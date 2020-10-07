Plus flexible. Plus confortable. Plus performante.
La nouvelle solution système pour le nettoyage des façades, des surfaces vitrées, des installations solaires et des sols.
La solution système pour l'utilisation flexible
Notre nouvelle solution système combinant brosses, lances télescopiques, embouts et adaptateurs permet désormais une utilisation flexible de différents modes de nettoyage pour différentes tâches de nettoyage. À basse, à moyenne ou à haute pression ou même en aspirant: le nettoyage des façades, des surfaces vitrées, des panneaux solaires et des sols n'aura jamais été aussi flexible, avec autant de confort et d'efficacité, même dans les endroits difficiles d'accès.
Les brosses-rouleaux. Pour une puissance de nettoyage supérieure. En toute simplicité.
L'entraînement par eau pour brosses-rouleaux rotatives élargit les possibilités d'application de nos nettoyeurs haute pression professionnels, y compris pour les plus petits modèles à faible débit d'eau. L'entraînement à rampe de pulvérisation intégrée pour une application parfaite de l'eau permet l'utilisation d'embouts de brosse de différentes duretés très faciles à remplacer à l'aide d'un système de remplacement rapide et offrant une fixation sûre sur l'entraînement. La brosse-rouleau peut être montée au choix directement sur la lance d'arrosage ou sur une lance télescopique. Selon le modèle, les embouts sont adaptés aux tâches de nettoyage exigeantes sur les installations solaires, les surfaces vitrées et les façades rugueuses, mais également aux terrasses à revêtement en pierre ou en bois. Lors du nettoyage des façades, les brosses exercent automatiquement une traction vers le haut, réduisant ainsi l'effort physique de l'utilisateur.
Les brosses. Des solutions polyvalentes. Pour toutes les missions de nettoyage.
Nos brosses polyvalentes sont disponibles avec différents degrés de dureté et pour pratiquement toutes les applications de nettoyage. Lors du nettoyage des surfaces vitrées ou des panneaux solaires fragiles à l'eau courante ou à l'eau osmosée, 2 buses à basse pression garantissent une application optimale de l'eau entre les poils. Une buse haute pression également incluse permet toutefois aussi l'utilisation d'un nettoyeur haute pression sur les salissures particulièrement tenaces. Une polyvalence maximale pour des nettoyages efficaces.
Découvrez également notre gamme iSolar
L'encrassement lié à la poussière, à la suie et au pollen peut faire diminuer de 20 % les performances des installations photovoltaïques et des modules de thermie solaire. Les effets naturels de la pluie, de la rosée et du vent ne suffisent pas à nettoyer efficacement les modules. C'est pourquoi Kärcher propose le système d’accessoires iSolar pour les nettoyeurs haute pression (conçue uniquement pour le nettoyage des installations solaires).
Les lances télescopiques. Pour une flexibilité maximale. Partout.
Un seul système, 4 modes de nettoyage: nos lances télescopiques multifonction n'atteignent pas seulement les endroits les plus éloignés lors du nettoyage à basse pression à l'eau courante ou à l'eau osmosée. Des kits et des adaptateurs disponibles en option permettent en outre des applications à moyenne et à haute pression et même l'emploi des aspirateurs eau et poussières de Kärcher afin que vous bénéficiiez à chaque utilisation de la flexibilité dont vous avez besoin.
Contrôle maximal
Un réglage individuel de la force de serrage est désormais possible et ce, sans outils supplémentaires. À cet effet, chaque élément de serrage dispose d'une vis de réglage séparée.
Sécurité maximale
Notre fonction Anti Spin innovante prévient efficacement toute rotation intempestive des éléments de la lance télescopique et facilite ainsi durablement son maniement.
Ergonomie maximale
L'élément de base rotatif garantit une sortie continue du flexible haute pression. Cela réduit les forces latérales et réduit l'effort physique à fournir par l'utilisateur.
Lances télescopiques
Adaptateurs TL
Tuyaux
Le châssis. Pour un travail sans fatigue. S'utilise de manière universelle.
Travailler sans fatigue, augmenter la productivité: grâce au châssis utilisable de manière universelle qui se compose d'une sangle rembourrée avec ressort de rappel confortable à porter sur le dos et d'un mousqueton pour la fixation d'outils de travail. À cet effet, le système de châssis transfère le poids des lances télescopiques, des générateurs haute pression ou des outils de jardinage à l'ensemble du torse de l'utilisateur de sorte à réduire pratiquement à zéro la force de maintien à fournir par les bras. Le ressort de rappel avec câble en acier rétractable et déployable garantit que la transmission de la force s'ajuste de manière flexible à la position de maintien souhaitée.
Applications
Vos avantages dans la boutique en ligne Kärcher
√ Possibilité d’acheter directement chez le fabricant: l’assortiment de marque complet
√ Conseil professionnel et individualisé: ligne d’assistance gratuite
√ Livraison gratuite dès 50.00 SFr.
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