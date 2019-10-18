Nettoyeurs remorques haute pression – goûtez à l'indépendance
Nos nettoyeurs remorques haute pression configurables combinent mobilité extraordinaire et aisance d'utilisation optimale pour un concept d'équipement innovant. Les nettoyeurs remorques HD et HDS: la solution idéale pour les municipalités, le secteur du bâtiment, les parcs locatifs et l'industrie.
Nettoyage mobile à haute pression
Ingénierie plutôt que bricolage. Tout comme nous, vous détestez faire les choses à moitié. Nos remorques sont basées sur un concept intégré soigneusement élaboré, aux caractéristiques et capacités bien définies: une puissance sans concession, une grande mobilité, une utilisation simple et une autonomie maximale. À cet effet, nous avons utilisé en priorité des composants provenant de nos nettoyeurs haute pression, dont la qualité n'est plus à prouver, et peu de nouveaux composants. Nous avons ainsi exploité les avantages bien connus de ces technologies, tout en simplifiant le travail du personnel d'assistance ainsi que la logistique des pièces de rechange.
Nettoyeur remorque HD
Nettoyeur remorque HDS
Facilité d'utilisation
Comme sur tous les Kärcher HD/HDS avec commande EASY Operation, l'interrupteur unique contribue à rendre cet appareil facile et pratique d'utilisation. Le risque d'erreurs de manipulation est ainsi réduit au minimum.
- Des dévidoirs raccourcissent le temps de préparation, assurant ordre et protection.
- Des compartiments spacieux offrent un espace de rangement pour les accessoires, les outils, les produits et tout votre nécessaire de nettoyage.
Facilité d'entretien
Le grand capot du nettoyeur remorque HDS, sous lequel tous les composants importants sont placés afin de rester faciles d'accès, la libre accessibilité de la remorque HD et l'utilisation de nos composants éprouvés facilitent le travail de nos techniciens Kärcher.
- Menu de maintenance intelligent pour un diagnostic rapide
- Contrats de service individuels et adaptés à vos besoins
Fiabilité
Les nettoyeurs remorques HD et HDS sont conçus pour conjuguer utilisation quotidienne et durée de vie optimale. À cette fin, ils comportent de nombreux composants Kärcher qui ont fait leurs preuves, tels que les brûleurs, les pompes et les commandes électroniques.
En cas de panne, de nombreuses fonctions de sécurité empêchent un endommagement de la pompe; ainsi, la protection contre le manque d'eau de la remorque HDS empêche la pompe de tourner à sec. L'adoucisseur d'eau, quant à lui, protège le serpentin de chauffage des dépôts calcaires préjudiciables.
Tous les nettoyeurs remorques HD/HDS disposent d'un système antigel qui protège l'appareil des basses températures en extérieur.
Notre nettoyeur remorque HD: pression à froid
Le nom de Kärcher est indissociable du nettoyage haute pression. Depuis des décennies, nos innovations font progresser le nettoyage à haute pression. Aujourd'hui, nous rendons la technologie plus mobile que jamais.
Autonome, mobile et conçu pour le nettoyage prolongé
Autonomie: les moteurs diesel (Yanmar) et essence (Honda), puissants et fiables (norme EU Stage V), assurent un fonctionnement indépendant de toute source d'alimentation électrique. Grâce aux nettoyeurs remorques, ce dont vous avez besoin pour nettoyer est toujours à portée de main: eau, détergents, accessoires.
Le grand réservoir d'eau intégré du nettoyeur remorque HD offre jusqu'à une heure de nettoyage autonome à pleine capacité, ou deux heures avec un débit d'eau réduit. La capacité du réservoir de carburant permet de mener sans interruption des opérations de nettoyage prolongées. Vous pouvez choisir, en option, de doter votre nettoyeur remorque HD d'un bidon de carburant supplémentaire de 20 litres.
Efficacité: la remorque HD est intelligente. Lorsque la poignée-pistolet n'est pas actionnée, la baisse du régime automatique garantit une diminution du niveau sonore et de la consommation de carburant.
Individualité: vous avez la possibilité de personnaliser entièrement la configuration de votre nettoyeur remorque HD. Cela signifie également que vous pouvez choisir une plate-forme qui peut être chargée par chariot élévateur plutôt qu'une remorque.
Votre module HD sera-t-il équipé d'un essieu? Cela dépend de l'utilisation prévue et de votre parc de véhicules. Nous vous proposons la version plate-forme Cab comme alternative à la remorque: elle est utilisable montée sur un plateau de chargement ou de manière stationnaire. La charge d'appui verticale maximale de 75 kg vous offre liberté et flexibilité. Vous pouvez tirer la remorque HD avec presque n'importe quelle voiture.
Notre nettoyeur remorque HDS: ça chauffe
Parfois, le nettoyage haute pression à l'eau froide ne suffit pas à obtenir le résultat souhaité. Ou en tout cas, pas assez vite. C'est là qu'entrent en jeu nos nettoyeurs haute pression à eau chaude. Graffitis, chewing-gums, huiles ou graisses: rien ne leur résiste. Le nettoyage est facile et rapide.
Une flexibilité maximale grâce aux possibilités de configuration
Autonomie: les moteurs diesel (Yanmar) puissants et fiables (norme EU Stage V), assurent un fonctionnement indépendant de toute source d'alimentation électrique. Grâce aux nettoyeurs remorques, ce dont vous avez besoin pour nettoyer est toujours à portée de main: eau, détergents, accessoires.
Le grand réservoir d'eau intégré du nettoyeur remorque HDS offre jusqu'à trente minutes de nettoyage autonome à pleine capacité, ou une heure avec un débit d'eau réduit. La capacité du réservoir de carburant permet de mener sans interruption des opérations de nettoyage prolongées.
Individualité: vous avez la possibilité de personnaliser entièrement la configuration de votre nettoyeur remorque HDS. Cela signifie également que vous pouvez choisir une plate-forme qui peut être chargée par chariot élévateur plutôt qu'une remorque.
Votre module HDS sera-t-il équipé d'un essieu? Cela dépend de l'utilisation prévue et de votre parc de véhicules. Nous vous proposons les versions plate-forme Skid et Cab comme alternative à la remorque: elles sont utilisables montées sur un plateau de chargement ou de manière stationnaire.
Efficacité: la combinaison de l'efficacité des brûleurs Kärcher, de la puissance des échangeurs thermiques et du mode eco!efficiency permet de réaliser des économies de carburant notables et de réduire les émissions au minimum. Le nettoyeur remorque HDS s'arrête automatiquement après une période de veille maximale de quarante-cinq minutes, afin d'économiser du carburant. Lorsque la poignée-pistolet n'est pas actionnée, la baisse du régime automatique garantit une diminution du niveau sonore et de la consommation de carburant.
- Les échangeurs thermiques, qui exploitent la chaleur diffusée par le moteur pour préchauffer l'eau, permettent d'économiser jusqu'à 14 % de carburant.
- En mode eco!efficiency, la température de l'eau est limitée à 60 °C, ce qui suffit à la majorité des applications et réduit notablement la consommation.
Les nettoyeurs remorques HD/HDS en service
Un concept efficace prend toujours en compte chaque aspect essentiel: les tâches à accomplir, l'utilisation, l'équipement et le démontage, la rentabilité et la protection de l'environnement.
Grâce au bref temps de préparation, nos nettoyeurs remorques sont extrêmement mobiles. Le démarrage électrique et leur simplicité d'utilisation les rendent particulièrement pratiques, et le dévidoir, ainsi que l'importante capacité du réservoir d'eau, offrent autonomie et flexibilité. Nos nettoyeurs remorques vous permettent d'atteindre aisément tous les endroits à nettoyer et assurent votre indépendance vis-à-vis de l'alimentation en électricité et en eau sur place. Des moteurs économiques et propres, conformes à la norme EU Stage V, garantissent d'excellentes performances pour une consommation et des émissions de gaz d'échappement minimales.
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