Höchstdruckreiniger
Höchstdruck Reinigungssysteme Noch mehr Leistung für anspruchsvolle Aufgaben. Höchstdruckreiniger von Kärcher. Wenn die Abtragsleistung herkömmlicher Hochdruckreiniger nicht mehr ausreicht, kommen unsere Höchstdruckreiniger zum Einsatz. Dank Ultrahochdruck (UHP) können somit selbst hartnäckigste Verschmutzungen sowie Beschichtungen zuverlässig entfernt werden. Ideal für härteste Einsätze in der Industrie und Bauwirtschaft.
UHP Kompaktklasse
Die Geräte der UHP-Kompaktklasse bilden den Einstieg in die UHP-Klassen. Hohe Leistung und kompaktes Design bieten maximale Flexibilität für vielseitige Anwendungsgebiete.
