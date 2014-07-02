Nettoyeurs haute pression à eau froide
Nettoyeurs haute pression à eau froide - efficaces contre les salissures tenaces. Pour le nettoyage quotidien des appareils, véhicules ou bâtiments, ils éliminent les souillures même tenaces grâce à un débit et une pression élevés.
Gamme Super
Les meilleurs dans leur domaine. Nos nettoyeurs haute pression à eau froide de la gamme Super s'utilisent là où il faut pouvoir compter sur une puissance absolue sans faille. Robustes et de conception durable, ils sont parfaitement équipés pour éliminer même la saleté la plus tenace. Que ce soit dans l'agriculture, dans le bâtiment, dans l'industrie ou dans le secteur municipal, des performances maximales sont indispensables. À cet effet, la pression, les débits et l'équipement de la gamme Super sont parfaitement assortis.
Gamme Medium
Equipés pour des utilisations intensives, les nettoyeurs haute pression à eau froide de la gamme Medium nettoient rapidement et efficacement machines, véhicules ou locaux d'entreprise.
Gamme Compact
Les nettoyeurs haute pression à eau froide de la gamme Compact se composent d'appareils polyvalents pour un nettoyage rapide et en profondeur.
Gamme Portable
Légers et compacts, les nettoyeurs haute pression à eau froide portables sont faciles à transporter. Avec leur gabarit réduit, ils s'adaptent à tous les lieux d'utilisation.
Gamme spécifique
La gamme de nettoyeurs spéciaux est idéale pour éliminer efficacement les souillures tenaces sur des terrains particulièrement difficiles d'accès, nécessitant un équipement spécial.
Gamme thermique
Sans branchement éléctrique, les nettoyeurs haute pression à moteur thermique permettent un plus grand confort d'utilisation et une meilleure maniabilité de l'appareil.
Remorque HD
De puissants moteurs à essence ou diesel ainsi qu'un réservoir d'eau de 1 000 litres garantissent au minimum une heure de haute pression à pleine puissance pour les tâches de nettoyage exigeantes. Idéale pour les chantiers, pour les services municipaux ou pour la location à d'autres utilisateurs professionnels. Appareil offrant des possibilités de configuration variées, extrêmement robuste et très facile à utiliser.
BOOST YOUR KÄRCHER.
Le turbo pour votre nettoyeur haute pression
La nouvelle buse eco!Booster est un game-changer. Avec un rendement surfacique amélioré de 50%. Vous économisez ainsi de l'eau, de l'énergie et du temps.
Voici les accessoires dont vous avez besoin
Vous avez déjà le nettoyeur haute pression qu'il vous faut pour vous lancer? Vous trouverez ici rapidement les accessoires adaptés à votre appareil.
ATEX: des solutions de nettoyage pour zones à risque d'explosion
Des atmosphères explosives peuvent se produire dans toutes les entreprises ou usine où des substances combustibles ou inflammables sont stockées, manutentionnées et manipulées. En cas d'explosion, les employés peuvent être mis en danger et des dommages matériels importants peuvent être causés. Vous découvrirez ici comment nettoyer vos zones à risque d'explosion en toute sécurité avec les matériels Kärcher.
