Voilà comment utiliser iSolar

Regardez la vidéo pour en savoir plus sur l’utilisation simple et en toute sécurité des brosses iSolar 800 avec le détergent RM 99 et les accessoires iSolar adaptés.

En outre, la vue d’ensemble vous indique clairement quels accessoires iSolar conviennent de manière optimale pour redonner un nouveau brillant à votre installation photovoltaïque.