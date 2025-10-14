Générateurs d’eau chaude mobiles
C'est un simple fait : l'eau chaude possède un pouvoir nettoyant supérieur à l'eau froide. Nous recommandons l'acquisition de notre générateur d'eau chaude à tous ceux qui ont besoin de cet avantage supplémentaire de temps à autre dans leur travail quotidien, comme une sorte de mise à niveau économique du nettoyeur haute pression à eau froide existant. Il se raccorde simplement et facilement à la sortie du nettoyeur haute pression et délivre de l'eau chaude jusqu'à 80 °C. Efficacité élevée et émissions réduites. Pour des résultats de nettoyage optimisés en cas de saleté particulièrement incrustée.
Conseil, service et vente
Recherche de revendeurs: que ce soit pour des produits ou des services: trouvez votre revendeur spécialisé Kärcher le plus proche.
Contacter Kärcher: utilisez notre formulaire de contact pour nous adresser vos questions et suggestions. Nous sommes à votre entière disposition!
Suivez-nous: vous voulez être au courant des nouveautés et des promotions Kärcher? Abonnez-vous à notre newsletter et suivez-nous sur les réseaux sociaux.
Bienvenue dans le monde Kärcher: parcourez directement en ligne nos brochures sur un large éventail de thèmes ayant trait au nettoyage.
En outre, notre newsroom vous permet de plonger dans des petites nouvelles et histoires passionnantes sur Kärcher.