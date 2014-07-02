Eau chaude
Les nettoyeurs haute pression stationnaires à eau chaude chauffés au fuel ou au gaz offrent une grande puissance de nettoyage et une efficacité maximale.
Eau froide
Les nettoyeurs haute pression stationnaires à eau froide sont extrêmement flexibles avec une température d'admission d'eau jusqu'à 85 °C et au choix avec un fonctionnement à plusieurs lances.
Générateurs d'eau chaude
Lorsqu'il n'y a pas d'eau chaude disponible au robinet et que les chauffages au fuel ou au gaz ne sont pas admis, les générateurs d'eau chaude électriques entrent en scène.
Merkmale
Heißwasser
Die öl- und gasbeheizten, stationären Heißwasser-Hochdruckreiniger bieten eine hohe Heizleistung. Darüber hinaus überzeugen sie aufgrund ihrer effizienten und umweltschonenden Kärcher Brennertechnologie, made in Germany.
