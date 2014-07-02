Kaltwasser-Hochdruckreiniger

Kaltwasser-Hochdruckreiniger – kalte Dusche für hartnäckigen Schmutz Geräte, Fahrzeuge und Gebäude täglich reinigen: Mit Druck und hoher Fördermenge entfernen Kaltwasser-Hochdruckreiniger auch festen Schmutz. Ideal für die Reinigung von Großflächen.

Kärcher Superklasse

Superklasse

Die Besten auf ihrem Gebiet. Unsere Kaltwasser-Hochdruckreiniger der Superklasse kommen dort zum Einsatz, wo kompromisslose Höchstleistung gefragt ist. Robust und langlebig gebaut beseitigen sie bestens ausgestattet selbst hartnäckigsten Schmutz. Ob in der Landwirtschaft, auf dem Bau, in der Industrie oder im kommunalen Einsatz – hier ist maximale Performance gefragt. Druck, Durchflussmengen und Ausstattung der Superklasse sind perfekt aufeinander abgestimmt.

Kärcher Mittelklasse

Mittelklasse

Gut ausgerüstet für lange und raue Einsätze: Kaltwasser-Hochdruckreiniger der Mittelklasse reinigen Geräte, Fahrzeuge oder Betriebsgelände schnell und zuverlässig.

Kärcher Kompaktklasse

Kompaktklasse

Leicht und leistungsfähig: Die Allround-Reinigungsgeräte der Kompaktklasse säubern Hof und Werkstatt in kürzester Zeit. Sie überzeugen durch Druck, Fördermenge und Standzeit.

Kärcher Portable

Portable

Bei den neuen Kärcher Kaltwasser-Portable-Hochdruckreinigern wurden Bauraum und Gewicht auf das Minimum reduziert. Dadurch sind die Geräte komfortabel und sicher zu transportieren und somit der ideale mobile Begleiter für alle Einsatzorte.

Kärcher Spezialklasse

Spezialklasse

Ausgestattet für den leichten Transport auf besonders schwierigem Gelände: Die Spezialklasse von Kärcher entfernt an schwer zugänglichen Stellen hartnäckigen Schmutz.

Kärcher Verbrennungsmotor

Verbrennungsmotor

Wenn kein Strom vorhanden ist, garantieren Hochdruckreiniger mit Verbrennungsmotor – wahlweise auch mit Biodiesel betrieben – für höchste Flexibilität und Unabhängigkeit.

Kärcher HD-Trailer

HD-Trailer

Leistungsstarke Benzin- oder Dieselmotoren sowie ein 1000-Liter-Wassertank garantieren mindestens eine Stunde volle Hochdruckleistung bei anspruchsvollen Reinigungsaufgaben. Ideal auf Baustellen, in kommunalen Betrieben oder zur Vermietung an weitere professionelle Anwender. Vielseitig konfigurierbares Gerät, äußerst robust und sehr einfach zu bedienen.

Kaltwasser-Hochdruckreiniger

BOOST YOUR KÄRCHER.

Kärcher Professional eco!Booster

Der Turbo für Ihren Hochdruckreiniger

Die neue Düse als Game-Changer. Mit 50% besserer Flächenleistung. Damit sparen Sie Wasser, Energie und Zeit.

Entdecken Sie jetzt das richtige Zubehör

Haben Sie bereits den passenden Hochdruckreiniger, um direkt loszulegen? Hier finden Sie schnell das perfekte Modell für Ihr Gerät.

ATEX: Reinigungslösungen für explosionsgefährdete Bereiche

Explosionsfähigen Atmosphären können in allen Betrieben entstehen, in welchen brennbare Stoffe gelagert werden oder mit ihnen gearbeitet wird. Im Fall einer Explosion werden die Mitarbeiter gefährdet und grosse Sachschäden verursacht. Hier erfahren Sie, wie Sie mit den Geräten von Kärcher Ihre explosionsgefährdeten Bereiche sicher reinigen können.

