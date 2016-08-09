C’est l’ergonomie qui compte.

L’ergonomie n’est pas de jeu, ni de concept créé pour les craintifs. L’ergonomie est, au contraire, une protection de base conçue pour l’homme et sa santé. La législation pertinente en matière de sécurité au travail demande, en effet, la protection efficace des opérateurs lors des travaux physiquement exigeants, tels que le nettoyage à haute pression. Les employeurs sont obligés à justifier en détail de la charge de travail et proposer à leurs employés des compensations adéquates, que ce soit sous forme de rémunération, pauses ou retraite anticipée. Dans ce contexte, notre poignée-pistolet HP EASY!Force présente de nombreux avantages par rapport aux poignées-pistolets HP traditionnelles.

En effet, vous maîtriserez votre poignée-pistolet HP EASY!Force à force de maintien quasi zéro. Ainsi, vos articulations, vos muscles, soit, votre corps dans son intégralité, sont moins sollicités. Le risque de blessures suite à la fatigue est largement réduit. En outre, cet outil contribue à prévenir l’arthrose. La poignée-pistolet EASY!Force marque des points non seulement en matière de santé; elle permet aussi d’améliorer les résultats de travail et de supprimer les pauses non prévues. EASY!Force et zéro force de maintien – votre duo idéal pour bénéficier dans tous les domaines.