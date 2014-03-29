So wenden Sie iSolar an

Sehen Sie im Anwendungsvideo wie Sie die Bürsten der iSolar 800 mit dem passenden Solarreinigungsmittel RM 99 und dem passendem iSolar-Zubehör einfach und sicher anwenden können.

Ausserdem zeigt Ihnen die Anwendungsübersicht welche iSolar-Zubehöre Sie für die Solarmodulreinigung verwenden können um Ihrer Photovoltaikanlage einen neuen Glanz zu verleihen.