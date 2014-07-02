Superklasse
Macht grossflächig Druck.
Die Besten auf ihrem Gebiet. Unsere Kaltwasser-Hochdruckreiniger der Superklasse kommen dort zum Einsatz, wo kompromisslose Höchstleistung gefragt ist. Robust und langlebig gebaut beseitigen sie bestens ausgestattet selbst hartnäckigsten Schmutz. Ob in der Landwirtschaft, auf dem Bau, in der Industrie oder im kommunalen Einsatz – hier ist maximale Performance gefragt. Druck, Durchflussmengen und Ausstattung der Superklasse sind perfekt aufeinander abgestimmt.
HD-Superklasse: von Profis für Profis gemacht
Die Superklasse-Geräte sind echte Superhelden auf ihrem Gebiet.
Ergonomisch und innovativ. Sie bieten Innovation und Qualität auf höchstem Niveau und sorgen für kompromisslose Effizienz bei hervorragender Bedienfreundlichkeit.
Ergonomische Superklasse
Unsere Geräte der neuen Kaltwasser-Superklasse vereinen alle Innovationen, die das Arbeiten erleichtern und den Reinigungsprozess noch effizienter machen. Zusätzlich ist das Gerät mit der ergonomischen EASY!Force Advanced-Pistole, einer 1'050-mm-Lanze und Servo Control ausgestattet. Das Zubehör wird praktisch mithilfe zahlreicher Aufbewahrungsmöglichkeiten wie der Kängurutasche oder einstellbaren Haken verstaut.
Das Spitzenmodell in Serie
Die Kaltwasser-Hochdruckreiniger der Superklasse sind mit keramikbeschichteten Kolben, einem Messing-Zylinderkopf sowie langsam laufenden wasser- und luftgekühlten Motoren ausgestattet. Zudem setzt der neue Ultra Guard-Schlauch neue Massstäbe in puncto Belastbarkeit. Auch der Wirkungsgrad der Pumpe wurde im Vergleich zum Vormodell gesteigert, wodurch eine Drucksteigerung von bis zu 15 Prozent an der Düse erreicht wird.
Höchste Mobilität
Die Geräte der Kaltwasser-Superklasse überzeugen durch ihre äusserst kompakte Bauweise und das aufrechte Konzept – eine Besonderheit in dieser Leistungsklasse. Dank integrierter Griffe lässt sich die Maschine einfach und praktisch transportieren oder mittels Kran verladen und ist daher überall einsetzbar. Zudem lassen sich Rüstzeiten durch die automatische Schlauchtrommel um über 50 Prozent reduzieren.
Echte Nachhaltigkeit
Unsere Hochdruckreiniger werden aus hochwertigen Materialien in einer CO2-neutralen Fabrik in Deutschland gefertigt, sind robust und trotzen problemlos selbst härtesten Bedingungen. Sie arbeiten zuverlässig bei einer langen Lebensdauer und sind dabei einfach zu warten. Für noch mehr Effizienz sorgt zusätzlich ein bis zu 15 Prozent stärkerer Düsendruck im Vergleich zum Vormodell.
Einfach in der Anwendung
Die innovativen und gleichsam langlebigen Kaltwasser-Hochdruckreiniger der Superklasse bieten ein Maximum an Benutzerfreundlichkeit. In der Anwendung überzeugen sie durch beste Ergonomie, eine einfache Nutzung, eine Ölfüllstandsanzeige, eine Ölauslaufrinne, einen leicht zu reinigender Wasserfilter, eine schwenkbare Pumpe und durch einen Aufbau in Modulen.
Innovation auf höchstem Niveau
Die neuen Superklasse-Kaltwasser-Hochdruckreiniger stecken voller Innovationen und Neuentwicklungen. Die neu entwickelte Vibrasoft Rotationsdüse reduziert Vibrationen und Geräusche um bis zu 30 Prozent. Eine automatische Schlauchtrommel mit 20 Meter Hochdruckschlauch schafft Erleichterung und Schnelligkeit im Reinigungsprozess. Sie lässt sich selbst unter hohem Druck in einem Neigungswinkel von bis zu 45° bedienen.
Classic-Geräte: auch härtester Schmutz lässt sie kalt
Die Superklasse-Geräte der Classic-Reihe sind echte Allrounder.
Robust und zuverlässig. Sie vereinen das Beste aus 2 Welten in einer Maschine. Ein erschwinglicher, aber leistungsstarker Hochdruckreiniger mit gewohnt hohen Kärcher Qualitätsstandards.
Höchste Qualität
Unsere neuen Classic-Geräte der HD-Superklasse sind dafür geschaffen, selbst den härtesten Bedingungen standzuhalten. Deshalb haben wir die besten Materialien verwendet und eine äusserst langlebige Konstruktion geschaffen. Mit einer robusten Kurbelwellenpumpe, der neuen Classic-Pistole und einem robusten Stahlrahmen.
Starke Leistung und Benutzerfreundlichkeit
Die neuen Classic Superklasse-Kaltwasser-Hochdruckreiniger bieten genügend Power für alle Anwendungen. Mit einem Arbeitsdruck von bis zu 250 Bar und einem Wasserdurchfluss von bis zu 1'700 l/h haben selbst hartnäckigste Verschmutzungen keine Chance. Zudem sind die Maschinen durch leicht verständliche und gut zugängliche Bedienelemente einfach und praktisch in der Anwendung.
Hervorragende Wirtschaftlichkeit
Die Classic-Hochdruckreiniger der Kaltwasser-Superklasse sind äusserst langlebige und robuste Maschinen, die sich auf die wesentlichen und grundlegenden Bedürfnisse im Reinigungsprozess fokussieren. Sie profitieren von einem maximal wirtschaftlichen Preis-Leistungs-Verhältnis bei gewohnt höchster Kärcher Qualität und voller Leistung.
Mit gutem Gewissen
Besonders in der Reinigung spielt Nachhaltigkeit eine bedeutsame Rolle. Die Classic-Hochdruckreiniger werden aus hochwertigen Materialien gefertigt, sind robust und halten härtesten Bedingungen problemlos stand. Selbst unter rauen Gegebenheiten bieten sie eine lange Lebensdauer und sind dabei unkompliziert in der Wartung.
Zwei starke Ausführungen für jeden Bedarf
Die Hochdruckreiniger der Kaltwasser-Superklasse sind in 2 Varianten verfügbar. Die Geräte HD-Superklasse der Classic-Reihe bieten einen äusserst robusten Aufbau, starke Leistung und Einfachheit in der Bedienung. Die Geräte der HD-Superklasse überzeugen durch ausgezeichnete ergonomische Eigenschaften, höchste Benutzerfreundlichkeit, hohe Leistung und beste Qualität.
Geräteklasse
Mobilität
Superklasse Classic
Mittel
Superklasse
Häufig
Geräteklasse
Ergonomie
Superklasse Classic
Nicht zu wichtig
Superklasse
Wichtig
Geräteklasse
Ausstattung
Superklasse Classic
Kraftvolle Kurbelwellenpumpe
Robuster Stahlrahmen
EASY!Lock
Superklasse
Automatische Schlauchtrommel
Kompakte stehende Bauweise
Robuste Taumelscheibenpumpe mit Messing-Zylinderkopf
Geräteklasse
Superklasse Classic
Superklasse
