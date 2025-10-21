Professional

Wir bieten mit unserem Professional Sortiment die Komplettlösung für Ihre Reinigungsaufgabe, als funktionelles, abgestimmtes System – innovative und effiziente Branchenlösungen. Robust und zuverlässig. Effizient und wirtschaftlich. Leicht und leise. Handlich und hygienisch einwandfrei. Das Kärcher System. Für Profis von Profis.

KÄRCHER HITS HERBST 2025

Die Kärcher Herbst-Highlights – perfekt für professionelle Anwender. Mehr erfahren

Scheuersaugroboter KIRA B 200

GROSSE AUFGABEN. SMART GELÖST.

Die KIRA B 200 ist durch Eigenschaften wie ihre Maschinengrösse und das 4-fache Wassertankvolumen für jede Herausforderung gerüstet. Mehr erfahren

Cleaning Consulting

Reinigung nach neuen Massstäben – individuelle Beratungslösungen für nachhaltig optimierte Reinigungsprozesse, Produktivität und Qualität. Mehr erfahren

elektrische Saugkehrmaschine

SAUGKEHRMASCHINE MC 250 E!ECTRIC.

STARK. STROM. MASCHINE. Psst! Mit der neuen MC 250 e!ectric halten Sie Ihre Strassen so leise und effizient sauber wie noch nie. Ohne lokale CO₂-Emissionen. Mehr erfahren

FACHWISSEN FÜR PROFESSIONALS

In puncto Reinigung erfordert jede Branche ihre eigenen Methoden, Maschinen und Hilfsmittel. Hier geben wir ihnen Tipps und Beispiele an die Hand, die sie bei der Lösung ihrer individuellen Reinigungsaufgabe unterstützen sollen. Mehr erfahren

Kärcher Li-Ionen Batterien

Optimieren sie die Reinigungsleistung ihrer Scheuersaug- und Kehrmaschine mit unseren leistungsstarken und langlebigen Lithium-Eisenphosphat-Batterie. Mehr erfahren

Kompakte Heisswasser-Hochdruckreiniger

Fahrzeuge reinigen. Motorwäschen durchführen. Aussentreppen von Schmutz befreien. Mit Heisswasser-Hochdruck bis 180 bar und 900 l/h. Das ist die neue Kompaktklasse. Mehr erfahren

Kärcher Kultursponsoring

KÄRCHER REINIGT DIE WELT.

Bislang hat Kärcher seine Erfahrungen und Kompetenz bei über 100 restauratorischen Projekten weltweit unter Beweis gestellt. Mehr dazu

Produktberater Professional

Mit unserem Produktberater finden Sie im Handumdrehen genau die Ausstattung, die optimal zu Ihrer konkreten Reinigungsaufgabe passt. Mehr dazu

myKärcher Business

Die Plattform für Ihre professionellen Anforderungen. myKärcher Business ist die zentrale Anlaufstelle für Unternehmen mit regelmässigem Bestellvolumen. Mehr dazu

Reinigungsmittel

Nutzen Sie unseren digitalen Produktberater.

Das richtige Produkt finden

Vielfältige Technik blitzschnell finden. Was immer Sie sich vornehmen, wir haben das richtige Professional Gerät. Mit unserem Produktberater finden Sie im Handumdrehen genau die Ausstattung, die optimal zu Ihrer konkreten Reinigungsaufgabe passt.

Zubehör & mehr.

Original-Zubehör

Mit dem Kärcher Original-Zubehör optimieren Sie die Leistung und erweitern den Einsatzbereich Ihrer Reinigungsgeräte.

Reinigungsmittel

Zusammen mit genau auf bestimmte Aufgaben abgestimmten Reinigungsmitteln bringen Kärcher Geräte Höchstleistung.

Beratung & Services.

Händlersuche

Händlersuche

Sie möchten ein Kärcher Gerät erwerben oder suchen einen Servicepartner? Hier finden Sie schnell und bequem einen Händler in Ihrer Nähe.

Akkuplattform Battery Power+

Akkuplattform Battery Power+

Besser als viel Leistung ist nur eines: noch mehr Leistung. Darum haben wir für unsere Akkuplattform die Kärcher Battery Power+ Akkus entwickelt.

ATEX: Reinigungslösungen für explosionsgefährdete Bereiche

ATEX: Reinigungslösungen für explosionsgefährdete Bereiche

Hier erfahren Sie, wie Sie mit den Geräten von Kärcher Ihre explosionsgefährdeten Bereiche sicher reinigen können.

AKTIONEN

Entdecken Sie die Kärcher Herbst-Highlights für gewerbliche Anwender – gültig vom 1. September bis 31. Oktober 2025.

We are the Kärchers

Bei Kärcher steht der Mensch im Mittelpunkt. Schon unser Gründer Alfred Kärcher prägte den Leitgedanken, dass das Unternehmen besondere Verantwortung gegenüber seinen Mitarbeitern trägt.

Mit dem Kärcher Newsletter erhalten Sie regelmässig alle Neuigkeiten zu Produkten, Services und Aktionen aus der Welt von Kärcher Schweiz.

Entdecken Sie hier unsere diversen Applikationen zum kostenlos Downloaden!

Laden Sie hier den digitalen Katalog mit dem gesamten Kärcher Sortiment herunter.

Entdecken Sie hier unsere Broschüren und blättern Sie sich durch zahlreiche Seiten zu den verschiedensten Themen der Reinigung.

Als der grösste Reinigungsgerätehersteller weltweit legt Kärcher grossen Wert auf umfassenden Kundenservice.

Bevorstehende und vergangene Veranstaltungen rund um Kärcher Schweiz finden Sie hier.

Schauen Sie auf Facebook, YouTube und Co. vorbei und erfahren Sie alle Neuigkeiten rund um Kärcher und Reinigungstechnik.

21. Oktober 2025

FREITREPPE IN SCHWÄBISCH HALL GEREINIGT.

Im Rahmen des Kultursponsorings hat Kärcher die bekannte Freitreppe der Kirche St. Michael in Schwäbisch Hall gereinigt.

10. Oktober 2025

CLEANING CONSULTING.

Reinigung nach neuen Massstäben – individuelle Beratungslösungen für nachhaltig optimierte Reinigungsprozesse, Produktivität und Qualität.

10. September 2025

SCHEUERSAUGROBOTER KIRA B 200.

Die KIRA B 200 ist durch Eigenschaften wie ihre Maschinengrösse und das 4-fache Wassertankvolumen für jede Herausforderung gerüstet.

Händlersuche: Sei es für Produkte oder Services – finden Sie Ihren Kärcher Fachhändler in der Nähe.

Kärcher kontaktieren: Nutzen Sie hierzu unser Kontaktformular. Wir sind gerne für Sie da!

Folgen Sie uns: Sie möchten zukünftig über unsere Produktneuheiten und Aktionen informiert werden?
Abonnieren Sie unseren Newsletter und folgen Sie uns auf den Social-Media-Kanälen!

Willkommen in der Kärcher-Welt: Blättern Sie direkt online durch unsere Broschüren zu den verschiedensten Themen der Reinigung.
Oder tauchen Sie im Newsroom ein in spannende Geschichten rund um Kärcher.

