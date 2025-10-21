Professional
Wir bieten mit unserem Professional Sortiment die Komplettlösung für Ihre Reinigungsaufgabe, als funktionelles, abgestimmtes System – innovative und effiziente Branchenlösungen. Robust und zuverlässig. Effizient und wirtschaftlich. Leicht und leise. Handlich und hygienisch einwandfrei. Das Kärcher System. Für Profis von Profis.
KÄRCHER HITS HERBST 2025.
Die Kärcher Herbst-Highlights – perfekt für professionelle Anwender. Mehr erfahren
GROSSE AUFGABEN. SMART GELÖST.
Die KIRA B 200 ist durch Eigenschaften wie ihre Maschinengrösse und das 4-fache Wassertankvolumen für jede Herausforderung gerüstet. Mehr erfahren
CLEANING CONSULTING.
Reinigung nach neuen Massstäben – individuelle Beratungslösungen für nachhaltig optimierte Reinigungsprozesse, Produktivität und Qualität. Mehr erfahren
SAUGKEHRMASCHINE MC 250 E!ECTRIC.
STARK. STROM. MASCHINE. Psst! Mit der neuen MC 250 e!ectric halten Sie Ihre Strassen so leise und effizient sauber wie noch nie. Ohne lokale CO₂-Emissionen. Mehr erfahren
FACHWISSEN FÜR PROFESSIONALS.
In puncto Reinigung erfordert jede Branche ihre eigenen Methoden, Maschinen und Hilfsmittel. Hier geben wir ihnen Tipps und Beispiele an die Hand, die sie bei der Lösung ihrer individuellen Reinigungsaufgabe unterstützen sollen. Mehr erfahren
KÄRCHER Li-Ion-BATTERIEN FÜR SCHEUERSAUG- UND KEHRMASCHINEN.
Optimieren sie die Reinigungsleistung ihrer Scheuersaug- und Kehrmaschine mit unseren leistungsstarken und langlebigen Lithium-Eisenphosphat-Batterie. Mehr erfahren
KOMPAKTE HEISSWASSER-HOCHDRUCKREINIGER.
Fahrzeuge reinigen. Motorwäschen durchführen. Aussentreppen von Schmutz befreien. Mit Heisswasser-Hochdruck bis 180 bar und 900 l/h. Das ist die neue Kompaktklasse. Mehr erfahren
KÄRCHER REINIGT DIE WELT.
Bislang hat Kärcher seine Erfahrungen und Kompetenz bei über 100 restauratorischen Projekten weltweit unter Beweis gestellt. Mehr dazu
DAS RICHTIGE PRODUKT FINDEN.
Mit unserem Produktberater finden Sie im Handumdrehen genau die Ausstattung, die optimal zu Ihrer konkreten Reinigungsaufgabe passt. Mehr dazu
MY KÄRCHER BUSINESS.
Die Plattform für Ihre professionellen Anforderungen. myKärcher Business ist die zentrale Anlaufstelle für Unternehmen mit regelmässigem Bestellvolumen. Mehr dazu
Wählen Sie die gewünschte Produktkategorie.
Nutzen Sie unseren digitalen Produktberater.
Das richtige Produkt finden
Vielfältige Technik blitzschnell finden. Was immer Sie sich vornehmen, wir haben das richtige Professional Gerät. Mit unserem Produktberater finden Sie im Handumdrehen genau die Ausstattung, die optimal zu Ihrer konkreten Reinigungsaufgabe passt.
Zubehör & mehr.
Original-Zubehör
Mit dem Kärcher Original-Zubehör optimieren Sie die Leistung und erweitern den Einsatzbereich Ihrer Reinigungsgeräte.
Reinigungsmittel
Zusammen mit genau auf bestimmte Aufgaben abgestimmten Reinigungsmitteln bringen Kärcher Geräte Höchstleistung.
Beratung & Services.
Händlersuche
Sie möchten ein Kärcher Gerät erwerben oder suchen einen Servicepartner? Hier finden Sie schnell und bequem einen Händler in Ihrer Nähe.
Akkuplattform Battery Power+
Besser als viel Leistung ist nur eines: noch mehr Leistung. Darum haben wir für unsere Akkuplattform die Kärcher Battery Power+ Akkus entwickelt.
ATEX: Reinigungslösungen für explosionsgefährdete Bereiche
Hier erfahren Sie, wie Sie mit den Geräten von Kärcher Ihre explosionsgefährdeten Bereiche sicher reinigen können.
AKTIONEN
KÄRCHER HITS HERBST 2025.
Entdecken Sie die Kärcher Herbst-Highlights für gewerbliche Anwender – gültig vom 1. September bis 31. Oktober 2025.
Links
We are the Kärchers
Bei Kärcher steht der Mensch im Mittelpunkt. Schon unser Gründer Alfred Kärcher prägte den Leitgedanken, dass das Unternehmen besondere Verantwortung gegenüber seinen Mitarbeitern trägt.
Newsletter
Mit dem Kärcher Newsletter erhalten Sie regelmässig alle Neuigkeiten zu Produkten, Services und Aktionen aus der Welt von Kärcher Schweiz.
Kärcher Apps
Entdecken Sie hier unsere diversen Applikationen zum kostenlos Downloaden!
Produktkatalog
Laden Sie hier den digitalen Katalog mit dem gesamten Kärcher Sortiment herunter.
Kärcher Broschüren
Entdecken Sie hier unsere Broschüren und blättern Sie sich durch zahlreiche Seiten zu den verschiedensten Themen der Reinigung.
Services
Als der grösste Reinigungsgerätehersteller weltweit legt Kärcher grossen Wert auf umfassenden Kundenservice.
Veranstaltungen
Bevorstehende und vergangene Veranstaltungen rund um Kärcher Schweiz finden Sie hier.
Social Media Kanäle
Schauen Sie auf Facebook, YouTube und Co. vorbei und erfahren Sie alle Neuigkeiten rund um Kärcher und Reinigungstechnik.
NEWS
21. Oktober 2025
FREITREPPE IN SCHWÄBISCH HALL GEREINIGT.
Im Rahmen des Kultursponsorings hat Kärcher die bekannte Freitreppe der Kirche St. Michael in Schwäbisch Hall gereinigt.
10. Oktober 2025
Reinigung nach neuen Massstäben – individuelle Beratungslösungen für nachhaltig optimierte Reinigungsprozesse, Produktivität und Qualität.
10. September 2025
SCHEUERSAUGROBOTER KIRA B 200.
Die KIRA B 200 ist durch Eigenschaften wie ihre Maschinengrösse und das 4-fache Wassertankvolumen für jede Herausforderung gerüstet.
Beratung, Service und Verkauf
Händlersuche: Sei es für Produkte oder Services – finden Sie Ihren Kärcher Fachhändler in der Nähe.
Kärcher kontaktieren: Nutzen Sie hierzu unser Kontaktformular. Wir sind gerne für Sie da!
Folgen Sie uns: Sie möchten zukünftig über unsere Produktneuheiten und Aktionen informiert werden?
Abonnieren Sie unseren Newsletter und folgen Sie uns auf den Social-Media-Kanälen!
Willkommen in der Kärcher-Welt: Blättern Sie direkt online durch unsere Broschüren zu den verschiedensten Themen der Reinigung.
Oder tauchen Sie im Newsroom ein in spannende Geschichten rund um Kärcher.