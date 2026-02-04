Nettoyeur de sols FC 8 Smart Signature Line
Des sols fraîchement lavés, sans avoir à aspirer au préalable : c'est possible avec le nettoyeur de sols FC 8 Smart Signature Line à LED. Avec afficheur LCD design et connexion à une application mobile.
Seuls nos produits les plus innovants et les plus performants arborent une reproduction fidèle de la signature originale du pionnier technologique et fondateur de l'entreprise, Alfred Kärcher, ajoutant une touche spéciale au design : comme le FC 8 Smart Signature Line qui est ainsi reconnaissable en un coup d'œil comme le meilleur appareil de sa catégorie. Ce nettoyeur de sols fonctionnant sur batterie garantit des sols irréprochables à l'effet WOW, et ce, en deux fois moins de temps qu'il n'en faut habituellement.** Grâce à deux paires de rouleaux en contre-rotation Duo!Move et à la fonction Hygienic!Spin+, il élimine jusqu'à 99,9 % de toutes les bactéries*** ainsi que les impuretés sèches et humides du quotidien, sans même avoir à passer l'aspirateur au préalable. Notre modèle haut de gamme est équipé d'un afficheur LCD esthétique et d'une connexion à une application qui vous offre une assistance intelligente pour vos tâches de nettoyage. Des instructions pas à pas simples sur l'afficheur fournissent rapidement toutes les informations utiles relatives à votre appareil. L'application permet de transmettre à l'appareil une multitude de modes de nettoyage parfaitement adaptés à différents types de sol et de les sélectionner sur l'afficheur. L'application permet également d'ajuster la quantité d'eau et la vitesse de rotation des rouleaux.
Caractéristiques et avantages
Avantages de la Signature LineLa signature du fondateur de l'entreprise, Alfred Kärcher, désigne le produit comme le meilleur appareil Kärcher de sa catégorie. Autres avantages exclusifs : l'assistance via l'application et une extension de garantie.
Afficheur LCD designUtilisation simple de l'appareil avec les instructions pas à pas. Prévention des erreurs d'utilisation par les avertissements et les messages d'erreur sur l'afficheur. Utilisation intuitive.
Nombreuses possibilités pour les modes de nettoyageLes modes de nettoyage fréquemment utilisés sont préréglés sur l'appareil : 2 modes de nettoyage avec quantité d'eau et vitesse de rotation des rouleaux réglables, ainsi que fonction boost pour les saletés tenaces. Avec connexion à une application mobile : transmission d'un grand nombre de modes de nettoyage supplémentaires à l'appareil pour différents types de sol et configuration de modes de nettoyage personnalisés. Adapté à tous les sols durs, y compris le parquet, le stratifié, le carrelage en pierre et céramique ainsi que le PVC et le vinyle.
2 en 1 : élimine les impuretés du quotidien en un seul passage
- 50 % de gain de temps**: la technologie Duo!Move avec 2 paires de rouleaux en contre-rotation permet un lavage en profondeur sans avoir à passer l'aspirateur au préalable.
- Ramassage optimal des cheveux grâce à des filtres à cheveux intégrés.
- Nettoie jusqu'au plus près des bords.
L'efficacité du nettoyage est supérieure de 20 %* au lavage à la serpillière et l'opération bien plus agréable
- Système à deux réservoirs avec Hygienic!Spin+ : humidification permanente des rouleaux à partir du réservoir d'eau propre pendant que la saleté est collectée dans le réservoir d'eau sale. Pour une élimination des bactéries pouvant aller jusqu'à 99,9 %***.
- Sans effort : fini le seau à porter, la lingette de sol à essorer à la main et le frottage.
Entreposable à 180°, facile à manœuvrer et autoportant
- Nettoyage facile autour des objets et sous les meubles grâce à l'articulation à rotule flexible et au design Pass!Under à 180°.
- 2 paires de rouleaux en contre-rotation Duo!Move garantissent une glisse en douceur et sans effort sur le sol.
- Pratique pour les interruptions : l'appareil tient debout tout seul.
Très silencieuse
- Volume sonore agréable de seulement 59 dB.
Environ soixante minutes d'autonomie grâce à la puissante batterie lithium-ion
- L'afficheur LCD design affiche le niveau de charge de la batterie au choix en pourcentage, en minutes ou comme barre d'état.
Nettoyage simple de l'appareil avec la fonction System!Clean
- Fonction d'auto-nettoyage System!Clean pour un nettoyage rapide des flexibles et des rouleaux avec une vitesse des rouleaux de 400 tours par minute.
- Nettoyage facile des filtres à cheveux à l'aide de la brosse de nettoyage fournie.
- Réservoir d'eau sale permettant une vidange sans contact avec la saleté et lavable au lave-vaisselle.
Tête de brossage des sols à LED intégrées
- Pour éclairer sous les meubles ainsi que dans les renfoncements ou coins sombres.
Spécifications
Données techniques
|Rendement surfacique dépendant du niveau de charge de la batterie (m²)
|env. 230
|Capacité du réservoir d'eau propre (ml)
|400
|Capacité du réservoir d'eau sale (ml)
|200
|Nombre de phases (Ph)
|1
|Tension (V)
|100 / 240
|Fréquence (Hz)
|50 / 60
|Largeur de travail avec brosse-rouleau (mm)
|300
|Temps de séchage du sol nettoyé (min)
|env. 2
|Niveau de pression acoustique (dB (A))
|59
|Tension de la batterie (V)
|25
|Capacité de la batterie (Ah)
|2.85
|Autonomie de la batterie (min)
|env. 60
|Durée de charge de la batterie (h)
|4
|Type de batterie
|Batterie lithium-ion
|Poids sans accessoires (kg)
|4.3
|Poids emballage inclus (kg)
|8.7
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|310 x 230 x 1210
* Dans la catégorie de test « Lavage du sol », les nettoyeurs de sols Kärcher atteignent une puissance de nettoyage jusqu'à 20 % supérieure à celle d'une serpillière classique avec une bonnette. Se réfère aux résultats moyens des tests concernant l'efficacité de nettoyage, le ramassage des saletés et le nettoyage des bords. /
** Les nettoyeurs de sols Kärcher permettent jusqu'à 50 % de gain de temps puisqu'ils éliminent les impuretés du quotidien des sols durs de la maison en un seul passage sans avoir à passer l'aspirateur avant le lavage du sol. /
*** Le nettoyage des surfaces élimine jusqu'à 99,9 % de toutes les bactéries domestiques courantes présentes sur les surfaces dures et lisses (germe testé : Enterococcus hirae). Conformément au test 4 champs (basé sur la norme DIN EN 16615:2015-06).
Inclus dans la livraison
- Rouleau universel: 4 Pièce(s)
- Détergents: Nettoyage des sols Universal RM 536, 30 ml
- Station d'accueil et de nettoyage
- Chargeur de batterie
- Brosse
Équipement
- Vitesse de rotation des rouleaux et quantité d'eau réglables
- Système à deux réservoirs
- Tête de brossage des sols à LED intégrées
- Connexion via Bluetooth
- Smart Services / Features dans l'appli
- Afficheur LCD
- Mode d'auto-nettoyage
Domaines d'utilisation
- Sols durs
- Même les saletés tenaces
- Gros déchets
- Résidus fins
- Saleté sèche
- Saleté humide
Accessoires
Détergents
Pièces de rechange FC 8 Smart Signature Line
Pièces de rechange d'origine Kärcher
De nombreux défauts peuvent être réparés en remplaçant la pièce défectueuse par la pièce de rechange correspondante. Cela permet non seulement de réduire les coûts, mais aussi de protéger les ressources de notre planète.
Veuillez noter que les pièces de rechange ne peuvent être remplacées que par un personnel spécialisé et formé, sinon, tout droit à garantie sera perdu (conditions de garantie).
Home & Garden
Commandez votre pièce de rechange dans notre boutique en ligne dédiée aux pièces de rechange ou adressez-vous au partenaire SAV Kärcher le plus proche de chez vous.
Professional
Commandez votre pièce de rechange dans notre boutique en ligne dédiée aux pièces de rechange, contactez-nous directement ou adressez-vous au partenaire SAV Kärcher le plus proche de chez vous.