Waschsauger
Fasertiefe Sauberkeit für jeden Bedarf
Ob Multitasking-Gerät für die Tiefenreinigung grosser Flächen und umfangreiches Zubehör für alle Fälle, kompaktes Kraftpaket für die gründliche Reinigung zwischendurch oder kabellose Freiheit für vollste Mobilität – unsere Kärcher Waschsauger bieten für jeden Anspruch die ideale Lösung. Selbst der hartnäckigste Schmutz hat mit unseren Kärcher Waschsaugern keine Chance.
Produkte
SE 3-18 COMPACT HOME.
Fasertiefe Reinigung trifft auf maximale Bewegungsfreiheit: Der Waschsauger SE 3-18 Compact Home reinigt textile Oberflächen kraftvoll, ohne lästige Rückstände und ebenso leistungsstark wie ein kabelgebundener Waschsauger. Das ermöglicht eine gründliche und komfortable Reinigung, und du entfernst Schmutz von Polstern, Matratzen und Teppichen im Haus, Gartenmöbeln sowie in den Innenräumen deines Autos oder Wohnmobils im Handumdrehen.
SE 6 SIGNATURE LINE.
Der SE 6 Signature Line ist ein echtes Multitalent. Die bewährte Sprühextraktions-Technologie von Kärcher sorgt für hervorragende Reinigungsergebnisse auf textilen Oberflächen. Mit einer Vielzahl an Zubehörteilen verwandelt er sich in ein vielseitiges 3-in-1-Gerät, das auch als vollwertiger Nass-/Trockensauger verwendet werden kann. Weitere exklusive Vorteile sind der App Support und eine Garantieverlängerung.
Signature Line.
The origin of WOW
Alfred Kärcher war ein echter Pionier des WOW. Wir haben eine neue Linie von High-End-Geräten geschaffen: die Signature Line. Die Unterschrift unterstreicht den Geist von Innovation und Qualität, der die Signature Line-Geräte zu den besten Kärcher Produkten ihrer Kategorie macht. Mehr erfahren
1 Jahr Garantie
Mit der Registrierung eines Signature Line-Produkts erhältst du 1 Jahr Garantie auf dein Gerät. Registriere dich jetzt.
Vorteile.
IDEAL FÜR FAMILIEN UND TIERLIEBHABER
Mach dir keine Sorgen mehr über verschüttete Getränke oder matschige Pfoten. Durch die exzellente Reinigungsleistung unserer Waschsauger werden alle textilen Oberflächen schnell wieder sauber und von Flecken befreit. Die intensive Tiefenreinigung lässt deine Polster und Teppiche wieder wie neu aussehen. Sie sind damit ideal geeignet für Familien, Allergiker und Haushalte mit Tieren. Unsere Waschsauger sind speziell darauf ausgelegt, auch hartnäckige Verschmutzungen gründlich zu entfernen. So kannst du dich in deinem Zuhause rundum wohlfühlen.SE 4 entdecken
DEIN NEUES SAUBER
Die besonderen Problemlöser: Mit unseren Waschsaugern beseitigst du selbst hartnäckigsten Schmutz, auf nahezu allen textilen Oberflächen. Von Autositzen und Teppichen, Fussmatten über Gartenmöbel, Polstern oder Stoffbezügen – die Waschsauger von Kärcher bieten vielfältige Einsatzmöglichkeiten drinnen und draussen. Fett, Schmutz und Gerüche? Haben keine Chance mehr!
BIS IN DIE KLEINSTE FASER
Fasertiefe Reinigung, die begeistert: Unsere Waschsauger liefern überall saubere Arbeit ab. Damit entfernst du auch tiefsitzenden Schmutz im Handumdrehen. Für eine saugstarke, aber dennoch energieeffiziente und hygienische Reinigung. Hier können speziell Allergiker aufatmen. Zudem überzeugen unsere Waschsauger mit ihrer langen Lebensdauer, einer hohen Qualität und ihrer Robustheit.SE 2 Spot Care entdecken
FLEXIBEL
Sauberkeit mit WOW-Effekt: Beim Akku-Waschsauger SE 3-18 Compact trifft die bewährte Kärcher Sprühextraktions-Technologie auf die 18 V Kärcher Battery Power-Akkuplattform. Das Ergebnis? Effiziente, komfortable und fasertiefe Reinigung in nur einem Arbeitsgang. Damit entfernst du Verschmutzungen auf den Autositzen, Gartenmöbeln oder Polstern jederzeit und überall – selbst an schwer zugänglichen Stellen. Das Gerät reinigt dabei so kraftvoll wie unsere Waschsauger mit Netzkabel und ist dabei super flexibel.SE 3-18 Compact entdecken
SCHNELLE UND TROPFFREIE SCHUHREINIGUNG
Der Shoe!Cleaner ist das perfekte Zubehör für die Kärcher Waschsauger zur gründlichen und bequemen Reinigung von Sport- und Freizeitschuhen. Schnell, ergonomisch und zuverlässig werden die Schuhe sauber. Ein einfacher Wechsel von Rundbürste auf Fugenbürste ermöglicht die vollumfängliche Schuhreinigung von der Sohle bis oben. Durch die innovative Selbstreinigungsfunktion ist der Shoe!Cleaner immer sauber und einsatzbereit. Entdecken Sie jetzt den Shoe!Cleaner als perfektes Zubehör für den Waschsauger.
FÜR JEDE HERAUSFORDERUNG
Erweitere deine Reinigungsmöglichkeiten mit unserem vielfältigen Zubehörsortiment. Von der Waschfugendüse für schwer erreichbare Stellen über die Waschpolsterdüse für Polstermöbel, der Waschbodendüse für Teppiche und grossflächige Textilien bis hin zur Spot Brush zur Entfernung kleinerer hartnäckiger Flecken auf Textilien bieten wir eine breite Auswahl. Unser Support-Handgriff erleichtert zudem die Anwendung bei der Bodenreinigung. Entdecke auch unser umfangreiches Zubehör für das Staubsaugen von Böden, Textiloberflächen und Fugen. Alle Zubehörteile sind kompatibel mit unserem Nass-/Trockensauger-Zubehör.Zubehör finden
Die zertifizierte Lösung für Allergiker.
Erlebe ein neues Niveau an Sauberkeit mit unseren Waschsaugern, die von der renommierten Europäischen Stiftung für Allergieforschung (ECARF) in Berlin offiziell als allergikerfreundlich zertifiziert wurden.
Das ECARF-Siegel ist seit 2006 das international anerkannte und vertrauenswürdige Gütesiegel für Produkte, die nachweislich das Leben von Allergikern verbessern. Diese Zertifizierung ist dein Beweis dafür, dass unsere Waschsauger nicht nur reinigen, sondern auch aktiv zu einem gesünderen Raumklima beitragen. Wissenschaftlich erwiesen ist, dass sie:
- Allergene aktiv aus Teppichen, Polstern und der Luft entfernen.
- Auslöser wie Pollen und Staub sicher einfangen und so für eine dauerhafte Linderung von Heuschnupfen- und Asthmasymptomen sorgen.
Schenke dir und deiner Familie ein hygienisches Zuhause und eine verbesserte Lebensqualität.
Gültig für SE 3-18 Compact, SE 3 Compact (Floor), SE 6 sowie für SE 4 (ausschliesslich in der Sprühextraktionsanwendung).
Kärcher Battery Power Akkuplattformen
18 V Kärcher Battery Power Akkuplattform
Die 18 V Kärcher Battery Power-Akkuplattform umfasst kompakte und handliche Produkte zur Pflege kleinerer und mittlerer Gärten, Aussenanlagen und Flächen.
36 V Kärcher Battery Power Akkuplattform
Für grosse Gärten und Flächen bietet die 36 V Kärcher Battery Power-Akkuplattform kraftvolle Geräte diverser Kategorien zur Reinigung und Gartenarbeit.
