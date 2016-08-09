Recherche d’adaptateur EASY!Lock
Pour un raccordement parfait. Afin d’assurer un raccordement irréprochable au niveau de toutes les interfaces existantes – à partir du nettoyeur haute pression jusqu’aux buses – et une compatibilité avec tous les modèles, 8 adaptateurs sont proposés. Ainsi, vous continuez d’utiliser vos matériels et accessoires aussi en combinaison avec les nouveaux matériels et accessoires dotés de raccords EASY!Lock. Grâce à notre recherche d’adaptateur, vous obtenez une liste claire de tous les adaptateurs et de leurs applications prévues. L’adaptateur 2, par exemple, vous permet d’adapter chaque modèle de nettoyeur haute pression doté d’un raccord M22 x 1,5 au nouveau système EASY!Lock, et ce en un tour de main.
Voilà comment trouver rapidement le bon adaptateur.
Dans un premier temps, veuillez sélectionner en haut à gauche le groupe de produits demandé. Assurez-vous ensuite quel raccord vous utilisez, soit un ancien raccord ou un nouveau raccord. Cliquez sur le bouton d’info pour obtenir une aide comment déceler le type de raccord utilisé. Sélectionnez, ensuite, en haut à droite le groupe de produits de l’accessoire que vous voulez raccorder avant de cliquer sur l’accessoire demandé, et le bon adaptateur s’affichera.
Veuillez choisir le 1er produit
Veuillez choisir le 2e produit
Votre adaptateur
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