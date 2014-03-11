Nettoyeurs haute pression
Une polyvalence inégalée – le nettoyage à haute pression avec Kärcher. Dans le monde entier, le nom de Kärcher est synonyme de performance, de qualité et d’innovation. En tant que fabricant du premier nettoyeur haute pression, Kärcher est aujourd’hui leader sur le marché. Kärcher n’a jamais cessé d’optimiser le principe du nettoyage haute pression : plus de performances, une consommation réduite, une durée de vie prolongée et des temps de nettoyage moins longs. Kärcher offre une gamme de machines qui satisfait à toutes les exigences en matière de technique et d’applications : à eau chaude ou froide, à moteur électrique ou thermique, mobile ou stationnaire.
Nettoyeurs haute pression à eau chaude
Avec des prestations supérieures à l’eau froide à pression égale, ils vous impressionneront par leur grand confort d'utilisation et leur technologie pointue.
Générateurs d’eau chaude mobiles
Nos générateurs d'eau chaude offrent une solution aussi simple qu'économique pour transformer vos nettoyeurs haute pression à eau froide existants en modèle à eau chaude à la puissance de nettoyage supérieure au besoin.
Nettoyeurs haute pression à eau froide
Pour le nettoyage quotidien des appareils, véhicules ou bâtiments, ils éliminent les souillures même tenaces grâce à un débit et une pression élevés.
Nettoyeurs haute pression stationnaires
Les nettoyeurs haute pression stationnaires sont parfaitement adaptés aux domaines d'utilisation les plus divers. L'eau sous haute pression est directement acheminée jusqu'aux points de prélèvement via un réseau de conduites installé de manière fixe.
Nettoyeurs ultra haute pression
Quand l'efficacité des nettoyeurs haute pression traditionnels ne suffit plus, nos nettoyeurs très haute pression prennent le relais. Grâce à l'ultra haute pression (UHP), vous pouvez même venir à bout des revêtements et des souillures les plus tenaces en toute confiance.
L'assistant produit Professional pour nos nettoyeurs haute pression.
Utilisez notre assistant produit digital
Accomplir facilement les missions difficiles: nos nettoyeurs haute pression Professional viennent rapidement et efficacement à bout d'une multitude de tâches.
Chaud, froid ou bien stationnaire? Notre assistant produit digital vous aide à trouver votre appareil parfait, adapté à vos besoins spécifiques.
BOOST YOUR KÄRCHER.
Le turbo pour votre nettoyeur haute pression
La nouvelle buse eco!Booster est un game-changer. Avec un rendement surfacique amélioré de 50%. Vous économisez ainsi de l'eau, de l'énergie et du temps.
Voici les accessoires dont vous avez besoin
Nos variantes eco!Booster ont été développées pour différents nettoyeurs haute pression à eau froide et à eau chaude et sont donc équipées de buses de différentes tailles. Apprenez-en plus sur les différents modèles de eco!Booster, y compris une liste des appareils compatibles.
Détergents pour le nettoyage haute pression
Les produits de nettoyage et d'entretien pour nettoyeurs haute pression Kärcher sont parfaits pour une utilisation professionnelle, notamment dans l'artisanat, l'industrie ou le secteur alimentaire. Ils permettent d'obtenir des résultats impeccables tout en garantissant une consommation moindre d'énergie et de temps. En outre, de par leur formulation propice à la désintégration, ils réduisent la charge en résidus d'huile minérale des eaux usées.
Nettoyage et protection pour les véhicules utilitaires
Des produits de nettoyage performants pour une élimination efficace des impuretés tenaces dans les rues et sur les chantiers: utilisables avec les nettoyeurs haute pression tant à eau froide qu'à eau chaude.
Polyvalence pour les applications industrielles
Des détergents à effet rapide et respectueux des matériaux, servant également à l'élimination des impuretés tenaces du type huiles, graisses et suie.
Propreté et hygiène dans le domaine alimentaire
Des produits de nettoyage et de désinfection efficaces avec homologation alimentaire selon les listes de désinfectants DGHM et DVG.
Des effets remarquables chez les concessionnaires automobiles
Une brillance bienvenue dans les showrooms et un maintien de la valeur même sous le capot pour chaque véhicule grâce à des nettoyeurs respectueux des différents matériaux et surfaces.
Le désherbage à l'eau chaude
Avec les lances de désherbage Kärcher et un nettoyeur haute pression à eau chaude, vous pouvez éliminer toute croissance végétale indésirable sans herbicides. Simplement avec de l'eau chaude. Et par conséquent tout en douceur afin de protéger l'environnement et les surfaces.
Nettoyeurs remorques haute pression – goûtez à l'indépendance
Ingénierie plutôt que bricolage. Tout comme nous, vous détestez faire les choses à moitié. Nos remorques sont basées sur un concept intégré soigneusement élaboré, aux caractéristiques et capacités bien définies: une puissance sans concession, une grande mobilité, une utilisation simple et une autonomie maximale. Les nettoyeurs remorques HD et HDS: la solution idéale pour les municipalités, le secteur du bâtiment, les parcs locatifs et l'industrie.
Notre poignée-pistolet EASY!Force
La force est entre vos mains! Il existe un seul élément à s’intercaler entre vous et votre mission: notre poignée-pistolet EASY!Force pour nettoyeur haute pression. En effet, c’est grâce à elle que vous vous servirez de l’énorme pouvoir de la haute pression en toute aisance. Son principe de maniement est révolutionnaire: se servant de la force de recul du jet haute pression, la force de maintien et de déclenchement de la poignée-pistolet EASY!Force est réduite à zéro. Incroyable mais vrai, zéro! Ainsi, vous travaillerez de manière nettement plus ergonomique et sans vous épuiser. Alors, testez notre nouvelle poignée-pistolet EASY!Force – elle sera dorénavant votre outil de premier choix!
La nouvelle solution système pour le nettoyage des façades, des surfaces vitrées et des sols
Notre nouvelle solution système combinant brosses, lances télescopiques, embouts et adaptateurs permet désormais une utilisation flexible de différents modes de nettoyage pour différentes tâches de nettoyage. À basse, à moyenne ou à haute pression ou même en aspirant: le nettoyage des façades, des surfaces vitrées, des panneaux solaires et des sols n'aura jamais été aussi flexible, avec autant de confort et d'efficacité, même dans les endroits difficiles d'accès.
Kärcher iSolar: la solution pour le nettoyage des panneaux solaires
Notre conseil:
Le nettoyeur haute pression à eau chaude HDS 10/20-4 M ou le nettoyeur haute pression à eau froide HD 10/23-4 S garantissent les meilleurs résultats de nettoyage.
- Puissance de nettoyage et rendement surfacique optimaux
- Brosses-disques en contra-rotation
- Manche télescopique en mélange fibre de carbone/fibre de verre
- Portée: de 1,8 à 14 mètres (en fonction du manche télescopique)
ATEX: des solutions de nettoyage pour zones à risque d'explosion
Des atmosphères explosives peuvent se produire dans toutes les entreprises ou usine où des substances combustibles ou inflammables sont stockées, manutentionnées et manipulées. En cas d'explosion, les employés peuvent être mis en danger et des dommages matériels importants peuvent être causés. Vous découvrirez ici comment nettoyer vos zones à risque d'explosion en toute sécurité avec les matériels Kärcher.
