tout confort à l'aide d'une télécommande. Des signaux à LED et une réponse vocale fournissent des informations précises sur l'état de l'appareil, par exemple lorsque le réservoir à détergent est vide. Le détergent pour vitres RM 503 fourni décolle efficacement la saleté, sèche sans laisser de traces et permet à l'eau de pluie de s'écouler plus rapidement pour une propreté durable. Et même en cas de panne de courant, le RCW 4 reste fixé sur la vitre grâce à sa batterie de secours et à son câble de sécurité.
Caractéristiques et avantages
Navigation systématiqueNettoie systématiquement l'ensemble de la surface sans rien oublier. Change automatiquement de direction en cas de contact avec un obstacle. Revient automatiquement à la position de démarrage.
Dispense de détergent automatique6 buses de pulvérisation actionnées par une pompe humidifient la lingette en continu. Pas de gouttes ni de dispersion du jet. Le détergent pour vitres fourni garantit un éclat sans traces et permet à l'eau de pluie de s'écouler plus rapidement, ce qui retarde le réencrassement.
Capteurs pour la détection des fenêtres et des surfaces vitrées sans cadreDétection fiable des cadres de fenêtres et autres obstacles. Les 4 capteurs d'angle détectent en outre les bords des surfaces vitrées sans cadre et ajustent la navigation en conséquence.
Standard élevé de sécurité
- Maintien en toute sécurité grâce à la technologie de vide fiable et un système de sécurité supplémentaire.
- Protection supplémentaire grâce à une batterie de secours intégrée qui maintient le robot nettoyeur de vitres sur la vitre en toute sécurité, même en cas de panne de courant.
Télécommande intelligente pour une commande et un contrôle faciles
- 4 modes automatiques pour accomplir efficacement toutes les tâches de nettoyage : nettoyage rapide, nettoyage intensif, nettoyage ciblé et lustrage.
- Commande manuelle également possible.
Interface intuitive
- Interrupteur marche/arrêt pour un maniement simple.
- Retour d'information et messages d'erreur via un écran LED facile à comprendre.
- Toujours bien informé : des indications importantes ou l'état actuel sont communiqués par réponse vocale.
Bonnette microfibres
- Les microfibres douces de la serpillière absorbent la saleté de façon optimale
- Lavable en machine jusqu'à 40 °C.
- La garniture peut être remplacée facilement et rapidement grâce au système de bandes autoagrippantes.
Spécifications
Données techniques
|Volume du réservoir à détergent (ml)
|150
|Puissance de nettoyage (m²/min)
|0.4
|Puissance d’aspiration (Pa)
|3000
|Puissance d'aspiration maximale (Pa)
|5000
|Longueur du câble (m)
|5
|Niveau de puissance acoustique (dB (A))
|< 77
|Niveau de pression acoustique (dB (A))
|62
|Taille de fenêtre (l x H) (cm)
|40 x 40
|Tension (V)
|100 / 240
|Fréquence (Hz)
|50 / 60
|Couleur
|Blanc
|Poids sans accessoires (kg)
|1.5
|Poids emballage inclus (kg)
|2.7
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|264 x 256 x 72
Inclus dans la livraison
- Télécommande
- Flacon de remplissage
- Bonnette: 3 Pièce(s)
- Détergents: Détergent pour vitres RM 503, 125 ml
Équipement
- Mode de nettoyage rapide
- Mode de nettoyage intensif
- Mode de nettoyage ciblé
- Mode de lustrage
- Mode de nettoyage manuel
- Détection des surfaces vitrées sans cadre
- Réponse vocale
- Poignée de transport confortable
- Fixation autoagrippante pour lingette
- Câble de sécurité
Vidéos
Domaines d'utilisation
- Fenêtres et vitres
- Large surface vitrée
- Surfaces vitrées sans cadre
- Miroirs
- Des surfaces lisses
Accessoires
Détergents
Pièces de rechange RCW 4
Pièces de rechange d'origine Kärcher
De nombreux défauts peuvent être réparés en remplaçant la pièce défectueuse par la pièce de rechange correspondante. Cela permet non seulement de réduire les coûts, mais aussi de protéger les ressources de notre planète.
Veuillez noter que les pièces de rechange ne peuvent être remplacées que par un personnel spécialisé et formé, sinon, tout droit à garantie sera perdu (conditions de garantie).
Home & Garden
Commandez votre pièce de rechange dans notre boutique en ligne dédiée aux pièces de rechange ou adressez-vous au partenaire SAV Kärcher le plus proche de chez vous.
Professional
Commandez votre pièce de rechange dans notre boutique en ligne dédiée aux pièces de rechange, contactez-nous directement ou adressez-vous au partenaire SAV Kärcher le plus proche de chez vous.