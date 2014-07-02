Heißwasser-Hochdruckreiniger

Mit Heißwasser reinigen Hochdruckreiniger bei gleichbleibendem Druck noch besser. Kärcher-Geräte überzeugen durch höchsten Bedienkomfort und modernste Technik.

Kärcher Superklasse-Heisswasser-Hochdruckreiniger

Superklasse-Heisswasser-Hochdruckreiniger

Ob Baustelle oder Stall: Um hartnäckigen Schmutz zu entfernen, ist Höchstleistung gefragt. Genau das bringen unsere Heißwasser-Hochdruckreiniger der Superklasse. Die High-End-Varianten punkten mit Topzubehör und ergonomischer Handhabung, die Classic-Geräte fokussieren auf einfachste Bedienung und eine robuste Bauweise. Dem Schmutz die Stirn bieten – mit bis zu 200 Bar Druck und 1300 l/h Fördermenge.

ZU DEN PRODUKTEN
Kärcher Mittelklasse-Heisswasser-Hochdruckreiniger

Mittelklasse-Heisswasser-Hochdruckreiniger

Auf dem Bau oder in der Landwirtschaft zu reinigen, ist harte Arbeit. Genau dafür sind unsere Mittelklasse-Heißwasser-Hochdruckreiniger entwickelt. Mit Topzubehör und ergonomischer Handhabung oder fokussiert auf einfachste Bedienung und robuste Bauweise – je nach Bedarf. Immer dabei: hohe Qualität und Höchstleistung, mit maximal 210 Bar Druck und 1000 l/h Fördermenge. Das sind die neuen Geräte der Mittelklasse.

ZU DEN PRODUKTEN
Kärcher Kompaktklasse

Kompaktklasse

Fahrzeuge reinigen. Motorwäschen durchführen. Außentreppen von Schmutz befreien. Mit Heißwasser-Hochdruck bis 180 bar und 900 l/h. Das ist die neue Kompaktklasse.

ZU DEN PRODUKTEN
Kärcher Uprightklasse

Uprightklasse

Die leistungsfähigen und robusten Geräte bestechen vor allem durch die Manövrierfähigkeit und den einfachen Transport. Dadurch ist die Uprightklasse die wirtschaftliche Alternative für unterschiedlichste Handwerksbetriebe, kleine Autowerkstätten oder Reinigungsdienstleister.

ZU DEN PRODUKTEN
Kärcher Spezialklasse

Spezialklasse

Wenn Abgase stören oder verboten sind: In Hygieneräumen, Krankenhäusern, Großküchen oder Badeanstalten kommt die Spezialklasse mit elektrischer Heizung zum Einsatz.

ZU DEN PRODUKTEN
Kärcher Verbrennungsmotor

Verbrennungsmotor

Wenn kein Strom vorhanden ist, garantieren Hochdruckreiniger mit Verbrennungsmotor – wahlweise auch mit Biodiesel betrieben – für höchste Flexibilität und Unabhängigkeit.

ZU DEN PRODUKTEN
Kärcher HDS Trailer

HDS Trailer

Die mobile und unabhängige Allround-Lösung für den professionellen Einsatz in Kommune, Baugewerbe und Industrie. Konfigurierbar, hoch effizient, zuverlässig und einfacher zu bedienen. 500 l Wasser und 100 l Kraftstoff an Bord ermöglichen bis zu 60 min. autarken Einsatz, ganz ohne Strom- oder Wasseranschluss.

ZU DEN PRODUKTEN
Heisswasser-Hochdruckreiniger

BOOST YOUR KÄRCHER.

Kärcher Professional eco!Booster

Der Turbo für Ihren Hochdruckreiniger

Die neue Düse als Game-Changer. Mit 50% besserer Flächenleistung. Damit sparen Sie Wasser, Energie und Zeit.

Entdecken Sie jetzt das richtige Zubehör

Haben Sie bereits den passenden Hochdruckreiniger, um direkt loszulegen? Hier finden Sie schnell das perfekte Modell für Ihr Gerät.

Mehr erfahren

ATEX: Reinigungslösungen für explosionsgefährdete Bereiche

Explosionsfähigen Atmosphären können in allen Betrieben entstehen, in welchen brennbare Stoffe gelagert werden oder mit ihnen gearbeitet wird. Im Fall einer Explosion werden die Mitarbeiter gefährdet und grosse Sachschäden verursacht. Hier erfahren Sie, wie Sie mit den Geräten von Kärcher Ihre explosionsgefährdeten Bereiche sicher reinigen können.

ATEX: Reinigungslösungen für explosionsgefährdete Bereiche

Beratung, Service und Verkauf

Händlersuche: Sei es für Produkte oder Services – finden Sie Ihren Kärcher Fachhändler in der Nähe.

Kärcher kontaktieren: Nutzen Sie hierzu unser Kontaktformular. Wir sind gerne für Sie da!

Folgen Sie uns: Sie möchten zukünftig über unsere Produktneuheiten und Aktionen informiert werden?
Abonnieren Sie unseren Newsletter und folgen Sie uns auf den Social-Media-Kanälen!

Willkommen in der Kärcher-Welt: Blättern Sie direkt online durch unsere Broschüren zu den verschiedensten Themen der Reinigung.
Oder tauchen Sie im Newsroom ein in spannende Geschichten rund um Kärcher.

Händlersuche
Kärcher kontaktieren
NEWSLETTER ABONNIEREN
Folgen Sie uns auf Social Media
Broschüren entdecken
Newsroom entdecken