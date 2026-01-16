Nettoyeurs de sols

Êtes-vous seulement à la recherche d'un moyen plus rapide et plus confortable pour laver vos sols ? Ou rêvez-vous d'un nettoyage complet des sols en un seul passage, de préférence sans même avoir à aspirer avant ? Nous proposons des solutions performantes pour toutes les tâches – vous n'avez plus qu'à faire votre choix. Avec le modèle haut de gamme FC 8, vous bénéficiez d'une multitude de modes de nettoyage et d'un afficheur LCD esthétique ainsi que d'une connexion à une application.

Produits

0 Produits
Nettoyeurs de sols Kärcher

FC 8 Smart Signature Line.

Nettoyeurs de sols

Notre produit phare intelligent.

Le FC 8 Smart Signature Line balaie aussi facilement la vieille règle du ménage «L'aspirateur d'abord, la serpillière ensuite» que tous les types d'impuretés sèches et humides du quotidien. Ses 2 paires de rouleaux en contre-rotation vont droit au but et rendent son éclat d'origine à votre sol en deux fois moins de temps**. Désormais avec afficheur LCD esthétique et connexion à une application: transmettez à l'appareil une sélection de 10 modes de nettoyage parfaitement adaptés à différents types de sol ou configurez des modes de nettoyage individuels pour des résultats de nettoyage parfaits.

Découvrez le produit

Application FC 8 Smart Signature Line

LE BALAI SERPILLIÈRE ÉLECTRIQUE EWM 2.

Le balai serpillière électrique EWM 2

Sus à la saleté!

Comment essuyer avec un chiffon humide sans se salir les mains? Avec notre serpillière électrique, c’est aussi simple qu’efficace. En savoir plus

Nettoyé. Balayé. Astiqué.

Grâce à sa puissante batterie rechargeable, il glisse sur le sol comme par magie, atteignant même les endroits difficiles d’accès, sous les meubles et dans les coins. Grâce à des réservoirs séparés pour l’eau claire et l’eau sale, il nettoie toujours avec de l’eau propre – et le réservoir d’eau sale peut être facilement retiré et vidé par la suite.

Découvrez le produit

Des atouts qui font la différence.

TECHNOLOGIE DE RACLAGE BREVETÉE KÄRCHER : VITESSE DES ROULEAUX DE 500 TOURS PAR MINUTE POUR UN NETTOYAGE PERFORMANT

Grâce à la technologie de raclage innovante et brevetée, les nettoyeurs de sols Kärcher n'ont pas besoin d'unité d'aspiration. Les rouleaux dotés de la fonction d'auto-nettoyage sont humidifiés en continu avec de l'eau fraîche et nettoient efficacement le sol à une vitesse maximale de 500 tours par minute. L'eau sale absorbée est efficacement raclée et collectée dans un réservoir séparé.

Technologie de raclage brevetée Kärcher

DES SOLS NETTOYÉS DEUX FOIS PLUS RAPIDEMENT**

Grâce à la technologie de raclage brevetée, nos nettoyeurs de sols 2 en 1 vous permettent d'obtenir un résultat de nettoyage parfait. Ils nettoient et ramassent simultanément tous les types d'impuretés sèches et humides du quotidien en une seule étape et atteignent même les coins et les bords sans effort. Les poils sont également éliminés efficacement grâce aux peignes à poils intégrés.

Deux fois plus rapidement

NETTOYAGE SANS EFFORT AVEC LA TECHNOLOGIE À EFFET DE SURVOL

Faites l'expérience d'un nettoyage en toute légèreté avec la technologie à effet de survol. Quatre rouleaux en contre-rotation glissent sur vos sols tout en douceur et éliminent la saleté et les taches sans effort. Grâce à l'effet de survol, les appareils flottent littéralement au-dessus du sol, ce qui vous permet d'exercer moins de force.

L'articulation à rotule flexible assure une bonne manœuvrabilité autour des meubles et dans les coins.

Nettoyage sans effort

INCLINABLE À 180° POUR UN PASSAGE AISÉ SOUS LES MEUBLES

Une propreté impeccable jusque dans les moindres recoins ! Les nettoyeurs de sols Kärcher vous permettent d'atteindre chaque coin sans effort. Avec leur design élancé, ils peuvent être inclinés à 180° et se glissent facilement sous les meubles, éliminant ainsi la saleté et les taches même dans les endroits difficiles d'accès.

Inclinable à 180°

L'ALLIANCE DU SILENCE ET DE LA PROPRETÉ

Fini le vacarme du grand nettoyage ! Grâce à la technologie de raclage brevetée, les nettoyeurs de sols Kärcher fonctionnent sans aucun ventilateur extracteur et nettoient pourtant avec puissance et en silence. Ainsi, vos enfants peuvent jouer et dormir en paix, tandis que votre animal domestique reste détendu.

L'alliance du silence et de la propreté

Nos nettoyeurs de sols se démarquent par d'autres points positifs:

Auto-nettoyage System!Clean

Auto-nettoyage System!Clean

Des rouleaux propres en un tournemain ! Grâce à l'auto-nettoyage intégré System!Clean, le nettoyage fastidieux des rouleaux est révolu. Il suffit d'activer le mode d'auto-nettoyage : les rouleaux tournent alors à 400 tours par minute, éliminant ainsi de manière efficace les saletés et les poils. Avec le FC 8, vous pouvez même accéder à cette fonction via le menu de l'afficheur. Pour davantage d'hygiène, les rouleaux peuvent être lavés en machine à 60 °C maximum. Gagnez du temps grâce au confort offert par le système d'auto-nettoyage.

Modes de nettoyage réglables pour divers types de sol et de saleté

Modes de nettoyage réglables pour divers types de sol et de saleté

Nos nettoyeurs de sols proposent différents paramètres adaptés aux différents types de sol et de saleté. Grâce à la connexion à l'application, le FC 8 permet de transmettre une sélection de dix modes de nettoyage à l'appareil. Ce modèle permet de configurer des modes de nettoyage personnalisés pour répondre à tous les besoins.

Élimination des bactéries à près de 99,9 %

Élimination des bactéries à près de 99,9 %

Grâce à la technologie Hygienic!Spin, les nettoyeurs de sols Kärcher éliminent jusqu'à 99,9 % des bactéries courantes sur tous les sols domestiques.****

Un nettoyage des sols sans effort

Un nettoyage des sols sans effort

Fini le frottage à la main. Plus besoin de s'échiner à essorer les lingettes de sol étant donné que la saleté est éliminée des rouleaux en permanence par la fonction d'auto-nettoyage. Grâce aux réservoirs d'eau propre et d'eau sale séparés intégrés et facilement amovibles, vous n'aurez plus à porter de seau.

Adapté à tous les sols durs

Adapté à tous les sols durs

Adapté à tous les sols durs (pierre, carrelage, parquet, stratifié, vinyle) en raison de la faible humidité résiduelle. Les sols redeviennent rapidement praticables. Entretien parfait des sols en association avec les produits de nettoyage et d'entretien Kärcher.

Un nettoyage parfait des bords

Un nettoyage parfait des bords

L'entraînement central des rouleaux assure d'excellents résultats de nettoyage dans les coins et le long des bords.

Rouleaux Pure!Roll lavables

Rouleaux Pure!Roll lavables

Les rouleaux de nettoyage haut de gamme Pure!Roll se fixent et se retirent aussi rapidement que facilement. De plus, ils sont lavables en machine jusqu'à 60 °C.

Jusqu'à 93 % d'économie d'eau

Jusqu'à 93 % d'économie d'eau***

Par rapport au nettoyage avec une serpillière classique et un seau.***

Autoportant

Autoportant

Pratiques pour les interruptions de travail, nos nettoyeurs de sols sont autoportants.

Un pionnier dans le domaine du nettoyage des sols durs

Un pionnier dans le domaine du nettoyage des sols durs

Avec sa technologie de raclage brevetée, Kärcher est l'une des premières marques au monde à avoir commercialisé un appareil destiné au nettoyage 2 en 1 (ramassage des gros déchets et lavage en un seul passage), établissant ainsi une nouvelle catégorie de produits.

Si le sol est dur, le nettoyage, lui, n'a pas besoin de l'être. Utilisez l'un de nos nettoyeurs de sols pour obtenir des sols plus propres.

Nettoyeurs de sols Kärcher FC 8 Signature Line

FC 8 SMART SIGNATURE LINE

 

Rendement surfacique d'env. 230 m² par charge de la batterie

  • Élimine tous les types d'impuretés sèches et humides du quotidien
  • Lavage du sol + absorption de poussière + ramassage des gros déchets
  • Autonomie maximale de la batterie 60 min
  • Adapté à tous les sols durs + 2 modes de nettoyage standard + mode boost + de nombreux autres modes de nettoyage via l'application
  • Nettoyage parfait dans les coins et le long des bords
  • Inclut 4 rouleaux + 1 détergent universel pour sols
  • Particulièrement facile à manœuvrer grâce aux rouleaux en contre-rotation
  • Technologie d'entraînement à 4 rouleaux
  • Tête de brossage des sols à LED intégrées
  • Afficheur LCD esthétique et connexion à une application
  • Auto-nettoyage System!Clean avec une vitesse de rouleaux de 400 tours par minute
Découvrez le produit
Nettoyeurs de sols Kärcher FC 7 Cordless

FC 7 CORDLESS

 

Rendement surfacique d'env. 175 m² par charge de la batterie

  • Élimine tous les types d'impuretés sèches et humides du quotidien
  • Lavage du sol + absorption de poussière + ramassage des gros déchets
  • Autonomie maximale de la batterie 45 min
  • Adapté à tous les sols durs + 2 modes de nettoyage + mode boost
  • Nettoyage parfait dans les coins et le long des bords
  • Inclut 4 rouleaux + 1 détergent universel pour sols
  • Particulièrement facile à manœuvrer grâce aux rouleaux en contre-rotation
  • Technologie d'entraînement à 4 rouleaux
  • Auto-nettoyage System!Clean avec une vitesse de rouleaux de 400 tours par minute

 

Découvrez le produit

Signature Line.

Signature Line

The origin of WOW

Alfred Kärcher, le fondateur de notre entreprise, était un visionnaire et un véritable pionnier du WOW. Son nom est synonyme d’innovation et de normes de qualité les plus élevées. Nous avons créé une nouvelle ligne d’appareils haut de gamme en son honneur : l’Edition Signature. En savoir plus

1 an de garantie

Enregistrez-vous maintenant dans les 4 semaines suivant votre achat et prolongez la garantie pour votre produit à 1 an.

Voir les produits

L'application Home & Garden.

Découvrez comment perfectionner le résultat de nettoyage avec votre FC 8 Smart Signature Line. Il vous suffit d'activer le Bluetooth pour connecter votre nettoyeur de sols à l'application Home & Garden sur votre smartphone. Bénéficiez de nos conseils d'experts ainsi que d'une multitude de modes de nettoyage recommandés pour différents types de sol ou créez vos propres modes individuels.

En savoir plus
Application

App Store

Téléchargement dans l'App Store

Logo des Google Play Stores

Google Play

Téléchargement via Google Play

2 modes de nettoyage standard

2 modes de nettoyage standard et fonction boost

Un réglage optimal pour chaque tâche. Deux modes de nettoyage standard avec une quantité d'eau et une vitesse de rotation des rouleaux différentes ainsi qu'une fonction boost pour les saletés tenaces sont préréglés sur l'appareil. Autant d'éléments qui vous permettent de nettoyer tous les sols efficacement et en douceur.

10 modes de nettoyage

10 modes de nettoyage pour 10 types de sol via l'application

Personnalisez le nettoyage en fonction de vos besoins. L'application vous permet de transmettre à l'appareil une sélection de 10 modes de nettoyage avec différentes quantités d'eau et vitesses de rotation des rouleaux pour différents types de sols, et ce de manière permanente. Ainsi, vous obtiendrez toujours le meilleur résultat de nettoyage quel que soit le type de sol.

25 combinaisons possibles

25 combinaisons possibles pour des modes de nettoyage personnalisés

Configurez vos propres modes de nettoyage en réglant la quantité d'eau et la vitesse de rotation des rouleaux sur 5 niveaux et trouvez la combinaison optimale pour vos sols.

Instructions pas à pas et avertissements

Instructions pas à pas et avertissements

Les instructions de l'application et de l'afficheur ainsi que les avertissements vous guident clairement tout au long du procédé de nettoyage et vous donnent des conseils utiles.

Paramètres individuels

Paramètres individuels

Personnalisez votre expérience d'utilisation en fonction de vos besoins. Des réglages pratiques comme le voyant de batterie et un choix de 36 langues peuvent être effectués directement sur l'afficheur de l'appareil. L'application vous permet de configurer un message d'accueil personnel, les voyants, la durée de préhumidification, la durée de boost ainsi que l'affichage des indications.

Mises à jour du système

Mises à jour du système

Si de nouvelles mises à jour du système sont disponibles pour l'appareil, il est possible de recevoir une notification et de les exécuter via l'application.

KNOW-HOW: NETTOYAGE DU PARQUET ET DU STRATIFIÉ

Que ce soit dans le salon, la chambre à coucher, la salle à manger ou le couloir: les sols en bois en parquet ou en stratifié créent une atmosphère chaleureuse et sont assez faciles à entretenir par rapport aux sols en textile. Ce à quoi il faut néanmoins veiller lors du nettoyage et de l'entretien et comment faire disparaître les taches inesthétiques sans endommager le sol coûteux - voici un aperçu des meilleurs conseils pour un beau sol en bois.

En savoir plus
Nettoyage du parquet et du stratifié

Détergents et accessoires

Grâce à la gamme d'accessoires Kärcher, le nettoyage et l'entretien s'adaptent parfaitement à vos besoins. De plus, nous vous proposons une large gamme de détergents.

Aux accessoires
Aux détergents

FAQ.

Questions sur le produit

Trouvez le bon nettoyeur de sols pour chaque défi.

 

FC 7 Cordless :
Pour les surfaces étendues allant jusqu'à 175 mètres carrés, nous recommandons le FC 7 avec une autonomie de la batterie de quarante-cinq minutes et 4 rouleaux pour une efficacité de nettoyage maximale. En outre, l'appareil est doté d'une fonction boost pour venir à bout des saletés tenaces.

FC 8 Smart Signature Line :
Équipé d'un afficheur LCD esthétique, le FC 8 vous guide à travers l'ensemble du procédé de nettoyage à l'aide d'instructions. La connexion à une application permet la transmission d'une multitude de modes de nettoyage prédéfinis pour différents types de sol ainsi que la création de modes de nettoyage personnalisés. De plus, ce modèle vient à bout d'une surface de nettoyage de 230 mètres carrés grâce à son autonomie de soixante minutes.

À titre d'alternative aux nettoyeurs de sols, il existe le balai serpillière électrique EWM 2. Celui-ci offre un confort maximal pour le lavage seul, sans ramassage des gros déchets.

Vous pouvez utiliser les détergents suivants pour le nettoyeur de sols :

Détergent universel pour sols RM 536, référence 6.295-944.0
Détergent pour sols en pierre RM 537, référence 6.295-943.0
Produit d'entretien pour sols en bois vitrifiés RM 534, référence 6.295-941.0
Produit d'entretien pour sols en bois huilés/cirés RM 535, référence 6.295-942.0
Détergent naturel pour sols RM 538N, référence 6.296-286.0

Utilisez uniquement le détergent Kärcher et pour un résultat de nettoyage optimal, veillez au bon dosage.

L'utilisation de détergents différents risque d'endommager l'appareil et d'entraîner l'exclusion du recours à la garantie.

En cas d'utilisation de détergents provenant d'autres fabricants ou d'utilisation d'une quantité excessive de détergent, un moussage important peut survenir et la coupure de l'appareil s'active alors avant d'atteindre le volume de remplissage maximal du réservoir d'eau sale.

Les rouleaux microfibres du nettoyeur de sols peuvent être lavés en machine à 60 °C avec une lessive liquide. Attention : ne pas utiliser d'adoucissant.

Selon la fréquence d'utilisation, il convient de remplacer les rouleaux tous les six à douze mois.

Étant donné qu'ils sont dépourvus de turbine d'aspiration, nos nettoyeurs de sols sont particulièrement silencieux.

Niveau sonore des nettoyeurs de sols :

- FC 7 : 59 dB(A)
- FC 8 : 59 dB(A)

L'entraînement des rouleaux ne se trouve pas sur le côté de la tête de nettoyage, mais au centre entre les deux rouleaux. Ainsi, la trace laissée par le nettoyage est certes interrompue par une fine bande, mais cela permet en revanche un nettoyage optimal dans les coins et le long des bords.

1. Vider le réservoir d'eau sale et le remettre en place
2. Placer l'appareil dans la station de nettoyage
3. Remplir le réservoir d'eau propre (sans détergent)

- FC 8 : aller à l'option de menu « Nettoyage de l'appareil ».
- FC 7 : maintenir enfoncé pendant 3 secondes l'interrupteur Marche/Arrêt + le bouton-poussoir pour le réglage du mode de nettoyage.

L'auto-nettoyage dure env. 110 secondes.

Un nettoyage en profondeur avec les nettoyeurs de sols Kärcher permet d'éliminer jusqu'à 99,9 % de toutes les bactéries domestiques sur toutes les surfaces dures courantes de la maison.

Questions sur l'utilisation

Les nettoyeurs de sols Kärcher peuvent être utilisés sur tous les sols durs, qu'ils soient en bois, en pierre ou en plastique. Les rouleaux ne causent pas de dommages aux surfaces, par ex. des rayures. Ne vous attardez pas sur un endroit avec l'appareil, restez toujours en mouvement.

Pour le nettoyage des sols en bois vitrifiés (par ex. parquet, stratifié), le détergent RM 534 (référence 6.295-941.0) est idéal.

Pour le nettoyage des sols en bois huilés/cirés, utilisez le détergent RM 535 (référence 6.295-942.0).

Pour le nettoyage des sols en pierre, utilisez le détergent RM 537 (référence 6.295-943.0).

Pour obtenir un bon résultat de nettoyage avec le nettoyeur de sols, observez les consignes suivantes :

  • Avant la première utilisation et en cas d'encrassement, lavez les rouleaux en machine à 60 °C.
  • Si les rouleaux sont trop secs, vous pouvez les humidifier en activant le mode boost. Décrivez des mouvements de va-et-vient avec l'appareil jusqu'à ce que les rouleaux soient suffisamment humidifiés.
  • Nettoyez le sol plusieurs fois avec le nettoyeur de sols sans utiliser de détergent. Ainsi, les résidus de détergent anciens présents sur le sol sont éliminés.
  • Utilisez uniquement le détergent Kärcher et veillez au bon dosage. Observez à cet effet le dosage recommandé sur le flacon de détergent. Un surdosage ou un dosage insuffisant du détergent peut altérer les résultats de nettoyage.
  • Procédez à l'auto-nettoyage de l'appareil.
  • Nettoyez régulièrement les peignes.

Le ramassage de la saleté est optimal lorsque la poignée se trouve à 80 centimètres au-dessus du sol. La tolérance se situe entre 65 et 90 centimètres.

Dans un premier temps, la saleté sur le sol est humidifiée lors du mouvement en avant. La majeure partie de la saleté est ramassée lors du mouvement en arrière. En outre, des mouvements de va-et-vient lents produisent les meilleurs résultats de nettoyage étant donné que l'appareil dispose ainsi du temps nécessaire pour un ramassage efficace des saletés.

Avec le chargeur Battery Power 4 V, le temps de charge de la batterie est d'env. deux heures et demie pour recharger entièrement une batterie de 2,5 Ah. Le chargeur rapide Duo Battery Power 4 V permet de recharger jusqu'à 2 batteries de 2,5 Ah chacune en seulement soixante-dix minutes.

L'autonomie restante se rapporte toujours à la batterie avec la capacité restante la plus faible.

Oui, un appareil peut être enregistré plusieurs fois de sorte à être à la disposition de plusieurs personnes.

L'application Kärcher Home & Garden offre entre autres les fonctions principales suivantes :

  • Modes de nettoyage recommandés par Kärcher pour différents sols et transmissibles à l'appareil
  • Configuration de modes de nettoyage personnalisés
  • Instructions pas à pas pour le montage, la mise en service, l'utilisation et le nettoyage de l'appareil
  • Conseils et astuces
  • FAQ avec aide au dépannage détaillée
  • Notifications concernant les mises à jour du système et leur exécution
  • Connexion au centre de service après-vente Kärcher
  • Statistiques d'utilisation
  • Paramètres de l'appareil, par ex. durée de la fonction boost
  • Rappel relatif au remplacement des rouleaux
  • Connexion à la boutique en ligne Kärcher, par ex. pour l'achat ultérieur d'accessoires

L'appareil et l'application doivent être connectés via Bluetooth pour tous les paramètres de l'appareil configurés par le biais de l'application, par exemple :

  • Transmission de modes de nettoyage à l'appareil à partir de l'application
  • Durée de la fonction boost ou de la préhumidification

La connexion Bluetooth se coupe à l'arrêt de l'appareil. Elle peut au besoin être rétablie via l'application.

Maintenance

Il n'est pas nécessaire de détartrer le nettoyeur de sols étant donné que le calcaire se dépose seulement à partir d'une température de 70 °C. L'acide d'un détartrant risquerait en outre d'endommager votre appareil.

Si le nettoyeur de sols dégage des odeurs désagréables pendant le ménage, vous pouvez prendre les mesures suivantes :

  • Laver les rouleaux en machine à 60 °C (attention : ne pas utiliser d'adoucissant)
  • Toujours utiliser de l'eau propre et ne pas laisser stagner l'eau dans le réservoir après le nettoyage
  • Bien rincer le réservoir d'eau sale et le réservoir d'eau propre après chaque utilisation
  • Nettoyer également les admissions et les filtres à intervalles réguliers, tel que décrit dans la notice d'utilisation
  • Des résidus de détergent anciens qui se décollent du sol lors du nettoyage peuvent également causer des odeurs

Dépannage

Si le nettoyeur de sols broute bruyamment à la mise en marche, cela peut être dû au fait que les rouleaux sont trop secs ou que les rouleaux se sont déformés.

Si les rouleaux sont trop secs, activez le mode boost (uniquement FC 8 et FC 7) et décrivez des mouvements de va-et-vient avec l'appareil jusqu'à ce que les rouleaux soient suffisamment humidifiés. Vous pouvez également humidifier les rouleaux au robinet.

Afin de prévenir une déformation des rouleaux, stockez toujours l'appareil sur la station d'accueil prévue à cet effet et jamais directement sur le sol.

  • Recharger la batterie.
  • Retirer le câble de charge puisque le fonctionnement n'est pas possible tant que le câble de charge est branché.

À des températures ambiantes élevées, en cas d'utilisation avec des rouleaux secs ou en cas d'utilisation sur la moquette, il se peut que le FC 7 surchauffe. Laissez l'appareil refroidir pendant environ deux heures et demie. L'appareil ne pourra être remis en marche qu'une fois qu'il aura refroidi. Pendant son refroidissement, le FC 7 peut être rechargé.

Si les rouleaux ne tournent pas, cela peut être dû au fait que les rouleaux sont bloqués, qu'ils ne sont pas suffisamment humidifiés ou qu'il existe un blocage du moteur, par exemple en raison d'une pression excessive exercée sur les rouleaux ou d'une collision avec un mur.

En cas de blocage du moteur, éteignez et rallumez le nettoyeur de sols.

Si les rouleaux sont bloqués,

  • retirez les rouleaux et vérifiez si un objet s'est coincé dans les rouleaux.
  • vérifiez si les rouleaux sont vissés sur la fixation de rouleaux jusqu'à la butée.
  • vérifiez si de la saleté s'est accumulée dans les filtres à cheveux dans la tête de brossage des sols et retirez-la.
  • vérifiez si les filtres à cheveux sont correctement insérés. À cet effet, retirer les filtres à cheveux puis les remettre en place.

Si les rouleaux ne sont pas suffisamment humidifiés,

  • éteignez l'appareil, retirez les filtres à cheveux et rallumez l'appareil sans les filtres à cheveux en place. Appuyez sur le bouton boost et décrivez des mouvements de va-et-vient avec l'appareil jusqu'à ce que les rouleaux soient suffisamment humidifiés. Ensuite, vous pouvez remettre en place les filtres à cheveux.
  • retirez les rouleaux et humidifiez-les au robinet.
Grafik FC Error

Dès que le réservoir d'eau sale du FC 7 a dépassé un volume de 200 millilitres, la coupure automatique de l'appareil s'active.

En cas d'utilisation de détergents provenant d'autres fabricants ou d'utilisation d'une quantité excessive de détergent, un moussage important peut survenir et la coupure de l'appareil s'active alors avant d'atteindre les 200 millilitres. Nous vous recommandons par conséquent d'utiliser le détergent Kärcher et de bien veiller au bon dosage.

Illu FC
Bodendüse Hartbodenreiniger

Si l'indication apparaît alors que le réservoir est vide, il se peut que les contacts pour la détection du niveau de remplissage soient encrassés. Nettoyer les contacts à l'aide d'un chiffon humide.

Si l'erreur persiste, veuillez vous rendre chez l'un de nos partenaires de service ou nous envoyer l'appareil pour réparation.

FC FAQs

Si le message d'erreur « Réservoir d'eau propre vide » apparaît alors que le réservoir d'eau propre a été rempli, cela peut être dû à la présence de dépôts de détergent sur les surfaces de contact du capteur. Dans ce cas, retirez le réservoir d'eau propre et le filtre en mousse qui se trouve en dessous puis nettoyez la surface de contact du capteur d'eau propre à l'aide d'un coton-tige. La surface de contact se situe dans l'orifice d'entrée d'eau.

Illu FC

Si votre nettoyeur de sols ne ramasse pas la saleté, effectuez les étapes suivantes :

  • Remplissez le réservoir d'eau propre et insérez-le de sorte qu'il soit bien fixé dans l'appareil.
  • Insérez le réservoir d'eau sale correctement de sorte qu'il s'encliquette de façon audible. Contrôlez également si le couvercle du réservoir d'eau sale est correctement en place (la languette doit être placée dans l'évidement prévu à cet effet).
  • Insérez les filtres à cheveux et les rouleaux correctement dans l'appareil. Les rouleaux doivent être vissés sur la fixation de rouleaux jusqu'à la butée.
  • Nettoyez les rouleaux lorsque ces derniers sont encrassés et remplacez-les lorsqu'ils sont usés.
  • Humidifiez les rouleaux en activant la fonction boost (FC 7, FC 8) ou au robinet. Décrivez des mouvements de va-et-vient avec l'appareil jusqu'à ce que les rouleaux soient suffisamment humidifiés.
  • Nettoyez le filtre à eau propre. À cet effet, retirer le réservoir d'eau propre et le filtre à eau propre puis nettoyer le filtre à l'eau courante.

Les nettoyeurs de sols Kärcher sont des appareils racleurs (pas de turbine d'aspiration) qui conviennent parfaitement aux sols présentant une différence de hauteur de fente de 1 millimètre au maximum. De petits pieds de 1 millimètre sur le réservoir d'eau sale assurent le bon écart entre le bord de balayage et le sol. Cela est nécessaire pour garantir que le nettoyeur de sols lave parfaitement tout en ramassant les gros déchets (2 en 1). En cas de sols carrelés très irréguliers présentant des joints de plus de 1 millimètre, cela peut poser des problèmes, car le bord de balayage peut rester accroché et donc être endommagé.

Il se peut également que les picots situés sur le dessous du réservoir d'eau sale soient endommagés ou usés. Dans ce cas, veuillez vous adresser au service après-vente agréé.

  • Insérer les filtres à cheveux correctement dans l'appareil.
  • Remplacer les rouleaux lorsqu'ils sont usés.
  • Vider le réservoir d'eau sale plein.
  • Insérer le réservoir d'eau sale dans l'appareil de sorte qu'il s'encliquette de façon audible. Le réservoir d'eau sale doit être bien fixé dans l'appareil.
  • Vérifier si les filtres à cheveux sont correctement insérés.
  • Si le réservoir d'eau sale est endommagé, adressez-vous au service après-vente agréé.

Si le réservoir d'eau sale ne contient pas d'eau après le nettoyage, cela peut être dû au fait que le nettoyage a été effectué avec un mode de nettoyage pour lequel très peu d'eau a été prévue. Dans ce cas, il y a si peu d'eau qui s'écoule du réservoir d'eau propre qu'elle reste sur le sol et qu'il n'y a presque pas ou pas d'eau raclée sur les rouleaux.

La fiche de charge ou la fiche secteur n'est pas correctement branchée.
Branchez correctement la fiche de charge ou la fiche secteur.

Vérifiez si l'appareil et l'application sont connectés via Bluetooth. Vous pouvez également établir la connexion via la carte d'appareil du FC 8 dans l'application. À cet effet, le Bluetooth doit être activé aussi bien sur l'appareil que dans l'application.

En cas d'enregistrement manuel, veuillez vérifier si vous avez correctement saisi la référence et le numéro de série. Vous trouverez les numéros sur le dessous de la tête de brossage des sols.
Il se peut également que le service d'enregistrement dans le cloud soit momentanément indisponible. Réessayez ultérieurement dans ce cas.
Il est également possible que le numéro de série n'ait pas pu être vérifié. Veuillez vous adresser au service après-vente agréé dans ce cas.

  • Le Bluetooth doit être activé sur les deux appareils.
  • La distance entre l'appareil et le smartphone ne doit pas être trop grande.
  • Lors du premier appairage entre l'application et l'appareil, le processus d'appairage doit d'abord être lancé sur l'appareil puis dans l'application. Vous trouverez le menu d'appairage dans les paramètres de votre appareil.
  • Veuillez vous assurer que les rouleaux sont propres. Si nécessaire, ils doivent être nettoyés ou lavés à 60 C dans la machine à laver.
  • Veuillez vérifier si les rouleaux sont suffisamment humidifiés.

Pour humidifier les rouleaux, vous pouvez procéder comme suit:

  • Appuyez sur la touche de fonction Boost et maintenez-la enfoncée.
  • Déplacez l'appareil d'avant en arrière jusqu'à ce que les rouleaux soient suffisamment humidifiés.
  • Veuillez vous assurer que le sol ne présente pas de résidus d'anciens produits de nettoyage.

Pour éliminer ces éventuels résidus, nous vous recommandons d'effectuer un nettoyage en profondeur du sol. Vous pouvez procéder comme suit:

  • Nettoyez soigneusement les rouleaux à l'eau pour éliminer les résidus de produits de nettoyage.
  • Nettoyez le sol plusieurs fois avec l'appareil et les rouleaux de nettoyage sans utiliser de détergent. Grâce à ce nettoyage en profondeur, les résidus de détergent sur le sol sont éliminés.
  • Veuillez vous assurer que le réservoir d'eau propre est correctement placé dans l'appareil et qu'il est rempli. S'il n'y a pas assez d'eau dans le réservoir et que l'écran affiche "MIN" (bleu), veuillez refaire le plein.
  • Veuillez vous assurer que le réservoir d'eau sale est correctement placé dans l'appareil. Si ce réservoir n'est pas correctement installé, vous pouvez procéder comme suit:
    - Insérez le réservoir d'eau sale dans l'appareil de manière à ce qu'il s'enclenche de manière audible.
    - Assurez-vous que le couvercle du réservoir est bien en place (la languette doit être placée dans l'encoche prévue à cet effet).
  • Veuillez vous assurer que les filtres pour cheveux et poils sont correctement placés dans l'appareil. Si ce n'est pas le cas, insérez ces filtres correctement dans l'appareil.
  • Veuillez vous assurer que les rouleaux sont correctement placés dans l'appareil. Si ce n'est pas le cas, mettez-les en place sur le porte-rouleau en les tournant jusqu'à la butée.
* Dans la catégorie de test «Lavage du sol», les nettoyeurs de sols Kärcher atteignent une puissance de nettoyage jusqu'à 20 % supérieureà celle d'un balai serpillière classique. Se réfère aux résultats moyens des tests concernant l'efficacité de nettoyage, le ramassage des saletés et le nettoyage des bords.

** Les nettoyeurs de sols Kärcher permettent jusqu'à 50 % de gain de temps puisqu'ils éliminent les impuretés du quotidien des sols durs de la maison en un seul passage sans avoir à passer l'aspirateur avant le lavage du sol.

*** Les nettoyeurs de sols Kärcher permettent d'économiser jusqu'à 90 % d'eau lors du nettoyage d'une surface de 60 m² par rapport à une solution avec un balai lave-sol classique et un seau d'eau de 5 litres.

**** Lors d'un nettoyage en contact direct avec la surface à nettoyer, jusqu'à 99,9 % de toutes les bactéries domestiques habituelles sont éliminés des surfaces dures lisses courantes de la maison (germe d'essai : Enterococcus hirae). Conformément au test à 4 champs (basé sur DIN EN 16615:2015-06).