Die zertifizierte Lösung für Allergiker.

Erlebe ein neues Niveau an Sauberkeit mit unseren Waschsaugern, die von der renommierten Europäischen Stiftung für Allergieforschung (ECARF) in Berlin offiziell als allergikerfreundlich zertifiziert wurden.

Das ECARF-Siegel ist seit 2006 das international anerkannte und vertrauenswürdige Gütesiegel für Produkte, die nachweislich das Leben von Allergikern verbessern. Diese Zertifizierung ist dein Beweis dafür, dass unsere Waschsauger nicht nur reinigen, sondern auch aktiv zu einem gesünderen Raumklima beitragen. Wissenschaftlich erwiesen ist, dass sie:

Allergene aktiv aus Teppichen, Polstern und der Luft entfernen.

Auslöser wie Pollen und Staub sicher einfangen und so für eine dauerhafte Linderung von Heuschnupfen- und Asthmasymptomen sorgen.

Schenke dir und deiner Familie ein hygienisches Zuhause und eine verbesserte Lebensqualität.

Gültig für SE 3-18 Compact, SE 3 Compact (Floor), SE 6 sowie für SE 4 (ausschliesslich in der Sprühextraktionsanwendung).