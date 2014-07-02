Nettoyeurs haute pression à eau chaude de la gamme Medium
Brûle pour son travail. Le nettoyage dans le bâtiment ou l'agriculture est une tâche ardue. Nos nettoyeurs haute pression à eau chaude de la gamme Medium ont été développés spécialement à cet effet. Avec des accessoires de premier choix et une prise en main ergonomique ou en mettant l'accent sur la facilité d'utilisation et un format robuste, selon les besoins. Toujours de la partie : la qualité élevée et les performances de pointe, avec un maximum de 210 bar de pression et 1 000 l/h de débit. Voilà ce qui caractérise les nouveaux appareils de la gamme Medium.
Gamme medium HDS Classic : des partenaires robustes pour les travaux difficiles
Nos appareils Classic sont conçus pour être utilisés dans des conditions difficiles. Ils possèdent une technique fiable, ils sont simples à utiliser et sont robustes. La ligne Classic propose des accessoires parfaitement adaptés et une qualité supérieure à des prix attractifs.
Robuste et durable
Nos appareils HDS Classic sont des nettoyeurs haute pression à eau chaude développés pour être utilisés dans des conditions difficiles. Ils possèdent un cadre en tube d’acier et une pompe à vilebrequin robuste et puissante avec des pistons en céramique. Le moteur électrique à 4 pôles reconnu, refroidi par eau et fonctionnant lentement, a une très longue durée de vie. Un grand filtre à eau protège contre la pénétration des grosses particules de saleté et évite ainsi d’endommager la pompe.
Performant et durable
Les appareils de la gamme Medium offrent une pression de travail allant jusqu’à 210 bars et un débit maximum de 1000 l/h. Les salissures les plus tenaces n’ont donc aucune chance. En fonction du type, de la qualité et du degré de saleté, il est possible de travailler en mode eco!efficiency. Cela permet de nettoyer à une température de 60 °C durablement et en économisant de l’énergie.
Intuitif et facile à entretenir
Le concept EASY-Operation assure une manipulation simple de nos appareils. Ainsi, le débit d’eau et la pression sont réglables de manière individuelle directement sur la pompe. Un bouton rotatif central rend l’utilisation de l’appareil intuitive. Il y a également de la place pour ranger rapidement des accessoires comme le tuyau ou la lance de pulvérisation. Grâce à la conception ouverte, tous les composants importants pour l’entretien sont rapidement accessibles pour assurer un nettoyage simple.
Mobile en toute sécurité
De grandes roues anti-crevaison permettent de naviguer facilement et de travailler sans problème même sur les terrains difficiles. Un crochet de grue est également intégré au cadre en tube d’acier pour faciliter le chargement par grue.
Economique
Les nettoyeurs haute pression à eau chaude de la gamme HDS Classic se concentrent sur les fonctions de base et offrent des accessoires réduits à l’essentiel. Ainsi, la qualité et les performances de pointe reconnues de Kärcher sont disponibles à un prix attractif.
