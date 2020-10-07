Flexibler. Komfortabler. Besser.
Die neue Systemlösung zur Fassaden-, Glas-, Solar- und Bodenreinigung.
Die Systemlösung für den flexiblen Einsatz
Unsere neue Systemlösung aus Bürsten, Teleskopstangen, Aufsätzen und Adaptern ermöglicht jetzt den flexiblen Einsatz unterschiedlicher Reinigungsarten bei unterschiedlichen Reinigungsaufgaben. Ob mit Nieder-, Mittel- oder Hochdruck oder auch beim Saugen: Nie war die Reinigung von Fassaden, Glasflächen, Solarpaneelen und Böden flexibler und auch an schwer zugänglichen Stellen komfortabler und gründlicher.
Walzenbürsten. Verbessern die Reinigungsleistung. Ganz einfach.
Der wasserbetriebene Antrieb für rotierende Bürstenwalzen erweitert die Anwendungsmöglichkeiten unserer professionellen Hochdruckreiniger – auch der kleinsten mit geringeren Wasserfördermengen. Der Antrieb mit integriertem Sprühbalken für perfekten Wasserauftrag ermöglicht dabei den Einsatz unterschiedlich harter Bürstenaufsätze, die mittels eines Schnellwechselsystems sehr einfach zu wechseln sind und sicher mit dem Antrieb verbunden werden. Die Bürstenwalze ist wahlweise direkt am Strahlrohr oder an einer Teleskoplanze montierbar. Die Aufsätze eignen sich je nach Ausführung für anspruchsvolle Reinigungsarbeiten an Solaranlagen, Glasflächen, und rauen Fassaden, aber auch für Terrassen mit Stein- oder Holzbelägen. Bei der Fassadenreinigung ziehen die Bürsten dabei selbsttätig nach oben und reduzieren so den Kraftaufwand des Anwenders.
Büsten. Vielseitige Lösungen. Für jeden Reinigungsfall.
Unsere vielseitigen Bürsten sind in unterschiedlichen Härtegraden und für nahezu jede Reinigungsanwendung erhältlich. Bei der Reinigung sensibler Glasflächen oder Solarpaneele mit Leitungs- oder Osmosewasser sorgen 2 Niederdruckdüsen für den optimalen Wasserauftrag zwischen den Borsten. Eine ebenfalls mitgelieferte Hochdruckdüse ermöglicht jedoch auch den Einsatz eines Hochdruckreinigers bei besonders starken Verschmutzungen. Maximale Vielseitigkeit für effiziente Reinigungseinsätze.
Entdecken Sie auch unsere iSolar-Linie
Verschmutzungen durch Staub, Russ und Pollen vermindern die Leistung von Photovoltaikanlagen und Solarthermiemodulen um bis zu 20 %. Die natürliche Einwirkung von Regen, Tauwasser und Wind reicht keinesfalls aus, die Module wirkungsvoll zu reinigen. Für ihre gründliche Reinigung bietet Kärcher deshalb jetzt das iSolar Zubehörsystem für Hochdruckreiniger (ausschliesslich Solarreinigung möglich).
Teleskopstangen. Höchste Flexibilität. Überall.
Ein System, 4 Reinigungsarten: Mit unseren Multifunktions-Teleskopstangen erreichen nicht nur die entlegensten Stellen bei der Niederdruckreinigung mit Leitungs- oder Osmosewasser. Optional erhältliche Anbausätze und Adapter erlauben darüber hinaus auch den Einsatz von Mittel- und Hochdruckanwendungen und sogar von Nass-/Trockensaugern von Kärcher und bieten Ihnen so bei jedem Einsatz die Flexibilität, die Sie benötigen.
Maximale Kontrolle
Die Einstellung der Klemmkraft ist jetzt individuell und ohne zusätzliches Werkzeug möglich. Jedes Spannelement verfügt dazu über eine separate Einstellschraube.
Maximale Sicherheit
Unsere innovative Anti-Spin-Funktion verhindert zuverlässig ein ungewolltes Verdrehen der Teleskopstangenelemente und erleichtert so das Handling nachhaltig.
Maximale Ergonomie
Dank des drehbaren Basiselements wird der Hochdruckschlauch kontinuierlich herausgeführt. Dies reduziert seitlich wirkende Kräfte und verringert den Kraftaufwand des Anwenders.
Teleskopstangen
TL-Adapter
Schläuche
Tragegestell. Ermüdungsfreies Arbeiten. Universell einsetzbar.
Ermüdungsfrei arbeiten, Produktivität steigern: Das universell einsetzbare Tragegestell besteht aus einem bequem auf dem Rücken zu tragenden, gepolsterten Gurt mit Federzug und einem Karabinerhaken zum Befestigen von Arbeitsgeräten. Das Tragesystem überträgt dabei das Gewicht von Teleskopstangen, Hochdrucklanzen oder Gartengeräten auf den gesamten Rumpf des Bedieners, sodass die benötigte Haltekraft in den Armen nahezu auf null reduziert wird. Der Federzug mit ein- und ausziehbarem Stahlseil sorgt dafür, dass die Kraftübertragung flexibel an die gewünschte Halteposition angepasst wird.
Anwendungen
Ihre Vorteile im Kärcher Onlineshop
√ Direkt beim Hersteller: komplettes Markensortiment
√ Professionelle und individuelle Beratung
√ Kostenloser Versand ab 50.00 SFr.
√ Sichere Zahlungsmöglichkeiten
√ Sichere Bestellung via SSL
√ Individuelle Servicepakete und umfassender Reparaturservice
Beratung, Service und Verkauf
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