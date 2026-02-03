Autopflege ist Werterhalt.

Nos engins robustes sont déjà en œuvre avec succès dans de nombreux aéroports internationaux en déployant des techniques de service hivernal et estival éprouvées. Ils permettent de nettoyer le tarmac et les voies de roulage, d’absorber l’huile et d’autres fluides, de tondre des espaces verts et de désherber. Particulièrement en hiver, ils rendent de précieux services fiables lors du déneigement des aires de stationnement et des voies d’accès aux avions et assurent de nombreux travaux de balayage et d’épandage.

Pour ce faire, compte tenu des 3 points de montage d’équipements, un seul véhicule suffit pour toutes les applications. Un concept de véhicule de qualité qui se caractérise notamment par une remarquable facilité d’utilisation et une grande facilité d’entretien, ainsi que notre disponibilité de services dans le monde entier et un approvisionnement rapide en pièces de rechange garantissent une grande disponibilité des véhicules – 365 jours par an.

En tant que constructeur allemand haut de gamme, nous satisfaisons aux exigences élevées spécifiques à la branche en termes de sécurité, d’environnement et de qualité en utilisant des composants et des matériaux de haute qualité, des processus de production certifiés, une technologie de moteur ultramoderne et un concept de sécurité étendu.

Et lorsqu’il s’agit de satisfaire à des souhaits particuliers, notre devise est « Rien n’est impossible ».

Lieux d’utilisation

Tarmacs, aires de stationnement, voies d’accès, voies piétonnes, parkings, espaces verts