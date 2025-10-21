Professional
Avec notre gamme Professional, nous vous proposons la solution complète pour votre projet de nettoyage, sous la forme d'un système fonctionnel et coordonné – des solutions innovantes et efficaces pour votre branche d'activité. Robuste et fiable. Efficace et économique. Léger et silencieux. Pratique et hygiéniquement parfait. C'est le système Kärcher. Fait par les professionnels pour les professionnels.
LES HITS KÄRCHER AUTOMNE 2025.
Les nouveautés d’automne Kärcher – idéales pour les professionnels. En savoir plus
GRANDS DÉFIS. SOLUTION INTELLIGENTE.
Les caractéristiques de la KIRA B 200, telles que ses dimensions et le volume 4 fois plus grand de son réservoir d’eau, lui permettent de relever tous les défis. En savoir plus
CLEANING CONSULTING.
Réorganisation du nettoyage : des solutions de conseil sur mesure pour optimiser à long terme la productivité ainsi que les processus et la qualité de nettoyage. En savoir plus
BALAYEUSE ASPIRANTE MC 250 E!ECTRIC.
MACHINE. PUISSANTE. ÉLECTRIQUE. Chut ! Avec la nouvelle MC 250 e!ectric, vous assurez la propreté de vos rues plus silencieusement et plus efficacement que jamais. Sans émissions de CO₂ locales. En savoir plus
DU SAVOIR SPÉCIALISÉ POUR LES PROFESSIONNELS.
Quand il s’agit de nettoyer, chaque branche d’activité demande des méthodes, des machines et des outils dédiés. Ici, vous trouverez des conseils et des exemples pour trouver une solution à vos tâches de nettoyage personnelles. En savoir plus
BATTERIES Li-Ion KÄRCHER POUR AUTOLAVEUSES ET BALAYEUSES
Optimisez la puissance de nettoyage de votre autolaveuse ou de votre balayeuse avec nos batteries lithium-fer-phosphate performantes et durables. En savoir plus
NETTOYEURS HAUTE PRESSION À EAU CHAUDE COMPACTS
Nettoyer des véhicules. Procéder au nettoyage des moteurs de véhicules. Éliminer la saleté des escaliers extérieurs. À l'eau chaude sous haute pression avec jusqu'à 180 bar et 900 l/h. Voici la nouvelle gamme Compact. En savoir plus
KÄRCHER NETTOIE LE MONDE.
Jusqu'à présent, Kärcher a fait valoir son expérience et son expertise dans le cadre de plus de 100 projets de restauration dans le monde entier. En savoir plus
TROUVER LE BON PRODUIT.
Avec notre outil de recherche assistant produit, vous trouverez en un tour de main l'équipement optimal pour votre tâche de nettoyage concrète. En savoir plus
MY KÄRCHER BUSINESS.
La plateforme pour vos besoins professionnels. myKärcher Business est le point de contact central pour les entreprises ayant un volume de commandes régulier. En savoir plus
Trouver des équipements variés en un clin d'œil. Quel que soit votre projet, nous avons l'appareil Professional qu'il vous faut. Avec notre outil de recherche assistant produit, vous trouverez en un tour de main l'équipement optimal pour votre tâche de nettoyage concrète.
PROMOTIONS
LES HITS KÄRCHER AUTOMNE 2025.
Découvrez les promotions dʼautomne Kärcher pour les utilisateurs professionnels – valables du 1er septembre au 31 octobre 2025.
ACTUALITÉS
21. Octobre 2025
NETTOYAGE D'UN ESCALIER EXTÉRIEUR À SCHWÄBISCH HALL.
Dans le cadre de son sponsoring culturel, Kärcher a nettoyé le célèbre escalier extérieur de l'église Saint-Michel à Schwäbisch Hall.
10. Octobre 2025
Réorganisation du nettoyage : des solutions de conseil sur mesure pour optimiser à long terme la productivité ainsi que les processus et la qualité de nettoyage.
10. Septembre 2025
ROBOT D'AUTOLAVEUSE KIRA B 200.
Les caractéristiques de la KIRA B 200, telles que ses dimensions et le volume 4 fois plus grand de son réservoir d’eau, lui permettent de relever tous les défis.
