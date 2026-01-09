NETTOYEUR HAUTE PRESSION THERMIQUE
Flexibilité maximale - sans courant électrique. Les puissants moteurs à essences de la série G permettent dorénavant une indépendance de l'alimentation électrique. Équipés d'un châssis stable et de grandes roues, les nettoyeurs de cette série conviennent aussi parfaitement pour une intervention sur les terrains exigeants. La série G - idéale pour les remorques, les camions, les bateaux, les rampes, etc.
