Kompakte Heisswasser-Hochdruckreiniger
Coole Masse, heisse Leistung.
Fahrzeuge reinigen. Motorwäschen durchführen. Aussentreppen von Schmutz befreien. Mit Heisswasser-Hochdruck bis 180 bar und 900 l/h. Das ist die neue Kompaktklasse.
HDS-Kompaktklasse
Ob Fuhrpark, Werkstatt oder Bauhof – vielerorts sind Heisswasser-Hochdruckreiniger gefragt. Genau da punktet unsere Kompaktklasse: Die Geräte bieten bis zu 180 Bar Druck und 900 l/h Fördermenge, sind kompakt gebaut und auf Wunsch mit automatischer Schlauchtrommel ausgestattet. Hohe Qualität und einfache Handhabung sind natürlich mit an Bord.
RUNDUM ERGONOMISCH
Wer längere Einsätze mit Heisswasser-Hochdruckreinigern zu bewältigen hat, schätzt die Vorzüge der EASY!Force Advanced-Hochdruckpistole. Da sie den Rückstoss des Hochdruckstrahls dazu nutzt, die Haltekraft auf nahezu null zu verringern, ist kräftesparendes Arbeiten möglich. Auch die drehbare 1050-Millimeter-Lanze aus Edelstahl macht das Arbeiten leichter. Bei Modellen mit 4-poligem Elektromotor ist zudem die Leistung direkt an der Hochdruckpistole über Servo Control regelbar.
50 PROZENT SCHNELLER
Die automatische Schlauchtrommel macht Anwendern das Leben leichter und verkürzt Rüstzeiten um bis zu 50 Prozent. Sie rollt den 15 Meter langen Schlauch zuverlässig auf und ab, auch in einem Winkel von bis zu 45°. Der Ultra Guard-Schlauch ist teflonbeschichtet und dadurch sehr glatt und abriebfest.
LEICHT ZU HANDHABEN
Dank EASY-Operation-Konzept ist der Regler, mit dem sich Fördermenge und Druck einstellen lassen, direkt durch eine Öffnung in der Abdeckung zu bedienen. Ist alles auf minimal und eine Temperatur von über 100 °C eingestellt, wird das Gerät in der Dampfstufe betrieben. Beim Verstauen von Schlauch, Lanze, Netzkabel & Co. sorgen praktische Aufbewahrungsmöglichkeiten für Effizienz. Last, but not least verfügt der Reinigungsmitteltank über ein Volumen von 10 Litern und eine Klarspülfunktion. Für die präzise Dosierung des Reinigungsmittels sorgt ein Ventil.
LANGLEBIG DANK HOHER QUALITÄT
In allen Heisswasser-Hochdruckreinigern der Kompaktklasse sind hochwertige Materialien und unsere bewährte Brennertechnologie verbaut. Auch die Axialkolbenpumpe mit Keramikkolben oder der wassergekühlte, langsam laufende 4-polige Elektromotor sorgen für hohe Langlebigkeit. In rauen Einsatzbedingungen schützt die Kunststoffabdeckung alle empfindlichen Bauteile. Und die Heizschlangen freuen sich bei hartem Wasser über eine Systempflege, die in den Entkalkertank eingefüllt werden kann und eine Verkalkung verhindern hilft. So geht Investitionssicherheit.
SELBSTVERSTÄNDLICH NACHHALTIG
Der eco!efficiency-Modus erlaubt es Anwendern, bei einer Temperatur von 60 °C energiesparend und nachhaltig zu reinigen. Dies ist über eine Einstellung am Drehregler jederzeit möglich, abhängig von Schmutzart, -menge und Verschmutzungsgrad.
EINFACH BEWEGLICH
Das Joggerprinzip ermöglicht auch bei der Kompaktklasse müheloses Rangieren. Dabei helfen gummibereifte Räder, eine Lenkrolle, die Trittmulde und ein ergonomischer Schubgriff.
IMMER SICHER IM BETRIEB
Verschiedene Sicherheitseinrichtungen sorgen dafür, dass die Betriebssicherheit der Geräte zu jeder Zeit gewährleistet ist. Dazu zählen ein grosser Wasserfilter, Sicherheitsventile, Temperaturregler, Abgassensor sowie der SDS-Druckdämpfungsschlauch.
ELEKTRONIK VOM FEINSTEN
Dank der Modulplattform bei all unseren neuen Hochdruckreinigern ist in der Kompaktklasse die gleiche Steuerungseinheit verbaut wie in der Mittel- und Superklasse. Das Resultat: höhere Temperaturstabilität, weniger unterschiedliche Ersatzteile und kürzere Reparaturzeiten.
