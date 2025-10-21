Professional

Avec notre gamme Professional, nous vous proposons la solution complète pour votre projet de nettoyage, sous la forme d'un système fonctionnel et coordonné – des solutions innovantes et efficaces pour votre branche d'activité. Robuste et fiable. Efficace et économique. Léger et silencieux. Pratique et hygiéniquement parfait. C'est le système Kärcher. Fait par les professionnels pour les professionnels.

LES HITS KÄRCHER AUTOMNE 2025

LES HITS KÄRCHER AUTOMNE 2025.

Les nouveautés d’automne Kärcher – idéales pour les professionnels. En savoir plus

Robot d'autolaveuse KIRA B 200

GRANDS DÉFIS. SOLUTION INTELLIGENTE.

Les caractéristiques de la KIRA B 200, telles que ses dimensions et le volume 4 fois plus grand de son réservoir d’eau, lui permettent de relever tous les défis. En savoir plus

Cleaning Consulting

CLEANING CONSULTING.

Réorganisation du nettoyage : des solutions de conseil sur mesure pour optimiser à long terme la productivité ainsi que les processus et la qualité de nettoyage. En savoir plus

Balayeuse aspiratrice électrique

BALAYEUSE ASPIRANTE MC 250 E!ECTRIC.

MACHINE. PUISSANTE. ÉLECTRIQUE. Chut ! Avec la nouvelle MC 250 e!ectric, vous assurez la propreté de vos rues plus silencieusement et plus efficacement que jamais. Sans émissions de CO₂ locales. En savoir plus

DU SAVOIR SPÉCIALISÉ POUR LES PROFESSIONNELS

DU SAVOIR SPÉCIALISÉ POUR LES PROFESSIONNELS.

Quand il s’agit de nettoyer, chaque branche d’activité demande des méthodes, des machines et des outils dédiés. Ici, vous trouverez des conseils et des exemples pour trouver une solution à vos tâches de nettoyage personnelles. En savoir plus

Batteries Li-Ion Kärcher

BATTERIES Li-Ion KÄRCHER POUR AUTOLAVEUSES ET BALAYEUSES

Optimisez la puissance de nettoyage de votre autolaveuse ou de votre balayeuse avec nos batteries lithium-fer-phosphate performantes et durables. En savoir plus

Nettoyeurs haute pression à eau chaude compacts

NETTOYEURS HAUTE PRESSION À EAU CHAUDE COMPACTS

Nettoyer des véhicules. Procéder au nettoyage des moteurs de véhicules. Éliminer la saleté des escaliers extérieurs. À l'eau chaude sous haute pression avec jusqu'à 180 bar et 900 l/h. Voici la nouvelle gamme Compact. En savoir plus

Parrainage culturel

KÄRCHER NETTOIE LE MONDE.

Jusqu'à présent, Kärcher a fait valoir son expérience et son expertise dans le cadre de plus de 100 projets de restauration dans le monde entier. En savoir plus

Assistant produit Professional

TROUVER LE BON PRODUIT.

Avec notre outil de recherche assistant produit, vous trouverez en un tour de main l'équipement optimal pour votre tâche de nettoyage concrète. En savoir plus

myKärcher Business

MY KÄRCHER BUSINESS.

La plateforme pour vos besoins professionnels. myKärcher Business est le point de contact central pour les entreprises ayant un volume de commandes régulier. En savoir plus

Choisissez la catégorie de produits souhaitée.

Kärcher Équipements de nettoyage manuel

Équipements de nettoyage manuel

Kärcher Nettoyeurs haute pression

Nettoyeurs haute pression

Kärcher Motoculture

Motoculture

Kärcher Générateurs et pompe à eau sale

Générateurs et pompe à eau sale

Kärcher Nettoyeurs de vitres et de surfaces

Nettoyeurs de vitres et de surfaces

Kärcher Aspirateurs

Aspirateurs

Kärcher Aspirateurs eau et poussières

Aspirateurs eau et poussières

Kärcher Nettoyeurs pour moquette

Nettoyeurs pour moquette

Kärcher Nettoyeurs et aspirateurs vapeur

Nettoyeurs et aspirateurs vapeur

Kärcher Robots de nettoyage

Robots de nettoyage

Kärcher Autolaveuses

Autolaveuses

Kärcher Balayeuses

Balayeuses

Kärcher Technologie d'aspiration industrielle

Technologie d'aspiration industrielle

Kärcher Nettoyage cryogénique

Nettoyage cryogénique

Kärcher Fontaines d'eau

Fontaines d'eau

Kärcher Installations de potabilisation d'eau

Installations de potabilisation d'eau

Kärcher Matériels d'entretien de voirie

Matériels d'entretien de voirie

Kärcher Systèmes de nettoyage de véhicules

Systèmes de nettoyage de véhicules

Kärcher Installations de recyclage des eaux usées

Installations de recyclage des eaux usées

Kärcher Nettoyage intérieur de fûts et de conteneurs

Nettoyage intérieur de fûts et de conteneurs

Kärcher EPI et vêtements de travail

EPI et vêtements de travail

Kärcher Merchandising

Merchandising

Accessoires
Détergents

Utilisez notre assistant produit digital.

ASSISTANT PRODUIT POUR LES APPAREILS KÄRCHER PROFESSIONAL

Trouver le bon produit

Trouver des équipements variés en un clin d'œil. Quel que soit votre projet, nous avons l'appareil Professional qu'il vous faut. Avec notre outil de recherche assistant produit, vous trouverez en un tour de main l'équipement optimal pour votre tâche de nettoyage concrète.

Assistant produit

Accessoires & plus.

Accessoires d'origine

Les accessoires d'origine de Kärcher vous permettent d'optimiser les performances et d'élargir le domaine d'utilisation de vos appareils de nettoyage.

Découvrez les accessoires

Détergents

Combinés à des détergents parfaitement adaptés aux différentes tâches, les appareils Kärcher sont extrêmement performants.

Découvrez les détergents

Conseil & services.

Recherche de distributeurs

Recherche de distributeurs

Vous souhaitez faire l'acquisition d'un appareil ou chercher un partenaire SAV? Ici, vous trouverez un distributeur dans votre région.

EN SAVOIR PLUS
Plateforme de batterie Battery Power+

Plateforme de batterie Battery Power+

Une seule chose est mieux qu'une grande puissance: encore plus de puissance. C'est pourquoi nous avons développé pour la plateforme de batterie les batteries Kärcher Battery Power+.

EN SAVOIR PLUS
ATEX: des solutions de nettoyage pour zones à risque d'explosion

ATEX: des solutions de nettoyage pour zones à risque d'explosion

Vous découvrirez ici comment nettoyer vos zones à risque d'explosion en toute sécurité avec les matériels Kärcher.

EN SAVOIR PLUS

PROMOTIONS

LES HITS KÄRCHER AUTOMNE 2025.

Découvrez les promotions dʼautomne Kärcher pour les utilisateurs professionnels – valables du 1er septembre au 31 octobre 2025.

J'en profite

Liens

We are the Kärchers

Chez Kärcher, l'accent est mis sur les personnes. Notre fondateur Alfred Kärcher a déjà énoncé ce principe directeur selon lequel l'entreprise a une responsabilité particulière envers ses employé(e)s.

Newsletter

La newsletter vous informe régulièrement sur toutes les nouveautés, les prestations de service et les actions de l’univers Kärcher Suisse.

Applications Kärcher

Découvrez ici nos différentes applications à télécharger gratuitement!

Catalogue de produits

Téléchargez ici le catalogue électronique avec toute la gamme Kärcher.

Brochures Kärcher

Découvrez ici nos brochures sur un large éventail de thèmes ayant trait au nettoyage.

Services

En tant que premier fabricant mondial d'appareils de nettoyage, Kärcher attache une grande importance à l'exhaustivité du service clientèle.

Événements

Dans cet espace, vous trouverez les événements passés et imminents de l’univers Kärcher en Suisse.

Réseaux sociaux

Rendez-nous visite sur Facebook, YouTube et sur les autres réseaux sociaux pour découvrir toutes les actualités de l’univers Kärcher et de la technologie du nettoyage.

ACTUALITÉS

21. Octobre 2025

NETTOYAGE D'UN ESCALIER EXTÉRIEUR À SCHWÄBISCH HALL.

Dans le cadre de son sponsoring culturel, Kärcher a nettoyé le célèbre escalier extérieur de l'église Saint-Michel à Schwäbisch Hall.

10. Octobre 2025

CLEANING CONSULTING.

Réorganisation du nettoyage : des solutions de conseil sur mesure pour optimiser à long terme la productivité ainsi que les processus et la qualité de nettoyage.

10. Septembre 2025

ROBOT D'AUTOLAVEUSE KIRA B 200.

Les caractéristiques de la KIRA B 200, telles que ses dimensions et le volume 4 fois plus grand de son réservoir d’eau, lui permettent de relever tous les défis.

Conseil, service et vente

Recherche de revendeurs: que ce soit pour des produits ou des services: trouvez votre revendeur spécialisé Kärcher le plus proche.

Contacter Kärcher: utilisez notre formulaire de contact pour nous adresser vos questions et suggestions. Nous sommes à votre entière disposition!

Suivez-nous: vous voulez être au courant des nouveautés et des promotions Kärcher? Abonnez-vous à notre newsletter et suivez-nous sur les réseaux sociaux.

Bienvenue dans le monde Kärcher: parcourez directement en ligne nos brochures sur un large éventail de thèmes ayant trait au nettoyage.
En outre, notre newsroom vous permet de plonger dans des petites nouvelles et histoires passionnantes sur Kärcher.

Recherche de revendeur
Contacter Kärcher
S’abonner à la newsletter
Suivez-nous sur les réseaux sociaux
Découvrez les brochures
Découvrez le newsroom