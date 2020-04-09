Mobile, écologique, efficace: le désherbage à l'eau chaude
Avec les lances de désherbage Kärcher et un nettoyeur haute pression à eau chaude, vous pouvez éliminer toute croissance végétale indésirable sans herbicides. Simplement avec de l'eau chaude. Et par conséquent tout en douceur afin de protéger l'environnement et les surfaces.
Parce que vous voulez un désherbage aux effets durables
Qu'est-ce que la mauvaise herbe?
Contrairement aux plantes cultivées ou ornementales, les mauvaises herbes ou les herbes sauvages sont des plantes qui poussent naturellement, sans l'intervention de l'homme.
Pourquoi éliminer les mauvaises herbes?
Il existe de nombreuses bonnes raisons pour combattre les mauvaises herbes. Dans l'agriculture, il s'agit de protéger les plantes cultivées. Pour les municipalités et les villes, l'objectif est de garantir l'aspect soigné et la propreté des espaces publics tout en prévenant les dégâts sur les voies de circulation, les places et les édifices. Beaucoup d'herbes sauvages peuvent se propager à une vitesse fulgurante et/ou causer des dégâts en profondeur avec leurs racines. De plus, elles altèrent l'esthétique souhaitée.
La mauvaise herbe pousse toujours? C'est terminé – grâce à l'eau chaude.
Le principe du désherbage thermique repose sur une règle de base biochimique: la plupart des protéines sont dénaturées à partir d'une température approximative de 42 °C.
Cela signifie que les protéines sont modifiées, fractionnées et ne peuvent plus remplir leurs fonctions. La chaleur nécessaire à cet effet peut être générée et transmise de différentes manières: directement sous forme de flamme ou indirectement par rayonnement thermique ou bien comme eau chaude ou vapeur. Parmi celles-ci, l'eau chaude est la seule méthode sans produits chimiques qui parvient néanmoins à atteindre les racines.
Même si les racines ne sont pas complètement détruites du premier coup, les mauvaises herbessont affaiblies davantage à chaque application d'eau chaude. Si le traitement est appliqué à intervalles réguliers dès le départ, la repousse est endiguée et la fréquence d'application diminue nettement dès la 2ème année. En règle générale, 3 à 4 traitements par an suffisent pour obtenir le résultat escompté.
L'efficacité ne requiert aucun herbicide
Afin de protéger l'homme et l'environnement, l'utilisation d'herbicides pour le désherbage est soumise à des réglementations strictes voire interdite, tout particulièrement dans les espaces publics. Grâce à notre méthode à eau chaude, vous disposez d'une alternative écologique et extrêmement efficace pour cette tâche. L'eau chaude détruit les mauvaises herbes en se frayant unchemin jusqu'à la racine et en dénaturant les protéines végétales grâce à l'élévation abrupte de la température qui abîme et neutralise durablement les mauvaises herbes.
Plus c'est chaud, plus c'est efficace
L'eau chaude permet d'obtenir un effet en profondeur optimal jusqu'à la racine de la plante. Lefacteur décisif est la température de l'eau: l'idéal étant juste en dessous de la limite de vapeur. Les modèles HDS de Kärcher fournissent l'eau chaude à des températures élevées constantes jusqu'à 98 °C, idéales pour le désherbage à l'eau chaude. Et celles-ci sont produites avec une très grande efficacité énergétique grâce au rendement optimal du brûleur.
Sans risques, sans dégâts
Contrairement aux méthodes mécaniques, l'eau chaude ne risque pas d'endommager ni dedégrader les surfaces. La faible pression de service (inférieure à 1 bar) garantit un traitement en douceur et convient par conséquent pour toutes les surfaces. De plus, il n'existe aucun risque d'incendie comme lors du désherbage par le feu.
Une solution système universelle
Grâce au système Kärcher, vous disposez de toutes les compétences du leader mondial dans le domaine de la technique de nettoyage. Ainsi, vous ne bénéficiez pas seulement d'une qualitéd'exception pour le désherbage à l'eau chaude, mais également pour tous les domaines du nettoyage professionnel à l'intérieur et à l'extérieur. Le tout en provenance d'un seul et mêmefournisseur.
Plus flexible que n'importe quelle mauvaise herbe
Avec un nettoyeur haute pression à eau chaude et les lances de désherbage WR 10, WR 20, WR 50 ou WR 100, vous pouvez éliminer les mauvaises herbes presque partout, y compris aux endroits difficiles d'accès où d'autres méthodes ne peuvent pas être employées. Et grâce auxremorques HDS, vous pouvez éliminer les mauvaises herbes à l'eau chaude en toute autonomie, sans dépendre du réseau électrique ou d'un raccordement d'eau.
Nous sommes toujours là pour vous
Grâce à notre réseau de distribution et de service Kärcher au maillage dense, nous sommestoujours à votre disposition, près de chez vous et rapidement. Ainsi, nous pouvons vous offrir desconseils personnalisés et optimisés directement sur place.
L'application d'eau chaude
Avant l'application d'eau chaude
Végétation importante d'herbe, de mousse et de pissenlit dans les joints des pavés.
Après l'application d'eau chaude
Une semaine après le traitement à l'eau chaude, les mauvaises herbes sont mortes et les herbes ont déjà disparues en grande partie grâce aux influences météorologiques.
Avant l'application d'eau chaude
Invasion de pissenlit au pied d'un mur en béton.
Après l'application d'eau chaude
Après une semaine, les pissenlits sont visiblement fanés. Les mauvaises herbes n'y repousserontplus dans l'immédiat.
Astuce: le bon moment pour l'application
Le meilleur moment pour éliminer les mauvaises herbes est l'après-midi. La quantité d'eau stockée dans les plantes varie selon le moment de la journée. Commencez d'ailleurs de préférence la première application d'eau chaude peu de temps après le bourgeonnement au printemps. Au fur et à mesure qu'une plante vieillit, sa résistance à l'eau chaude augmente.
Astuce: distance entre la barre de buse et la surface
La distance optimale entre la barre de buse de la lance de désherbage Kärcher et la surface se situeentre 5 et 15 cm. En respectant cette plage, vous pouvez travailler confortablement sans que la lance de désherbage racle le sol. De plus, la chute de température de l'eau avant d'atteindre la surface est ainsi minimale.
Efficace et efficient. Confortable et sûr.
Le savoir-faire en matière de développement et de production de technologies à haute pression avec des composants de qualité supérieure et durables que nous avons accumulé au cours deplusieurs décennies est désormais à votre disposition sous forme concentrée avec nos systèmes de désherbage mobile à l'eau chaude.
Un système complet pour le désherbage
Le désherbage à l'eau chaude est efficace et écologique. Et ce essentiellement grâce à unecoordination parfaite de tous les composants utilisés. Pour éliminer les mauvaises herbes à l'aide denos nouvelles lances de désherbage, vous pouvez utiliser un grand nombre de modèles HDS deKärcher. Le système Kärcher vous garantit à tout moment une efficacité et une rentabilité optimales.
Votre avantage: le système Kärcher
- Les nettoyeurs haute pression à eau chaude HDS de Kärcher sont capables de produire lestempératures d'eau à la limite de l'évaporation nécessaires pour le désherbage.
- Notre technologie de brûleur brevetée garantit des températures jusqu'à 98 °C avec une stabilité durable.
- Le débit d'eau optimisé des lances de désherbage constitue la base pour un effet enprofondeur idéal.
- Le design compact et le faible poids de la lance de désherbage vous facilitent le travail. Vous pouvez travailler de manière prolongée, sans effort et sans interruption.
- L'utilisation à 2 lances possible en option offre une efficacité maximale et permet d'exploiter pleinement le potentiel de l'appareil.
- Vous disposez d'un système professionnel performant que vous pouvez également utiliser pour de nombreuses autres applications, par ex. pour les tâches de nettoyage et l'arrosage.
Équipé pour toutes les applications
Pour éliminer les mauvaises herbes à l'aide des nouvelles lances de désherbage, vous pouvez utiliser un grand nombre de modèles HDS de Kärcher. Selon la variante de l'appareil, différents inserts de buse sont utilisés afin de garantir une quantité d'eau optimale et donc des températures élevées constantes.
Mobilité et fiabilité maximales en intervention
Nos remorques HDS conviennent parfaitement au désherbage. Entre autres, elles disposent d'ungrand réservoir à eau qui vous permet des interventions en toute autonomie. À cet effet, il vous suffit de configurer le kit «Option désherbage» qui minimise les fluctuations de température et vousserez parfaitement paré.
Les avantages en un coup d'œil
- Utilisation autonome, sans alimentation électrique ni approvisionnement en eau
- Également disponible en version skid stationnaire ou en version cabine
- Désherbage efficace et nettoyage haute pression à eau chaude performant combinés en une seule machine
- Technologie industrielle durable pour une utilisation quotidienne dans des conditions difficiles
- Technologie de brûleur Kärcher éprouvée à échangeur thermique intégré pour une efficacité maximale
La polyvalence est toujours de saison
Le désherbage est un travail saisonnier. Vous serez donc heureux d'apprendre que votreéquipement peut aussi être utilisé pour de nombreuses autres applications. Le WRS 200 est monté sur un véhicule porte-outils Kärcher et ne nécessite aucune alimentation électrique ni aucun approvisionnement en eau externes. Cela permet également son utilisation aux endroits les plus reculés.
L'utilisation: Simple. Logique. Sûre.
Un concept d'utilisation idéal se doit d'être aussi simple que possible et si logique que les erreurs decommande et les risques pour l'utilisateur peuvent être exclus d'entrée de jeu. C'est pourquoi nous avons séparé les éléments de commande et de maintenance du WRS. Le côté gauche de l'appareil regroupe tout ce qui se rapporte à la maintenance et à l'entretien. Le côté droit comprend leséléments de commande pour le réglage de la température, pour la régulation de la pression et l'interrupteur pour le brûleur. Ces fonctions peuvent être pilotées par l'opérateur à tout moment et entoute sécurité, depuis le bord de la route ou depuis le trottoir. Dans la cabine, notre système EASYOperation élaboré rend inutile la présence d'un afficheur supplémentaire. Le conducteur disposeainsi de tous les affichages directement dans son champ de vision.
Vos avantages dans la boutique en ligne Kärcher
√ Possibilité d’acheter directement chez le fabricant: l’assortiment de marque complet
√ Conseil professionnel et individualisé: ligne d’assistance gratuite
√ Livraison gratuite dès 50.00 SFr.
√ Moyens de paiement sécurisé
√ Commande sécurisée via SSL
√ Paquets de services individuels et service de réparation complet
Conseil, service et vente
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