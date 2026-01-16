Nettoyeurs de sols
Bring back the WOW to your stage.
Êtes-vous seulement à la recherche d'un moyen plus rapide et plus confortable pour laver vos sols ? Ou rêvez-vous d'un nettoyage complet des sols en un seul passage, de préférence sans même avoir à aspirer avant ? Nous proposons des solutions performantes pour toutes les tâches – vous n'avez plus qu'à faire votre choix. Avec le modèle haut de gamme FC 8, vous bénéficiez d'une multitude de modes de nettoyage et d'un afficheur LCD esthétique ainsi que d'une connexion à une application.
Produits
FC 8 Smart Signature Line.
Notre produit phare intelligent.
Le FC 8 Smart Signature Line balaie aussi facilement la vieille règle du ménage «L'aspirateur d'abord, la serpillière ensuite» que tous les types d'impuretés sèches et humides du quotidien. Ses 2 paires de rouleaux en contre-rotation vont droit au but et rendent son éclat d'origine à votre sol en deux fois moins de temps**. Désormais avec afficheur LCD esthétique et connexion à une application: transmettez à l'appareil une sélection de 10 modes de nettoyage parfaitement adaptés à différents types de sol ou configurez des modes de nettoyage individuels pour des résultats de nettoyage parfaits.
Application FC 8 Smart Signature Line
LE BALAI SERPILLIÈRE ÉLECTRIQUE EWM 2.
Sus à la saleté!
Comment essuyer avec un chiffon humide sans se salir les mains? Avec notre serpillière électrique, c’est aussi simple qu’efficace. En savoir plus
Nettoyé. Balayé. Astiqué.
Grâce à sa puissante batterie rechargeable, il glisse sur le sol comme par magie, atteignant même les endroits difficiles d’accès, sous les meubles et dans les coins. Grâce à des réservoirs séparés pour l’eau claire et l’eau sale, il nettoie toujours avec de l’eau propre – et le réservoir d’eau sale peut être facilement retiré et vidé par la suite.
Des atouts qui font la différence.
TECHNOLOGIE DE RACLAGE BREVETÉE KÄRCHER : VITESSE DES ROULEAUX DE 500 TOURS PAR MINUTE POUR UN NETTOYAGE PERFORMANT
Grâce à la technologie de raclage innovante et brevetée, les nettoyeurs de sols Kärcher n'ont pas besoin d'unité d'aspiration. Les rouleaux dotés de la fonction d'auto-nettoyage sont humidifiés en continu avec de l'eau fraîche et nettoient efficacement le sol à une vitesse maximale de 500 tours par minute. L'eau sale absorbée est efficacement raclée et collectée dans un réservoir séparé.
DES SOLS NETTOYÉS DEUX FOIS PLUS RAPIDEMENT**
Grâce à la technologie de raclage brevetée, nos nettoyeurs de sols 2 en 1 vous permettent d'obtenir un résultat de nettoyage parfait. Ils nettoient et ramassent simultanément tous les types d'impuretés sèches et humides du quotidien en une seule étape et atteignent même les coins et les bords sans effort. Les poils sont également éliminés efficacement grâce aux peignes à poils intégrés.
NETTOYAGE SANS EFFORT AVEC LA TECHNOLOGIE À EFFET DE SURVOL
Faites l'expérience d'un nettoyage en toute légèreté avec la technologie à effet de survol. Quatre rouleaux en contre-rotation glissent sur vos sols tout en douceur et éliminent la saleté et les taches sans effort. Grâce à l'effet de survol, les appareils flottent littéralement au-dessus du sol, ce qui vous permet d'exercer moins de force.
L'articulation à rotule flexible assure une bonne manœuvrabilité autour des meubles et dans les coins.
INCLINABLE À 180° POUR UN PASSAGE AISÉ SOUS LES MEUBLES
Une propreté impeccable jusque dans les moindres recoins ! Les nettoyeurs de sols Kärcher vous permettent d'atteindre chaque coin sans effort. Avec leur design élancé, ils peuvent être inclinés à 180° et se glissent facilement sous les meubles, éliminant ainsi la saleté et les taches même dans les endroits difficiles d'accès.
L'ALLIANCE DU SILENCE ET DE LA PROPRETÉ
Fini le vacarme du grand nettoyage ! Grâce à la technologie de raclage brevetée, les nettoyeurs de sols Kärcher fonctionnent sans aucun ventilateur extracteur et nettoient pourtant avec puissance et en silence. Ainsi, vos enfants peuvent jouer et dormir en paix, tandis que votre animal domestique reste détendu.
Nos nettoyeurs de sols se démarquent par d'autres points positifs:
Auto-nettoyage System!Clean
Des rouleaux propres en un tournemain ! Grâce à l'auto-nettoyage intégré System!Clean, le nettoyage fastidieux des rouleaux est révolu. Il suffit d'activer le mode d'auto-nettoyage : les rouleaux tournent alors à 400 tours par minute, éliminant ainsi de manière efficace les saletés et les poils. Avec le FC 8, vous pouvez même accéder à cette fonction via le menu de l'afficheur. Pour davantage d'hygiène, les rouleaux peuvent être lavés en machine à 60 °C maximum. Gagnez du temps grâce au confort offert par le système d'auto-nettoyage.
Modes de nettoyage réglables pour divers types de sol et de saleté
Nos nettoyeurs de sols proposent différents paramètres adaptés aux différents types de sol et de saleté. Grâce à la connexion à l'application, le FC 8 permet de transmettre une sélection de dix modes de nettoyage à l'appareil. Ce modèle permet de configurer des modes de nettoyage personnalisés pour répondre à tous les besoins.
Élimination des bactéries à près de 99,9 %
Grâce à la technologie Hygienic!Spin, les nettoyeurs de sols Kärcher éliminent jusqu'à 99,9 % des bactéries courantes sur tous les sols domestiques.****
Un nettoyage des sols sans effort
Fini le frottage à la main. Plus besoin de s'échiner à essorer les lingettes de sol étant donné que la saleté est éliminée des rouleaux en permanence par la fonction d'auto-nettoyage. Grâce aux réservoirs d'eau propre et d'eau sale séparés intégrés et facilement amovibles, vous n'aurez plus à porter de seau.
Adapté à tous les sols durs
Adapté à tous les sols durs (pierre, carrelage, parquet, stratifié, vinyle) en raison de la faible humidité résiduelle. Les sols redeviennent rapidement praticables. Entretien parfait des sols en association avec les produits de nettoyage et d'entretien Kärcher.
Un nettoyage parfait des bords
L'entraînement central des rouleaux assure d'excellents résultats de nettoyage dans les coins et le long des bords.
Rouleaux Pure!Roll lavables
Les rouleaux de nettoyage haut de gamme Pure!Roll se fixent et se retirent aussi rapidement que facilement. De plus, ils sont lavables en machine jusqu'à 60 °C.
Jusqu'à 93 % d'économie d'eau***
Par rapport au nettoyage avec une serpillière classique et un seau.***
Autoportant
Pratiques pour les interruptions de travail, nos nettoyeurs de sols sont autoportants.
Un pionnier dans le domaine du nettoyage des sols durs
Avec sa technologie de raclage brevetée, Kärcher est l'une des premières marques au monde à avoir commercialisé un appareil destiné au nettoyage 2 en 1 (ramassage des gros déchets et lavage en un seul passage), établissant ainsi une nouvelle catégorie de produits.
Bring back the WOW to your stage.
Si le sol est dur, le nettoyage, lui, n'a pas besoin de l'être. Utilisez l'un de nos nettoyeurs de sols pour obtenir des sols plus propres.
FC 8 SMART SIGNATURE LINE
Rendement surfacique d'env. 230 m² par charge de la batterie
- Élimine tous les types d'impuretés sèches et humides du quotidien
- Lavage du sol + absorption de poussière + ramassage des gros déchets
- Autonomie maximale de la batterie 60 min
- Adapté à tous les sols durs + 2 modes de nettoyage standard + mode boost + de nombreux autres modes de nettoyage via l'application
- Nettoyage parfait dans les coins et le long des bords
- Inclut 4 rouleaux + 1 détergent universel pour sols
- Particulièrement facile à manœuvrer grâce aux rouleaux en contre-rotation
- Technologie d'entraînement à 4 rouleaux
- Tête de brossage des sols à LED intégrées
- Afficheur LCD esthétique et connexion à une application
- Auto-nettoyage System!Clean avec une vitesse de rouleaux de 400 tours par minute
FC 7 CORDLESS
Rendement surfacique d'env. 175 m² par charge de la batterie
- Élimine tous les types d'impuretés sèches et humides du quotidien
- Lavage du sol + absorption de poussière + ramassage des gros déchets
- Autonomie maximale de la batterie 45 min
- Adapté à tous les sols durs + 2 modes de nettoyage + mode boost
- Nettoyage parfait dans les coins et le long des bords
- Inclut 4 rouleaux + 1 détergent universel pour sols
- Particulièrement facile à manœuvrer grâce aux rouleaux en contre-rotation
- Technologie d'entraînement à 4 rouleaux
- Auto-nettoyage System!Clean avec une vitesse de rouleaux de 400 tours par minute
Signature Line.
The origin of WOW
Alfred Kärcher, le fondateur de notre entreprise, était un visionnaire et un véritable pionnier du WOW. Son nom est synonyme d’innovation et de normes de qualité les plus élevées. Nous avons créé une nouvelle ligne d’appareils haut de gamme en son honneur : l’Edition Signature. En savoir plus
1 an de garantie
Enregistrez-vous maintenant dans les 4 semaines suivant votre achat et prolongez la garantie pour votre produit à 1 an.
L'application Home & Garden.
Découvrez comment perfectionner le résultat de nettoyage avec votre FC 8 Smart Signature Line. Il vous suffit d'activer le Bluetooth pour connecter votre nettoyeur de sols à l'application Home & Garden sur votre smartphone. Bénéficiez de nos conseils d'experts ainsi que d'une multitude de modes de nettoyage recommandés pour différents types de sol ou créez vos propres modes individuels.En savoir plus
2 modes de nettoyage standard et fonction boost
Un réglage optimal pour chaque tâche. Deux modes de nettoyage standard avec une quantité d'eau et une vitesse de rotation des rouleaux différentes ainsi qu'une fonction boost pour les saletés tenaces sont préréglés sur l'appareil. Autant d'éléments qui vous permettent de nettoyer tous les sols efficacement et en douceur.
10 modes de nettoyage pour 10 types de sol via l'application
Personnalisez le nettoyage en fonction de vos besoins. L'application vous permet de transmettre à l'appareil une sélection de 10 modes de nettoyage avec différentes quantités d'eau et vitesses de rotation des rouleaux pour différents types de sols, et ce de manière permanente. Ainsi, vous obtiendrez toujours le meilleur résultat de nettoyage quel que soit le type de sol.
25 combinaisons possibles pour des modes de nettoyage personnalisés
Configurez vos propres modes de nettoyage en réglant la quantité d'eau et la vitesse de rotation des rouleaux sur 5 niveaux et trouvez la combinaison optimale pour vos sols.
Instructions pas à pas et avertissements
Les instructions de l'application et de l'afficheur ainsi que les avertissements vous guident clairement tout au long du procédé de nettoyage et vous donnent des conseils utiles.
Paramètres individuels
Personnalisez votre expérience d'utilisation en fonction de vos besoins. Des réglages pratiques comme le voyant de batterie et un choix de 36 langues peuvent être effectués directement sur l'afficheur de l'appareil. L'application vous permet de configurer un message d'accueil personnel, les voyants, la durée de préhumidification, la durée de boost ainsi que l'affichage des indications.
Mises à jour du système
Si de nouvelles mises à jour du système sont disponibles pour l'appareil, il est possible de recevoir une notification et de les exécuter via l'application.
KNOW-HOW: NETTOYAGE DU PARQUET ET DU STRATIFIÉ
Que ce soit dans le salon, la chambre à coucher, la salle à manger ou le couloir: les sols en bois en parquet ou en stratifié créent une atmosphère chaleureuse et sont assez faciles à entretenir par rapport aux sols en textile. Ce à quoi il faut néanmoins veiller lors du nettoyage et de l'entretien et comment faire disparaître les taches inesthétiques sans endommager le sol coûteux - voici un aperçu des meilleurs conseils pour un beau sol en bois.En savoir plus
Détergents et accessoires
Grâce à la gamme d'accessoires Kärcher, le nettoyage et l'entretien s'adaptent parfaitement à vos besoins. De plus, nous vous proposons une large gamme de détergents.
FAQ.
Questions sur le produit
Questions sur l'utilisation
Maintenance
Dépannage
Vos avantages dans la boutique en ligne Kärcher
√ Possibilité d’acheter directement chez le fabricant: l’assortiment de marque complet
√ Conseil professionnel et individualisé: ligne d’assistance gratuite
√ Livraison gratuite dès CHF 50.00
√ Moyens de paiement sécurisé
√ Commande sécurisée via SSL
√ Traitement simple des réparations via Clair et net
√ Commandez les pièces de rechange d'origine Kärcher directement dans la boutique en ligne dédiée aux pièces de rechange
Conseil, service et vente
Recherche de revendeurs: que ce soit pour des produits ou des services: trouvez votre revendeur spécialisé Kärcher le plus proche.
Contacter Kärcher: utilisez notre formulaire de contact pour nous adresser vos questions et suggestions. Nous sommes à votre entière disposition!
Suivez-nous: vous voulez être au courant des nouveautés et des promotions Kärcher? Abonnez-vous à notre newsletter et suivez-nous sur les réseaux sociaux.
Bienvenue dans le monde Kärcher: parcourez directement en ligne nos brochures sur un large éventail de thèmes ayant trait au nettoyage.
En outre, notre newsroom vous permet de plonger dans des petites nouvelles et histoires passionnantes sur Kärcher.
* Dans la catégorie de test «Lavage du sol», les nettoyeurs de sols Kärcher atteignent une puissance de nettoyage jusqu'à 20 % supérieureà celle d'un balai serpillière classique. Se réfère aux résultats moyens des tests concernant l'efficacité de nettoyage, le ramassage des saletés et le nettoyage des bords.
** Les nettoyeurs de sols Kärcher permettent jusqu'à 50 % de gain de temps puisqu'ils éliminent les impuretés du quotidien des sols durs de la maison en un seul passage sans avoir à passer l'aspirateur avant le lavage du sol.
*** Les nettoyeurs de sols Kärcher permettent d'économiser jusqu'à 90 % d'eau lors du nettoyage d'une surface de 60 m² par rapport à une solution avec un balai lave-sol classique et un seau d'eau de 5 litres.
**** Lors d'un nettoyage en contact direct avec la surface à nettoyer, jusqu'à 99,9 % de toutes les bactéries domestiques habituelles sont éliminés des surfaces dures lisses courantes de la maison (germe d'essai : Enterococcus hirae). Conformément au test à 4 champs (basé sur DIN EN 16615:2015-06).