Fensterputzroboter

NASSREINIGUNG DURCH FEINE DÜSENTECHNOLOGIE UND HOCHWERTIGES KÄRCHER REINIGUNGSMITTEL.

Für eine gleichmässige Verteilung der Reinigungsflüssigkeit auf der Scheibe sorgt unser Ultraschall-Sprühsystem. Dank eines ultrafeinen Sprühnebels gehören Wasserrückstände und unschöne Tropfen der Vergangenheit an. So wird das Anfeuchten der Reinigungspads optimiert, was für ein streifenfreies und glänzendes Ergebnis sorgt.

Beim RCW 4 wird das Wischtuch direkt und kontinuierlich über ein präzises Pumpsystem befeuchtet, so kommt es selbst im Aussenbereich zu keinerlei Verwehung des Sprühstrahls. Das speziell entwickelte Reinigungsmittel sorgt nicht nur für blitzsaubere Fenster, sondern hält sie sogar länger sauber, da Regen schneller abläuft und die Wiederanschmutzung so verzögert wird.