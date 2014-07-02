Nettoyeurs ultra haute pression
Nettoyeurs ultra haute pression Encore plus de puissance pour des tâches exigeantes. Nettoyeurs haute pression de Kärcher. Quand l'efficacité des nettoyeurs haute pression traditionnels ne suffit plus, nos nettoyeurs très haute pression prennent le relais. Grâce à l'ultra haute pression (UHP), vous pouvez même venir à bout des revêtements et des souillures les plus tenaces en toute confiance. La solution idéale pour les applications les plus exigeantes dans l'industrie et le secteur de la construction.
UHP Gamme Compact
Les appareils de la gamme compacte UHP constituent le segment d'entrée-de-gamme dans les gammes UHP. Les performances élevées et le design compact offrent une flexibilité maximale pour divers domaines d'application.
