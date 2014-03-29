KÄRCHER iSolar. PANNEAUX PROPRES – RENDEMENTS SURS.
L'encrassement lié à la poussière, à la suie et au pollen peut faire diminuer de 20 % les performances des installations photovoltaïques et des modules de thermie solaire. Les effets naturels de la pluie, de la rosée et du vent ne suffisent pas à nettoyer efficacement les modules. C'est pourquoi Kärcher propose désormais un nouvel accessoire pour les nettoyeurs haute pression qui permet de nettoyer les panneaux en profondeur: le système iSolar, fixé à un manche télescopique équipé de brosses rotatives, peut nettoyer efficacement jusqu'à 1'500 m² de panneaux en fonction du modèle. iSolar a été certifié par la DLG e.V. (société allemande de l'agriculture).
Nettoyage efficace des panneaux solaires
Dans la plupart des cas, les grandes surfaces couvertes de panneaux solaires ne sont pas nettoyées aisément à l’eau et l’éponge. En fait, ce serait une entreprise trop dangereuse, les modules étant souvent montés sur la toiture dans un angle de 30 à 45°. En créant iSolar, Kärcher a développé un accessoire innovant destiné aux nettoyeurs haute pression professionnel et qui se charge exactement de ce problème. Modulaire, iSolar permet de nettoyer les installations photovoltaïques de toute taille de manière efficace et en toute sécurité. Ses brosses rotatives montées sur les lances télescopiques sont entraînées par l’eau du nettoyeur haute pression. Ainsi, vous nettoierez vos panneaux solaires thermiques et photovoltaïques de manière efficace.
Utilisations possibles d’iSolar
iSolar – partout où le soleil donne: les possibilités d’utilisation d’iSolar sont quasi illimitées. Partout où des installations solaires thermiques et photovoltaïques sont exploitées, iSolar assure le rendement issu de la force solaire: agriculture, professionnels, industrie et bâtiments privés. Il joue ses atouts notamment sur les implantations exposées à une forte pollution. Dans l’agriculture, les poussières des champs labourés avoisinants et l’air vicié des étables sont à l’origine d’un encrassement susceptible de nuire au rendement de ces installations. iSolar de Kärcher est, ainsi, une décision économique tant pour l’exploitant que pour le professionnel du nettoyage.
Complet, modulaire et compatible
Le système iSolar est une solution intégrale modulaire et qui est compatible avec de nombreux nettoyeurs haute pression Kärcher. Ainsi, les nettoyeurs haute pression déjà existants dans l’entreprise peuvent être utilisés avec iSolar. Cet accessoire sophistiqué englobe tous les produits nécessaires depuis le branchement d’eau jusqu’à la brosse. Grâce à sa conception modulaire, ce système peut être parfaitement configuré en fonction des besoins. Un exemple de configuration d’iSolar:
Le premier système de nettoyage contrôlé DLG pour les installations photovoltaïques
iSolar a été contrôlé et certifié par la société allemande de l’agriculture DLG e.V. - (Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft e.V.): solution de nettoyage sophistiquée conçue par Kärcher, iSolar assure des panneaux solaires propres sans compromis – et, ainsi, un rendement amélioré de 20% par rapport aux panneaux fortement encrassés.
Caractéristiques et avantages d’iSolar Kärcher
- Nettoyage efficace et en toute sécurité des installations solaires thermiques et photovoltaïques.
- Longévité grâce aux brosses rotatives équipées de roulements à billes robustes.
- Flexibilité d’utilisation grâce à la conception modulaire en fonction des besoins.
- Travail confortable dans toutes les positions grâce à l’articulation stable.
- Compatibilité du système iSolar avec de nombreux nettoyeurs haute pression Kärcher.
- Nettoyage tout en douceur des panneaux solaires, les brosses fonctionnant à basse pression pour éviter tout endommagement des panneaux.
- Lances télescopiques de 7 m, 10 m et 14 m pour toutes les dimensions d’installation.
- Maniement facile et sûr des brosses iSolar au moyen des lances télescopiques sur la toiture et à partir d’une nacelle.
- Poignée ergonomique avec robinet à boisseau sphérique intégré pour un maniement confortable des brosses iSolar.
Voilà comment utiliser iSolar
Regardez la vidéo pour en savoir plus sur l’utilisation simple et en toute sécurité des brosses iSolar 800 avec le détergent RM 99 et les accessoires iSolar adaptés.
En outre, la vue d’ensemble vous indique clairement quels accessoires iSolar conviennent de manière optimale pour redonner un nouveau brillant à votre installation photovoltaïque.
La nouvelle solution système pour le nettoyage des façades, des surfaces vitrées et des sols
Notre nouvelle solution système combinant brosses, lances télescopiques, embouts et adaptateurs permet désormais une utilisation flexible de différents modes de nettoyage pour différentes tâches de nettoyage. À basse, à moyenne ou à haute pression ou même en aspirant: le nettoyage des façades, des surfaces vitrées et des sols n'aura jamais été aussi flexible, avec autant de confort et d'efficacité, même dans les endroits difficiles d'accès.
Appareils adaptés
Notre recommandation pour le système d’accessoires iSolar:
Nos nettoyeurs haute pression à eau chaude ou le nettoyeur haute pression à eau froide HD 10/21-4 S Plus combiné à l’adoucisseur d’eau Kärcher et les accessoires iSolar. Une brosse-disque et une lance télescopique sont nécessaires.
De nombreux autres nettoyeurs haute pression Kärcher sont, eux aussi, compatibles avec le système d’accessoires iSolar et peuvent, ainsi, aussi être utilisés.
Accessoires et détergents iSolar
Le système d’accessoires iSolar convient pour les types de toiture et de panneaux solaires les plus divers et est configuré en fonction du besoin. Sur les toitures bien accessibles, le nettoyage peut se faire directement sur le toit en combinaison avec une protection antichute. Si le toit est difficile d’accès, le nettoyage se fait à partir d’une nacelle. Les lances télescopiques de 7 m, 10 m ou 14 m de long permettent une mise en œuvre sur les installations de toute taille. Pour les installations en élévation, la brosse iSolar 400 en combinaison avec des lances standards est recommandée.
Vos avantages dans la boutique en ligne Kärcher
√ Possibilité d’acheter directement chez le fabricant: l’assortiment de marque complet
√ Conseil professionnel et individualisé: ligne d’assistance gratuite
√ Livraison gratuite dès 50.00 SFr.
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√ Commande sécurisée via SSL
√ Paquets de services individuels et service de réparation complet
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