Adapterfinder EASY!Lock
So sehen perfekte Verbindungen aus. Um die unterschiedlichen Schnittstellen vom Hochdruckreiniger bis zur Düse sowie die Vorwärts- und Rückwärtskompatibilität abzudecken, sind insgesamt 8 unterschiedliche Adapter möglich. Damit ist gewährleistet, dass Sie auch weiterhin jedes Gerät und jedes Zubehör zusammen mit den neuen Geräten und Zubehören mit EASY!Lock Anschlüssen betreiben können. Mit unserem Adapter-Finder finden Sie alle Adapter mit ihrem jeweiligen Einsatzzweck aufgelistet. Beispielsweise können Sie jeden Hochdruckreiniger mit M22 × 1,5-Anschluss mit dem Adapter 2 im Handumdrehen auf das neue EASY!Lock-System umrüsten.
So finden Sie schnell den passenden Adapter.
Wählen Sie zuerst oben links eine Produktgruppe aus. Schauen Sie dann, ob Sie alte oder neue Anschlüsse nutzen. Klicken Sie auf den Info-Button für Hinweise, wie Sie diese erkennen können. Anschliessend wählen Sie zunächst oben rechts die Produktgruppe des anzuschliessenden Zubehörs aus und klicken dann das gewünschte Zubehör an. Der passende Adapter wird Ihnen dann angezeigt.
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