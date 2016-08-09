EASY!Lock : Anschluss im Handumdrehen.

Mit unseren patentierten EASY!Lock-Schnellverschlüssen rüsten Sie ruck-zuck auf oder ab. Unglaubliche 5-mal schneller im Vergleich zu herkömmlichen Schraubverbindungen. Und dabei ist unser EASY!Lock-Schnellverschluss genau so langlebig und robust. Mindestens.

Schneller bereit – schneller fertig

Bisher kostete Sie das Auf- und Abrüsten Ihres Hochdruckreinigers viel Zeit. Zum Einen, um unterschiedliche Schnittstellen zu verbinden oder zu trennen. Und dasselbe Spiel dann beim Wechsel von Zubehören. Vergessen Sie es. Unser EASY!Lock System verbindet die Vorteile einer Schnellkupplung mit denen eines Schraubanschlusses. Und Sie gewinnen Zeit – ca. 80 %. Zeit, die Sie für die wirkliche Arbeit brauchen. Oder für andere wichtige Dinge.

Einmalig schnell, sicher und robust

Nichts ist so sicher, zuverlässig und langlebig wie eine Gewindeverschraubung. Nichts ist so zeitsparend wie ein Schnellver-schluss. Aber eines ist so gut wie beide zusammen: Unser EASY!Lock ist so stark wie eine herkömmliche Gewindeverschraubungen und so flexibel wie ein Schnellverschluss. Die Hemmung des Gewindes wird über einen Konus hergestellt. Im Handumdrehen – einmal 360° – verbinden Sie über ein mehrgängiges Gewinde mit Einführhilfe alle Zubehöre vom Hochdruckreiniger bis zur Düse. Schnell und sicher. Immer und immer und immer wieder.

So leicht ist der Fortschritt

Bei unserem EASY!Lock System fällt Innovation nicht ins Gewicht, denn es wiegt nicht mehr als herkömmliche Schnellverschlüsse. Eine kleine Verbesserung mit grosser Wirkung für Sie ist die düsenseitige Dichtung am Strahlrohr. Diese sitzt jetzt nicht mehr frontseitig axial sondern radial direkt vor dem Haltegewinde. Dadurch ist die Dichtung deutlich langlebiger und verliersicher.