Notre poignée-pistolet novatrice EASY!Force
La force est entre vos mains! Il existe un seul élément à s’intercaler entre vous et votre mission: notre poignée-pistolet EASY!Force pour nettoyeur haute pression. En effet, c’est grâce à elle que vous vous servirez de l’énorme pouvoir de la haute pression en toute aisance. Son principe de maniement est révolutionnaire: se servant de la force de recul du jet haute pression, la force de maintien de la poignée-pistolet EASY!Force est réduite à zéro. Incroyable mais vrai, zéro! Ainsi, vous travaillerez de manière nettement plus ergonomique et sans vous épuiser. Alors, testez notre nouvelle poignée-pistolet EASY!Force – elle sera dorénavant votre outil de premier choix!
EASY!Force: Jamais il ne fut plus simple de maîtriser la haute pression.
Avec notre poignée-pistolet haute pression EASY!Force, nous avons défini une nouvelle dimension de l’ergonomie en matière de haute pression. Est-ce exagéré? Non, le brevet de même que des études indépendantes confirment, en effet, ce postulat.
C’est l’ergonomie qui compte.
L’ergonomie n’est pas de jeu, ni de concept créé pour les craintifs. L’ergonomie est, au contraire, une protection de base conçue pour l’homme et sa santé. La législation pertinente en matière de sécurité au travail demande, en effet, la protection efficace des opérateurs lors des travaux physiquement exigeants, tels que le nettoyage à haute pression. Les employeurs sont obligés à justifier en détail de la charge de travail et proposer à leurs employés des compensations adéquates, que ce soit sous forme de rémunération, pauses ou retraite anticipée. Dans ce contexte, notre poignée-pistolet HP EASY!Force présente de nombreux avantages par rapport aux poignées-pistolets HP traditionnelles.
En effet, vous maîtriserez votre poignée-pistolet HP EASY!Force à force de maintien quasi zéro. Ainsi, vos articulations, vos muscles, soit, votre corps dans son intégralité, sont moins sollicités. Le risque de blessures suite à la fatigue est largement réduit. En outre, cet outil contribue à prévenir l’arthrose. La poignée-pistolet EASY!Force marque des points non seulement en matière de santé; elle permet aussi d’améliorer les résultats de travail et de supprimer les pauses non prévues. EASY!Force et zéro force de maintien – votre duo idéal pour bénéficier dans tous les domaines.
Offrez une pause aux petits. Les grands se chargent du travail.
La force et les efforts ne sont pas la même chose. C’est l’énergie musculaire qui est déterminante pour obtenir la force. Sous une sollicitation identique, les petits muscles se fatiguent plus rapidement que les muscles plus grands. Le mouvement des articulations à partir de leur position neutre contribue, lui aussi, à la fatigue. C’est là qu’intervient notre poignée-pistolet haute pression EASY!Force.
Pour maintenir et manier la poignée-pistolet HP et la lance HP, les groupes musculaires plus grands du haut du bras entrent en jeu au lieu de ceux plus petits des doigts et de l’avant-bras. Ainsi, une fatiguée précoce est évitée. Pour les poignées-pistolets traditionnelles, il faut fermer les doigts au poing. Pour l’EASY!Force, la main reste dans sa position neutre, les doigts ne sont pas courbés. En délocalisation des forces de maintien des petits au grands groupes musculaires, l’ergonomie idéale de la poignée-pistolet HP implique une prise en main décontracté et, ainsi, une réduction considérable de la sollicitation musculaire. À long terme, un travail sans fatigue est assuré ce qui entraîne, en revanche, une performance de travail améliorée et plus efficace en termes de coûts tout en obtenant des résultats de travail optimaux.
Robinet entièrement en céramique pour une durée de vie non compromise.
Robinet entièrement en céramique pour une durée de vie non compromise
Si les pistolets haute pression tombent en panne, c’est notamment en raison d’un endommagement de la robinetterie par des particules. Notre EASY!Force en finit avec ces problèmes: son robinet est composé, en effet, d’une bille céramique et d’un siège étanche céramique et résiste, ainsi, aux particules susceptibles de l’endommager. Le résultat: une durée de vie quintuplée par rapport à celle de poignées-pistolets à robinet traditionnel.
Travail intuitif et en toute sécurité
Le verrouillage de la gâchette de la nouvelle poignée-pistolet EASY!Force empêche un déclenchement intempestif, vous garantissant une sûreté maximale lors de l’utilisation, et ce sans compromis en termes de confort et de convivialité. Il suffira d’actionner une fois ce verrouillage pour lancer le jet HP, et vous le ferez de manière intuitive. Le pistolet EASY!Force sera ouvert aussi longtemps que vous maintenez la gâchette. Dès que vous la relâcherez, le pistolet se coupera immédiatement.
Confort dans toutes les situations.
L’ergonomie de votre travail est notre souci primordial: c’est dans cette logique que notre poignée-pistolet HP EASY!Force vous assure une ergonomie optimale pour toutes les postures au travail. En fonction des circonstances, notamment lorsqu’il s’agit de travailler au-dessus de la tête ou en cas d’alternance des angles de travail, vous pouvez utiliser une poignée supplémentaire.
Une poignée pour un travail facilité.
Disponible en option, la poignée supplémentaire se monte aisément sur la nouvelle lance EASY!Lock et vous permet d’adapter votre posture de manière optimale à toutes les missions. En alternant régulièrement les postures, vous ménagerez votre appareil locomoteur et travaillerez de façon décontractée à long terme.
Sur la lance, une zone est prévue pour monter cette poignée supplémentaire et adapter sa position en fonction de votre taille et de l’angle de travail rapidement et facilement au moyen de la vis de réglage. La forme ergonomique de la poignée convient parfaitement tant pour les gauchers que pour les droitiers. Pour une opération sans compromis et flexible, elle n’entrave en aucun cas le maniement de la lance qui est orientable sur 360 degrés.
EASY!Lock: raccordement en un tour de main.
Nos raccords EASY!Lock brevetés vous permettent d’équiper votre nettoyeur haute pression en un tour de main. Ainsi, vous monterez et démonterez les accessoires nécessaires 5 fois plus rapidement qu’avec un raccord vissé traditionnel. Le plus de notre raccord rapide EASY!Lock: longévité et robustesse au moins identiques à celles des produits classiques.
Préparation plus rapide pour un net gain de temps lors du nettoyage.
Jusqu’ici, il vous a pris beaucoup de temps pour équiper et déséquiper votre nettoyeur haute pression, par exemple pour connecter et déconnecter les différentes interfaces. Il en va de même pour le changement d’accessoires. Notre système EASY!Lock allie les avantages d’un raccord rapide à ceux d’un raccord vissé – pour que vous bénéficiez d’un net gain de temps d’env. 80% dont vous avez besoin pour effectuer le travail proprement dit ou pour d’autres tâches importantes.
Rapidité, sécurité et robustesse inédites.
Rien n’est plus sûr, ni plus fiable ni plus durable qu’un raccord fileté. Et rien ne permet de gagner plus de temps qu’un raccord rapide. Alliant les avantages des deux types de raccord, notre raccord EASY!Lock est aussi puissant que les raccords filetés et aussi flexible qu’un raccord rapide. Son filetage est freiné à l’aide d’un cône. En un tour de main – un tour de 360° –, le filetage multiple avec guide d’insertion vous permet de relier tous les accessoires, du nettoyeur haute pression jusqu’à la buse – rapidement, en toute sécurité et sans perte de fiabilité au cours du cycle de vie.
Progrès en toute légèreté.
L’innovation ne pèse pas lourd: le poids du système EASY!Lock n’est pas supérieur à celui des raccords rapides classiques. En outre, vous profitez dorénavant d’une petite amélioration qui produit un énorme effet: le joint côté buse de la lance n’est plus disposé axialement à l’avant mais se trouve désormais radialement immédiatement en amont du filetage de maintien. Ainsi, le joint est non seulement mieux protégé contre la perte, mais bénéficie aussi d’une longévité nettement augmentée.
Pour un raccordement parfait.
Afin d’assurer un raccordement irréprochable au niveau de toutes les interfaces existantes – à partir du nettoyeur haute pression jusqu’aux buses – et une compatibilité avec tous les modèles, 8 adaptateurs sont proposés. Ainsi, vous continuez d’utiliser vos matériels et accessoires aussi en combinaison avec les nouveaux matériels et accessoires dotés de raccords EASY!Lock.
Grâce à notre recherche d’adaptateur, vous obtenez une liste claire de tous les adaptateurs et de leurs applications prévues. L’adaptateur 2, par exemple, vous permet d’adapter chaque modèle de nettoyeur haute pression doté d’un raccord M22 x 1,5 au nouveau système EASY!Lock, et ce en un tour de main.
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