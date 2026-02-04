UHP Gamme Compact
Entrée dans le monde des nettoyeurs très haute pression. Les appareils de la gamme compacte UHP constituent le segment d'entrée-de-gamme dans les gammes UHP. Les performances élevées et le design compact offrent une flexibilité maximale pour divers domaines d'application. Grâce au modèle Cage extrêmement résistant à l'usage, intraitable contre la saleté, avec chargement en toute sécurité par grue et principe de diable intelligent pour un transport aisé.
Conseil, service et vente
Recherche de revendeurs: que ce soit pour des produits ou des services: trouvez votre revendeur spécialisé Kärcher le plus proche.
Contacter Kärcher: utilisez notre formulaire de contact pour nous adresser vos questions et suggestions. Nous sommes à votre entière disposition!
Suivez-nous: vous voulez être au courant des nouveautés et des promotions Kärcher? Abonnez-vous à notre newsletter et suivez-nous sur les réseaux sociaux.
Bienvenue dans le monde Kärcher: parcourez directement en ligne nos brochures sur un large éventail de thèmes ayant trait au nettoyage.
En outre, notre newsroom vous permet de plonger dans des petites nouvelles et histoires passionnantes sur Kärcher.