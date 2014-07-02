Kärcher Heißwasser

Heißwasser

Die öl- bzw. gasbeheizten stationären Heißwasser-Hochdruckreiniger bieten hohe Reinigungsleistung und höchste Effizienz.

ZU DEN PRODUKTEN
Kärcher Kaltwasser

Kaltwasser

Stationäre Kaltwasser-Hochdruckreiniger sind mit bis zu 85 °C Wassereingangstemperatur und wahlweise Mehrlanzenbetrieb höchstflexibel für jeden Einsatz.

ZU DEN PRODUKTEN
Kärcher Heißwassererzeuger

Heißwassererzeuger

Wenn kein heißes Wasser aus der Leitung kommt und Öl- oder Gasheizungen nicht aufgestellt werden dürfen, kommen die elektrischen Heißwassererzeuger zum Einsatz.

ZU DEN PRODUKTEN
Stationäre Hochdruckreiniger

Merkmale

Heißwasser

Die öl- und gasbeheizten, stationären Heißwasser-Hochdruckreiniger bieten eine hohe Heizleistung. Darüber hinaus überzeugen sie aufgrund ihrer effizienten und umweltschonenden Kärcher Brennertechnologie, made in Germany.

Beratung, Service und Verkauf

Händlersuche: Sei es für Produkte oder Services – finden Sie Ihren Kärcher Fachhändler in der Nähe.

Kärcher kontaktieren: Nutzen Sie hierzu unser Kontaktformular. Wir sind gerne für Sie da!

Folgen Sie uns: Sie möchten zukünftig über unsere Produktneuheiten und Aktionen informiert werden?
Abonnieren Sie unseren Newsletter und folgen Sie uns auf den Social-Media-Kanälen!

Willkommen in der Kärcher-Welt: Blättern Sie direkt online durch unsere Broschüren zu den verschiedensten Themen der Reinigung.
Oder tauchen Sie im Newsroom ein in spannende Geschichten rund um Kärcher.

Händlersuche
Kärcher kontaktieren
NEWSLETTER ABONNIEREN
Folgen Sie uns auf Social Media
Broschüren entdecken
Newsroom entdecken