Superklasse-Heisswasser-Hochdruckreiniger
Brennt für ihren Job. Ob Baustelle oder Stall: Um hartnäckigen Schmutz zu entfernen, ist Höchstleistung gefragt. Genau das bringen unsere Heißwasser-Hochdruckreiniger der Superklasse. Die High-End-Varianten punkten mit Topzubehör und ergonomischer Handhabung, die Classic-Geräte fokussieren auf einfachste Bedienung und eine robuste Bauweise. Dem Schmutz die Stirn bieten – mit bis zu 200 Bar Druck und 1300 l/h Fördermenge.
