Unsere neue EASY!Force HD-Pistole.
Sie haben die Macht! Zwischen Ihnen und Ihrer Aufgabe darf nur eines stehen: unsere EASY!Force Hochdruckreiniger-Pistole. Mit ihr setzen Sie die mächtige Kraft des Hochdrucks spielerisch leicht ein. Das revolutionäre Bedienkonzept der EASY!Force Pistole nutzt die Rückstosskraft des Hochdruckstrahls und reduziert die Haltekraft für den Abzug auf Null. Nullkommanull. Dadurch können Sie ermüdungsfrei und insgesamt viel ergonomischer und entspannter arbeiten. Probieren Sie unsere EASY!Force Pistole aus – und Sie werden sie nicht mehr aus der Hand geben.
EASY!Force: So hatten Sie Hochdruck noch nie im Griff.
Mit unserer EASY!Force-Hochdruckpistole haben wir eine neue Dimension der Ergonomie in der Hochdruckreinigung definiert. Nichts weniger als das und ohne Übertreibung. Das bestätigen sowohl das Patent als auch unabhängige Untersuchungen.
normale Hochdruckpistole
Die offene Handhaltung reduziert den Kraftaufwand.
Eine Frage der Ergonomie.
Ergonomie ist keine Spielerei oder für Zartbesaitete. Ergonomie ist ein grundlegender Schutz von Menschen und ihrer Gesundheit. Die Arbeitsschutzgesetze verlangen konsequent den Schutz von Anwendern bei körperlich anstrengenden Tätigkeiten wie dem Hochdruckreinigen. Zukünftig müssen Unternehmen die Arbeitsbelastung individuell ausweisen und Arbeitnehmern entsprechende Ausgleiche anbieten, sei es in Form von Geld, Pausen oder früherem Ruhestand. Hier sichern Sie sich mit unserer EASY!Force-HD-Pistole viele Vorteile gegenüber herkömmlichen HD-Pistolen.
Ihre EASY!Force-HD-Pistole führen Sie mit null Haltekraft. Das schont Gelenke, Muskeln und den gesamten Körper. Es reduziert die Verletzungsgefahr durch Ermüdung. Und es beugt Arthrose vor. Aber EASY!Force macht sich nicht nur für die Gesundheit bezahlt, auch die Arbeitsergebnisse verbessern sich und ausserplanmässige Pausen entfallen. So machen Sie mit EASY!Force und null Haltekraft in allen Bereichen schnell ein deutliches Plus.
Die kleinen haben Pause. Die großen machen das.
Kraft ist nicht gleich Kraft. Entscheidend ist, mit wie viel Muskelumfang eine Kraft geleistet werden muss. Kleinere Muskeln ermüden bei gleicher Belastung schneller als grössere. Auch die Bewegung der Gelenke aus der Neutralposition heraus ist mitentscheidend für die Ermüdung. Und genau hier setzt unsere EASY!Force-HD-Pistole an.
Um die HD-Pistole und HD-Lanze zu halten und zu bedienen werden statt kleinerer Muskelgruppen in den Fingern und im Unterarm grössere Muskelgruppen im Oberarm angesprochen. Dadurch tritt keine frühzeitige Ermüdung mehr ein. Bei herkömmlichen HD-Pistolen müssen die Finger bis zur Faust gebeugt werden. Bei EASY!Force bleibt die Hand in der entspannten Neutralposition, die Finger ungebeugt. Die Verlagerung der Haltekräfte von kleinen Muskelgruppen auf grosse führt in Verbindung mit der idealen Ergonomie der HD-Pistole und dadurch entspannten Handhaltung zu einer drastisch verringerten Belastung der Muskeln. Dies ermöglicht langfristig ermüdungsfreies Arbeiten und führt zu einer besseren und kosteneffizienteren Arbeitsleistung mit optimalen Arbeitsergebnissen.
Vollkeramikventil für volle Lebensdauer.
Wenn Hochdruckpistolen ausfallen, dann in erster Linie wegen defekter, durch Partikel beschädigter Ventile. Auch damit macht unsere EASY!Force Schluss: Ihr Ventil besteht aus einer Keramikkugel mit Keramikdichtsitz und widersteht dadurch jedem potentiell Schaden verursachenden Partikel. Und das bringt Ihnen eine 5-fache Standzeit im Vergleich zu Pistolen mit herkömmlichem Ventil.
Sie arbeiten intuitiv sicher.
Die Abzugsicherung der neuen EASY!Force Pistole verhindert unbeabsichtigtes Auslösen und gibt Ihnen maximale Sicherheit bei der Anwendung. Ohne Einbusse an Bedienkomfort. Sie müssen die Abzugsicherung nur einmal drücken, um den HD-Strahl auszulösen, das machen Sie intuitiv. Die EASY!Force Pistole bleibt offen, so lange Sie den Abzug halten. Lassen Sie den Abzug los, schaltet die Pistole sofort ab.
Komfortabel in jeder Situation
Machen Sie sich keine Gedanken über Arbeitsergonomie – das machen wir für Sie. Unsere EASY!Force HD-Pistole gibt Ihnen bereits ein Optimum an Ergonomie in den üblichen Arbeitspositionen. Wenn es die Situation erfordert, insbesondere beim Arbeiten über Kopf oder bei wechselnden Arbeitswinkeln, können Sie einen zusätzlichen Handgriff einsetzen.
Mit einem Handgriff geht alles leichter.
Den optional erhältlichen Handgriff montieren Sie am Strahlrohr unserer neuen EASY!Lock Generation und haben dann alle Möglichkeiten, Ihre Körperhaltung optimal an die jeweilige Aufgabe anzupassen. Durch das regelmässige Wechseln der Körperhaltung entlasten Sie Ihren Bewegungsapparat auch allgemein und arbeiten dauerhaft entspannter.
Der Bereich für den Zusatzhandgriff ist am Strahlrohr. Innerhalb dieses Bereichs können Sie den Handgriff entsprechend Ihrer Körpergrösse und des für Sie idealen Arbeitswinkels verschieben. Das geht mit der einfachen Stellschraube bequem und schnell. Die ergonomische Formgebung des Handgriffs bietet Ihnen zwei zusätzliche Greifbereiche, egal ob Sie Links- oder Rechtshänder sind. Durch das um 360° drehbare Strahlrohre können Sie den Zusatzhandgriff auch während des Betriebs ganz einfach um die Achse drehen und dadurch noch flexibler agieren.
EASY!Lock: Anschluss im Handumdrehen.
Mit unseren patentierten EASY!Lock-Schnellverschlüssen rüsten Sie ruck-zuck auf oder ab. Unglaubliche 5-mal schneller im Vergleich zu herkömmlichen Schraubverbindungen. Und dabei ist unser EASY!Lock-Schnellverschluss genau so langlebig und robust. Mindestens.
Schneller bereit – schneller fertig
Bisher kostete Sie das Auf- und Abrüsten Ihres Hochdruckreinigers viel Zeit. Zum Einen, um unterschiedliche Schnittstellen zu verbinden oder zu trennen. Und dasselbe Spiel dann beim Wechsel von Zubehören. Vergessen Sie es. Unser EASY!Lock System verbindet die Vorteile einer Schnellkupplung mit denen eines Schraubanschlusses. Und Sie gewinnen Zeit – ca. 80 %. Zeit, die Sie für die wirkliche Arbeit brauchen. Oder für andere wichtige Dinge.
Einmalig schnell, sicher und robust
Nichts ist so sicher, zuverlässig und langlebig wie eine Gewindeverschraubung. Nichts ist so zeitsparend wie ein Schnellver-schluss. Aber eines ist so gut wie beide zusammen: Unser EASY!Lock ist so stark wie eine herkömmliche Gewindeverschraubungen und so flexibel wie ein Schnellverschluss. Die Hemmung des Gewindes wird über einen Konus hergestellt. Im Handumdrehen – einmal 360° – verbinden Sie über ein mehrgängiges Gewinde mit Einführhilfe alle Zubehöre vom Hochdruckreiniger bis zur Düse. Schnell und sicher. Immer und immer und immer wieder.
So leicht ist der Fortschritt
Bei unserem EASY!Lock System fällt Innovation nicht ins Gewicht, denn es wiegt nicht mehr als herkömmliche Schnellverschlüsse. Eine kleine Verbesserung mit grosser Wirkung für Sie ist die düsenseitige Dichtung am Strahlrohr. Diese sitzt jetzt nicht mehr frontseitig axial sondern radial direkt vor dem Haltegewinde. Dadurch ist die Dichtung deutlich langlebiger und verliersicher.
So sehen perfekte Verbindungen aus.
Um die unterschiedlichen Schnittstellen vom Hochdruckreiniger bis zur Düse sowie die Vorwärts- und Rückwärtskompatibilität abzudecken, sind insgesamt 8 unterschiedliche Adapter möglich. Damit ist gewährleistet, dass Sie auch weiterhin jedes Gerät und jedes Zubehör zusammen mit den neuen Geräten und Zubehören mit EASY!Lock Anschlüssen betreiben können.
Mit unserem Adapter-Finder finden Sie alle Adapter mit ihrem jeweiligen Einsatzzweck aufgelistet. Beispielsweise können Sie jeden Hochdruckreiniger mit M22 × 1,5-Anschluss mit dem Adapter 2 im Handumdrehen auf das neue EASY!Lock-System umrüsten.
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