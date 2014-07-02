LA LONGÉVITÉ GRÂCE À UNE QUALITÉ ÉLEVÉE

Tous les nettoyeurs haute pression à eau chaude de la gamme Compact comportent des matériaux haut de gamme et notre technologie de brûleur éprouvée. La pompe axiale à pistons en céramique ou le moteur électrique lent à 4 pôles refroidi à l'eau garantissent également une longévité élevée. Dans des conditions d'utilisation rudes, le capot en plastique protège tous les composants fragiles. En cas d'eau dure, les serpentins apprécient, quant à eux, la possibilité de verser un agent d'entretien dans le réservoir de détartrant afin d'aider à prévenir les dépôts calcaires. La définition même d'un investissement sûr.