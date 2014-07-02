LEICHT ZU HANDHABEN

Dank EASY-Operation-Konzept ist der Regler, mit dem sich Fördermenge und Druck einstellen lassen, direkt durch eine Öffnung in der Abdeckung zu bedienen. Ist alles auf minimal und eine Temperatur von über 100 °C eingestellt, wird das Gerät in der Dampfstufe betrieben. Beim Verstauen von Schlauch, Lanze, Netzkabel & Co. sorgen praktische Aufbewahrungsmöglichkeiten für Effizienz. Last, but not least verfügt der Reinigungsmitteltank über ein Volumen von 10 Litern und eine Klarspülfunktion. Für die präzise Dosierung des Reinigungsmittels sorgt ein Ventil.