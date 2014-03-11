Le turbo pour votre nettoyeur haute pression

La nouvelle buse eco!Booster est un game-changer. Avec un rendement surfacique amélioré de 50%. Vous économisez ainsi de l'eau, de l'énergie et du temps.

Voici les accessoires dont vous avez besoin

Nos variantes eco!Booster ont été développées pour différents nettoyeurs haute pression à eau froide et à eau chaude et sont donc équipées de buses de différentes tailles. Apprenez-en plus sur les différents modèles de eco!Booster, y compris une liste des appareils compatibles.