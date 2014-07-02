Nettoyeurs haute pression à eau chaude de la gamme Super
Brûle pour son travail. Que ce soit au chantier ou dans l'étable : l'élimination des saletés tenaces nécessite une puissance maximale. C'est exactement ce qu'offrent nos nettoyeurs haute pression à eau chaude de la gamme Super. Les variantes haut de gamme se distinguent par des accessoires de premier choix et une prise en main ergonomique tandis que les appareils Classic mettent l'accent sur la facilité d'utilisation et un format robuste. Affrontez la saleté : avec jusqu'à 200 bar de pression et 1 300 l/h de débit.
