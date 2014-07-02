Nettoyeurs haute pression à eau chaude
Avec des prestations supérieures à l’eau froide à pression égale, ils vous impressionneront par leur grand confort d'utilisation et leur technologie pointue.
Nettoyeurs haute pression à eau chaude de la gamme Super
Que ce soit au chantier ou dans l'étable : l'élimination des saletés tenaces nécessite une puissance maximale. C'est exactement ce qu'offrent nos nettoyeurs haute pression à eau chaude de la gamme Super. Les variantes haut de gamme se distinguent par des accessoires de premier choix et une prise en main ergonomique tandis que les appareils Classic mettent l'accent sur la facilité d'utilisation et un format robuste. Affrontez la saleté : avec jusqu'à 200 bar de pression et 1 300 l/h de débit.
Nettoyeurs haute pression à eau chaude de la gamme Medium
Le nettoyage dans le bâtiment ou l'agriculture est une tâche ardue. Nos nettoyeurs haute pression à eau chaude de la gamme Medium ont été développés spécialement à cet effet. Avec des accessoires de premier choix et une prise en main ergonomique ou en mettant l'accent sur la facilité d'utilisation et un format robuste, selon les besoins. Toujours de la partie : la qualité élevée et les performances de pointe, avec un maximum de 210 bar de pression et 1 000 l/h de débit. Voilà ce qui caractérise les nouveaux appareils de la gamme Medium.
Gamme Compact
Nettoyer des véhicules. Procéder au nettoyage des moteurs de véhicules. Éliminer la saleté des escaliers extérieurs. À l'eau chaude sous haute pression avec jusqu'à 180 bar et 900 l/h. Voici la nouvelle gamme Compact.
Gamme Upright
Les nettoyeurs haute pression à eau chaude de la gamme Upright, performants et robustes, séduisent par leur maniabilité, leur légèreté et leurs commandes intuitives. Ils sont parfaits pour les artisans, les petites entreprises ou les sociétés de nettoyage.
Gamme spécifique
L'utilisation des nettoyeurs haute pression à eau chaude électriques s'impose avant tout dans les locaux sanitaires, hôpitaux, cuisines industrielles, piscines et partout où les émissions de gaz sont gênantes et interdites.
Gamme thermique
Sans branchement éléctrique, les nettoyeurs haute pression à moteur thermique permettent un plus grand confort d'utilisation et une meilleure maniabilité de l'appareil.
Remorque HDS
La solution polyvalente, mobile et indépendante pour l’utilisation professionnelle au niveau des municipalités, du bâtiment et de l’industrie. Configurable, hautement efficace, fiable et facile à manier. Des réservoirs intégrés de 500 litres d’eau et de 100 l de carburant permettent une autonomie jusqu’à 60 minutes, sans branchement électrique ni branchement d’eau.
BOOST YOUR KÄRCHER.
Le turbo pour votre nettoyeur haute pression
La nouvelle buse eco!Booster est un game-changer. Avec un rendement surfacique amélioré de 50%. Vous économisez ainsi de l'eau, de l'énergie et du temps.
Voici les accessoires dont vous avez besoin
Vous avez déjà le nettoyeur haute pression qu'il vous faut pour vous lancer? Vous trouverez ici rapidement les accessoires adaptés à votre appareil.
ATEX: des solutions de nettoyage pour zones à risque d'explosion
Des atmosphères explosives peuvent se produire dans toutes les entreprises ou usine où des substances combustibles ou inflammables sont stockées, manutentionnées et manipulées. En cas d'explosion, les employés peuvent être mis en danger et des dommages matériels importants peuvent être causés. Vous découvrirez ici comment nettoyer vos zones à risque d'explosion en toute sécurité avec les matériels Kärcher.
