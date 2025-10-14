Heißwassergenerator
Es ist eine schlichte Tatsache: Heißes Wasser hat eine höhere Reinigungswirkung als kaltes. Jedem, der diesen zusätzlichen Vorteil im Arbeitsalltag ab und an benötigt, empfehlen wir die Anschaffung unseres Heißwassergenerators, sozusagen als wirtschaftliche Aufrüstung des vorhandenen Kaltwasser-Hochdruckreinigers. Er wird ganz einfach und unkompliziert am Ausgang des Hochdruckreinigers angeschlossen und liefert bis zu 80 °C heißes Wasser. Hocheffizient und emissionsarm. Für noch bessere Reinigungsergebnisse bei besonders hartnäckigen Verschmutzungen.
