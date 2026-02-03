GRATTOIR À GLACE ÉLECTRIQUE EDI 4
Ein kleiner Eisbrecher, der niemanden kalt lässt!
Morgens schnell ins Auto steigen und zur Arbeit fahren? Im Winter oft nicht möglich, weil zuerst die Autoscheiben enteist werden müssen. Mit dem elektrischen Eiskratzer EDI 4 entfernst Du hartnäckige Vereisungen auf Autoscheiben mühelos in nur einem Zug.
Le grattoir à glace électrique EDI 4
À l'aide de son disque rotatif doté de lames en plastique robuste, le dégivreur de pare-brise élimine aisément même le givre le plus tenace des vitres des voitures en un seul passage. Lorsque l'EDI 4 est en veille, une légère pression exercée depuis le haut suffit pour que le disque grattoir se mette en rotation – et en un clin d'œil, le givre se détache pratiquement tout seul.
Si les lames sont usées, le disque grattoir se remplace sans aucun outil (disque grattoir disponible comme pièce de rechange). Le design moderne et compact du dégivreur de pare-brise permet un maniement et un rangement faciles et sûrs. La charge de la batterie suffit pour plusieurs applications. La LED intégrée clignote lorsque l'appareil doit être rechargé.
Müheloses Scheibenkratzen im Winter
Mit Hilfe seiner rotierenden Scheibe mit sechs stabilen Kunststoffklingen entfernt der Eiskratzer selbst hartnäckige Vereisungen auf Autoscheiben mühelos in nur einem Zug. Befindet sich der EDI 4 im Standby-Betrieb, genügt ein leichter Druck von oben, damit die Abtragsscheibe zu rotieren beginnt – und schon löst sich das Eis praktisch wie von allein.Wie funktioniert der EDI 4?
Heisser Tipp für kalte Tage
Wenn du nur mit einem Guckloch in der vereisten SCheibe losföhrst, riskierst du mehr als ein Bussgeld.Darum gilt bei Eis und Minusgraden: erst kratzen, dann starten. Spätestens dann ewisst du den Edi 4 zu schätzen, der mit seiner rotierenden Abtragsscheibe blitzschnell für eine freie Sicht sorgt - und dafür, dass du schnell wieder ins Warme kommst.Tipps gegen zugefrorene Scheiben
Die perfekte Ergänzung zu deinem Kärcher: starke Reinigungspower in einem umfassenden Autopflegesystem aus optimal aufeinander abgestimmten Komponenten. Oder einfach alles, was du brauchst, um das Beste aus deinem Fahrzeug rauszuholen.Autoscheiben mit Hausmitteln enteisen
Features
Utilisation
Disque rotatif
Le disque rotatif du grattoir à glace élimine aisément même le givre le plus tenace des vitres des voitures en un seul passage.
Élimination totale du givre
Convient aussi bien pour le pare-brise que pour les vitres latérales du véhicule.
Design compact
Le design moderne et compact du grattoir à glace permet un maniement et un rangement faciles et sûrs.
Instructions
