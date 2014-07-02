Gamme Compact
Nettoyeurs haute pression à eau froide - gamme Compact : pour un nettoyage rapide et efficace. Les nettoyeurs haute pression à eau froide de la gamme Compact se composent d'appareils polyvalents pour un nettoyage rapide et en profondeur.
Plateformes de batterie Kärcher Battery Power+
Plateforme de batterie Kärcher Battery Power+ 18 V
La plateforme de batterie Kärcher Battery Power+ 18 V sert de source d'énergie aux produits compacts et maniables.
Plateforme de batterie Kärcher Battery Power+ 36 V
La plateforme de batterie Kärcher Battery Power+ 36 V englobe des appareils puissants destinés au nettoyage des superficies étendues et à l'entretien des espaces verts.
