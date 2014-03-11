AKKU-FENSTERREINIGER
Streifenfrei. Schnell. Multifunktional. Der Akku-Fensterreiniger sorgt für streifenfreie Sauberkeit – und das ohne tropfendes Schmutzwasser. Dabei reinigt der Fensterreiniger nicht nur Fenster schnell und effizient, sondern auch alle glatten Oberflächen wie unter anderem Spiegel, Kochfelder, Türen, Fliesen und Tische.
Produkte
Starke Oberflächenreiniger
Glanz ohne Tropfen
Mit dem Kärcher Akku-Fenstersauger sparst du dir Zeit und Mühe. Die Absaugfunktion des Fenstersaugers sorgt für eine höchst effektive Reinigung und strahlend saubere Fenster – ohne Streifen und Rückstände. Zudem ermöglicht der handliche und ergonomische Kärcher Akku-Fenstersauger eine besonders hygienische Fensterreinigung, da kein direkter Kontakt mit dem Schmutzwasser erfolgt. Der Fensterreiniger ist für alle glatten Flächen wie unter anderem Spiegel, Kochfelder, Türen, Fliesen und Tische geeignet.
Back to black.
Der WV 5 Plus N Black Edition
Jetzt im speziellen Black Edition-Design: Der Kärcher Fenstersauger WV 5 macht das Putzen glatter Oberflächen kinderleicht. Der Akku-Fensterreiniger ist angenehm leise, liegt dank Softgriff komfortabel in der Hand und reinigt durch einstellbare Abstandshalter spielend einfach bis zum Fensterrand. Seine austauschbaren Akkus liefern genug Power für jeden Job und lassen dich ohne Unterbrechung durcharbeiten. Der Lieferumfang enthält auch eine schmale Saugdüse für Sprossenfenster.
Kärcher Akku-Fenstersauger für alle glatten Oberflächen.
Fenster reinigen
Die Reinigung von Fenstern war noch nie einfacher. Nutze unseren Akku-Fenstersauger für streifenfreie Ergebnisse in Sekunden.
Duschkabine reinigen
Duschkabinen und geflieste Wände in Dusche und Bad schnell und mühelos absaugen.
Flüssigkeiten aufsaugen
Mit den Kärcher Fenstersaugern saugst du kleine Mengen verschütteter Flüssigkeiten von Oberflächen auf.
Kondenswasser aufsaugen
Sauge mit den Akku-Fenstersaugern von Kärcher schnell überflüssige Feuchtigkeit von Scheiben auf.
Einfache Vorreinigung.
Vorbereitung ist alles: Für ein optimales Reinigungsergebnis muss die Scheibe oder die jeweilige Oberfläche zunächst vorgereinigt und befeuchtet werden. Erst danach kommt der Fenstersauger WV zum Einsatz und kann das Schmutzwasser absaugen. Für die optimale Vorreinigung gibt es 2 Optionen: die Sprühflasche Standard und die Sprühflasche Extra.
Sprühflasche Standard
Mit Mikrofaser-Wischbezug. Erleichtert das Einwischen sämtlicher glatter Flächen.
Sprühflasche Extra
Mit Mikrofaser-Wischbezug und verstellbarem Einwischer für variables Befeuchten – ideal auch für Sprossenfenster.
Streifenfrei sauber mit Sprühflasche und Akku-Fenstersauger.
1. Einsprühen
Zuerst die Glasscheibe mit Reinigungsmittel einsprühen.
2. Reinigen
Dann das Fenster einwischen.
3. Absaugen
Abschliessend das Schmutzwasser absaugen. Fertig.
Starke Auswahl: die Akku-Fenstersauger von Kärcher.
WV 6 – der Spitzenleister. Der Fenstersauger mit langer Akkulaufzeit und verbesserter Abziehlippe.
WV 7 – Signature Line. Der Akku-Fenstersauger WV 7 Signature Line mit innovativer Absauglippe für eine flexible Anwendung.
KNOW-HOW: TIPPS FÜR EINEN STREIFENFREIEN DURCHBLICK.
Fenster putzen gehört zu den unbeliebtesten Hausarbeiten. Es ist zeitaufwändig und anstrengend – leider ist das Ergebnis ist häufig nicht einmal zufriedenstellend, da sich nach dem Putzen oft noch Schlieren auf den Fensterscheiben abzeichnen. Unser Kärcher Akku-Fenstersauger namens Window Vac (WV) war der weltweit erste Fenstersauger. Mit unseren Tipps werden die Fenster schnell und streifenfrei sauber.Mehr erfahren
Zubehör und Reinigungsmittel
Auf das Gesamtpaket kommt es an! Mit der richtigen Kombination aus Gerät, Zubehör und Reinigungsmittel hat selbst hartnäckigster Schmutz keine Chance mehr.
