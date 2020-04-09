Le désherbage à l'eau chaude

Parce que vous voulez un désherbage aux effets durables

Qu'est-ce que la mauvaise herbe?

Contrairement aux plantes cultivées ou ornementales, les mauvaises herbes ou les herbes sauvages sont des plantes qui poussent naturellement, sans l'intervention de l'homme.

Pourquoi éliminer les mauvaises herbes?

Il existe de nombreuses bonnes raisons pour combattre les mauvaises herbes. Dans l'agriculture, il s'agit de protéger les plantes cultivées. Pour les municipalités et les villes, l'objectif est de garantir l'aspect soigné et la propreté des espaces publics tout en prévenant les dégâts sur les voies de circulation, les places et les édifices. Beaucoup d'herbes sauvages peuvent se propager à une vitesse fulgurante et/ou causer des dégâts en profondeur avec leurs racines. De plus, elles altèrent l'esthétique souhaitée.