Fensterputzroboter
Hoch, runter, links, rechts – die Fensterputzroboter von Kärcher übernehmen die ganze Arbeit.
Automatisch, bis an den Rand an schwer zugänglichen Stellen, halten sie die Fenster sauber und sorgen jedes Mal für mehr WOW. Der RCW 2 ist mit seinen 2 rotierenden Scheiben superschnell und sorgt mit seinen feinen Ultraschall-Sprühdüsen für saubere Ergebnisse. Der RCW 4 kann dank seiner Sensorentechnik auch rahmenlose Scheiben erkennen. Die autonome Fensterreinigung wird durch ein extra grosses Wischtuch gewährleistet, das von 6 Sprühdüsen konstant befeuchtet wird.
FENSTERREINIGUNG AUF kNOPFDRUCK.
Ganz automatisch, ganz bequem.
WIR WISSEN, DASS ZEIT WERTVOLL IST.
Deshalb arbeiten unsere Roboter nicht nur autonom, sondern auch schnell. Mit einer Reinigungszeit von nur 2,5 Minuten pro Quadratmeter (RCW 2: 3 min/m²) sind die Fenster im Handumdrehen sauber. Die RCWs nutzen eine systematische Routenplanung zur vollständigen Reinigung der Fensterfläche.
NASSREINIGUNG DURCH FEINE DÜSENTECHNOLOGIE UND HOCHWERTIGES KÄRCHER REINIGUNGSMITTEL.
Für eine gleichmässige Verteilung der Reinigungsflüssigkeit auf der Scheibe sorgt unser Ultraschall-Sprühsystem. Dank eines ultrafeinen Sprühnebels gehören Wasserrückstände und unschöne Tropfen der Vergangenheit an. So wird das Anfeuchten der Reinigungspads optimiert, was für ein streifenfreies und glänzendes Ergebnis sorgt.
Beim RCW 4 wird das Wischtuch direkt und kontinuierlich über ein präzises Pumpsystem befeuchtet, so kommt es selbst im Aussenbereich zu keinerlei Verwehung des Sprühstrahls. Das speziell entwickelte Reinigungsmittel sorgt nicht nur für blitzsaubere Fenster, sondern hält sie sogar länger sauber, da Regen schneller abläuft und die Wiederanschmutzung so verzögert wird.
SICHERHEIT FÜR DEINEN ROBOTER, DEINE FENSTER UND DEIN UMFELD.
Durch die starke Ansaugturbine wird der Roboter sicher an der Scheibe gehalten. Scheiben mit einer Neigung von bis zu 45 Grad können zuverlässig gereinigt werden. Selbst bei einem Stromausfall oder einer Stromunterbrechung sorgt ein eingebauter Not-Akku dafür, dass der Fensterreinigungsroboter für weitere 40 Minuten am Fenster bleibt und nicht plötzlich abstürzt. Das inkludierte Sicherungsseil ist vor allem für Aussenanwendungen in grosser Höhe sinnvoll. Dieses kann am Roboter per Haken festgemacht und zum Beispiel an einem innen liegenden Tischbein oder einer Gardinenstange befestigt werden. Abstürze auf Gehwege oder Strassen sind so ausgeschlossen.
DIE NEUE LÖSUNG VOM VORREITER DER ELEKTRISCHEN FENSTERREINIGUNG.
Als Marktführer in der Fensterreinigung haben wir unsere Kompetenz bereits mit den Kärcher Akku-Fenstersaugern und unseren speziell entwickelten Reinigungsmitteln für streifenfreie Ergebnisse unter Beweis gestellt. Mit unseren neuen Fensterputzrobotern machen wir den entscheidenden nächsten Schritt. Durch diese innovative Produktkombination bieten wir dir die Gesamtlösung für strahlend saubere Fenster und allen glatten Oberflächen und decken so das gesamte Spektrum der Reinigung ab. Wir liefern dir nicht nur Produkte, sondern das gesamte Know-how für makellose Ergebnisse.
RCW 2 & RCW 4: die Unterschiede.
Worin unterscheiden sich die beiden Modelle? Die Besonderheiten findest du hier auf einen Blick.
Anzahl Sensoren zur Rahmen- und Objekterkennung
RCW 2
2
RCW 4
4 (auch Randerkennung)
Fenstergrösse (B x H) (cm)
RCW 2
35 x 35
RCW 4
40 x 40
Form
RCW 2
Zwei rotierende Reinigungsscheiben
RCW 4
Quadratische Form / Eckenreinigung
Reinigungsgeschwindigkeit
RCW 2
1m² in 3 min
RCW 4
1m² in 2,5 min
Sprühkopf
RCW 2
2 Ultraschall-Reinigungsmittelsprühköpfe
RCW 4
6 Pumpenbetriebene Reinigungsmitteldüsen
Komfortabler Tragegriff
RCW 2
-
RCW 4
✔
Anwendungsgebiete
RCW 2
- Fenster- und Glasflächen
- Grosse, schwer erreichbare Glasflächen
- Spiegel
- Glatte Oberflächen
RCW 4
- Fenster- und Glasflächen
- Grosse, schwer erreichbare Glasflächen
- Rahmenlose Glasflächen
- Spiegel
- Glatte Oberflächen
RCW 2 – KLEIN UND WENDIG FÜR SAUBEREN DURCHBLICK.
Mühelose Fensterreinigung und mehr Zeit für andere Dinge
Mit dem Fensterputzroboter RCW 2 kein Problem. Zwei rotierende Scheiben und 2 Sprühdüsen mit hochwertigem Kärcher Reinigungsmittel sorgen für saubere Ergebnisse. Und dazu noch schnell: Der RCW 2 braucht nur 3 Minuten pro Quadratmeter – im Nu saubere Fenster. Aufgrund seines kompakten Designs ist der Roboter auch für kleinere Fenster perfekt geeignet.
Vorteile, die den Unterschied machen
2 Sensoren
Die beiden seitlichen Sensoren erkennen zuverlässig Fensterrahmen und andere Hinternisse und passen die Navigation daraufhin an.
Sprühdüsen
Zwei Ultraschall-Sprühdüsen sorgen dafür, dass die Reinigungslösung gleichmässig auf dem Fenster verteilt wird.
Reinigungsmitteltank
Der RCW 2 hat einen 70-ml-Tank. Die Öffnung befindet sich unter dem Wischbezug.
Mikrofaserbezug
Der runde Wischbezug bietet eine hervorragende Schmutz- und Feuchtigkeitsaufnahme. Er wird über die Scheibe gezogen und ist von beiden Seiten verwendbar. Nach Gebrauch kann er hygienisch und problemlos in der Waschmaschine gereinigt werden.
ON-/ OFF-Knopf und LED Status
Das Gerät zeichnet sich durch seine intuitive Handhabung aus. Die Farbe der LED zeigt den aktuellen Betriebszustand an.
Sicherheitssystem
Doppelte Sicherheit: Der integrierte Not-Akku hält den Roboter auch bei Stromausfall für bis zu 40 Minuten sicher an der Scheibe. Zusätzlich schützt das 4 Meter lange Sicherheitsseil vor einem Absturz.
Sprachausgabe
Per Sprachausgabe werden sowohl die verschiedenen Reinigungsmodi als auch der aktuelle Gerätestatus mitgeteilt.
Design
Mühelose Handhabung durch das leichte Design und den ergonomisch geformten Griff.
Langes Netzkabel
Der RCW 2 erreicht dank seines 5 m Netzkabels auch grosse und schwer zugängliche Fenster und bietet dabei volle Flexibilität.
Rutschfeste Räder
Die griffigen Räder bieten optimalen Halt und ermöglichen so eine präzise Steuerung.
Ansaugturbine
Mit 3300Pa Ansaugkraft wird der Fensterputzroboter sicher an der Scheibe gehalten.
RCW 4 – FÜR ALLE VERTIKALEN GLASFLÄCHEN.
Perfektion bis an den Rand: automatische Glasreinigung
Der Fensterputzroboter RCW 4 ersetzt die manuelle Reinigung grosser und schwer erreichbarer Fenster und sorgt für klare Sicht. Selbst rahmenlose Glasflächen werden mit Hilfe von vier Multifunktionssensoren und einer systematischen Navigation schnell und zuverlässig gereinigt. Für beste Ergebnisse wird das Mikrofaser-Wischtuch durch sechs pumpenbetriebene Sprühdüsen mit Reinigungsmittel befeuchtet. Durch die direkte Befeuchtung werden Tropfenbildung und Windverwehung vermieden.
Vorteile, die den Unterschied machen
Multifunktionssensoren
Die 4 Multifunktionsensoren erkennen nicht nur Fensterrahmen und andere Hindernisse, sondern auch Kanten rahmenloser Glasflächen.
Sprühdüsen
Für ein optimales Reinigungsergebnis befeuchten 6 Sprühdüsen das Wischtuch kontinuierlich und passgenau.
Reinigungsmitteltank
Der RCW 4 hat einen 150-ml-Tank mit sichtbarer Füllstandsanzeige.
Das Wischtuch
Der Wischtuch bietet eine hervorragende Schmutz- und Feuchtigkeitsaufnahme. Es ist von beiden Seiten verwendbar und lässt sich dank Klettsystem einfach am Gerät befestigen. Nach Gebrauch kann es hygienisch und problemlos in der Waschmaschine gereinigt werden.
ON-/ OFF-Knopf und LED Status
Intuitive und einfache Bedienung. Der LED informiert über den aktuellen Gerätestatus.
Sicherheitssystem
Der Fensterputzroboter hält dank Not-Akku auch ohne Stromzufuhr für 40 Minuten an der Scheibe. Das 4 Meter lange Sicherungsseil hält den Roboter im Fall eines Absturzes.
Sprachausgabe
Die verschiedenen Reinigungsmodi und der Gerätestatus werden per Sprachausgabe mitgeteilt.
Design
Kompaktes und leichtes Design mit ergonomischem Griff für höchsten Komfort.
Langes Netzkabel
Volle Flexibilität auch bei grossen und schwer erreichbaren Fenstern dank des 5 Meter langen Netzkabels.
Rutschfester Antrieb
Der rutschfeste Antrieb garantiert eine gleichmässige Fortbewegung ohne Verrutschen.
Ansaugturbine
Mit 3000Pa Ansaugkraft wird der Fensterputzroboter sicher an der Scheibe gehalten.
5 Reinigungsmodi.
Schnellreinigung
Für leicht verschmutzte Fenster und für die regelmässige Reinigung ist der Schnellreinigungsmodus geeignet.
Intensivreinigung
Besonders sauber werden die Fenster mit dem Intensivreinigungsmodus. In diesem fährt der Roboter das Fenster 2-mal ab, poliert es anschliessend im Trockenmodus und fährt zuletzt einmal den Rand entlang.
Punktreinigung
Die Punktreinigung ist bestens geeignet für die intensive Reinigung eines kleinen Bereichs. Der Roboter wischt hier in kleinen Bewegungen hin und her und entfernt so auch hartnäckigere Flecken.
Polieren
Für das perfekte Finish fährt der Roboter die Scheibe ohne weitere Reinigungsmittelzufuhr ab und entfernt so letzte Rückstände.
Manueller Modus
Durch die mitgelieferte Fernbedienung lässt sich der Fensterputzroboter nicht nur manuell in alle Richtungen navigieren, sondern auch jederzeit und mühelos von Fenstern und schwer erreichbaren Bereichen wieder zurück holen.
INBETRIEBNAHME DER FENSTERPUTZROBOTER.
AKKU-FENSTERREINIGER VON KÄRCHER.
Starke Oberflächenreiniger
Mit der besonders flexiblen Abziehlippe unserer Fenstersauger reinigst du Scheiben streifenfrei von einem Rand zum anderen. Im Vergleich zum herkömmlichen Putzen wird dabei das Schmutzwasser zuverlässig aufgesaugt und landet statt auf Fensterbänken oder dem Fussboden in einem einfach entnehmbaren Tank, den du hygienisch und ohne Schmutzkontakt entleeren kannst. Das funktioniert übrigens nicht nur auf Fenstern, sondern auf allen glatten Oberflächen im Haus. Zum Beispiel, um deine Fliesen, Duschwände oder beschlagene Badezimmerspiegel abzuziehen oder die Arbeitsflächen und Schrankfronten deiner Küche wieder WOW zu machen.
Zubehöre und Reinigungsmittel
Mit dem abgestimmten Zubehör für die Kärcher Fensterputzroboter erzielst du auf jeder Glasfläche perfekte Ergebnisse. Die hochwertigen Mikrofaser-Wischtücher nehmen gelösten Schmutz optimal auf und hinterlassen nichts als streifenfreien Glanz.