Mittelklasse-Heisswasser-Hochdruckreiniger
Brennt für ihren Job. Auf dem Bau oder in der Landwirtschaft zu reinigen, ist harte Arbeit. Genau dafür sind unsere Mittelklasse-Heißwasser-Hochdruckreiniger entwickelt. Mit Topzubehör und ergonomischer Handhabung oder fokussiert auf einfachste Bedienung und robuste Bauweise – je nach Bedarf. Immer dabei: hohe Qualität und Höchstleistung, mit maximal 210 Bar Druck und 1000 l/h Fördermenge. Das sind die neuen Geräte der Mittelklasse.
HDS-Mittelklasse Classic : robuste Partner für harte Arbeit
Unsere Classic-Geräte sind zugeschnitten auf raue Einsätze. Zuverlässige Technik, einfache Bedienung und robuste Bauweise. Passgenaues Zubehör und Topqualität zu attraktiven Preisen – das ist die Classic-Linie.
Robust und langlebig
Heisswasser-Hochdruckreiniger, entwickelt für harte Einsatzbedingungen – das sind unsere HDS Classic-Geräte. Sie verfügen über einen Stahlrohrrahmen und eine robuste, leistungsstarke Kurbelwellenpumpe mit Keramikkolben. Der bewährte wassergekühlte, langsam laufende 4-polige Elektromotor ist sehr langlebig. Ein grosser Wasserfilter schützt vor Eindringen grösserer Schmutzpartikel und verhindert somit Beschädigungen der Pumpe.
Leistungsstark und nachhaltig
Die Mittelklassegeräte bieten einen Arbeitsdruck bis 210 Bar und eine Fördermenge von maximal 1000 l/h. Damit haben hartnäckigste Verschmutzungen keine Chance. Je nach Schmutzart, Schmutzmenge und Verschmutzungsgrad kann im eco!efficiency-Modus gearbeitet werden: Damit kann man bei einer Temperatur von 60 °C energiesparend und nachhaltig reinigen.
Intuitiv und wartungsfreundlich
Das EASY-Operation-Konzept sorgt bei unseren Geräten für ein einfaches Handling. So sind Wassermenge und Druck direkt an der Pumpe individuell einstellbar. Ein zentraler Drehknopf macht die Bedienung des Geräts intuitiv. Zudem haben Zubehör wie Schlauch oder Sprühlanze ihren Platz, sodass sie sich schnell verstauen lassen. Dank offener Bauweise sind alle servicerelevanten Komponenten schnell zugänglich, was für hohe Wartungsfreundlichkeit sorgt.
Sicher mobil
Pannensichere grosse Räder stellen einfaches Navigieren und störungsfreies Arbeiten auch auf unwegsamem Gelände sicher. Ausserdem ist am Stahlrohrrahmen ein Kranhaken integriert, der eine einfache Kranverladung ermöglicht.
Wirtschaftlich
Die Heisswasser-Hochdruckreiniger der HDS Classic-Reihe sind auf wesentliche Grundfunktionen konzentriert und bieten ein auf das Wesentliche reduziertes Zubehör. Somit sind bewährte Kärcher Qualität und Topleistung bei attraktiver Preisgestaltung verfügbar.
