Stationäre Hochdruckreiniger

Heißwasser
Die öl- bzw. gasbeheizten stationären Heißwasser-Hochdruckreiniger bieten hohe Reinigungsleistung und höchste Effizienz.
Kaltwasser
Stationäre Kaltwasser-Hochdruckreiniger sind mit bis zu 85 °C Wassereingangstemperatur und wahlweise Mehrlanzenbetrieb höchstflexibel für jeden Einsatz.
Heißwassererzeuger
Wenn kein heißes Wasser aus der Leitung kommt und Öl- oder Gasheizungen nicht aufgestellt werden dürfen, kommen die elektrischen Heißwassererzeuger zum Einsatz.
Merkmale
