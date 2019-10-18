Autonome, mobile et conçu pour le nettoyage prolongé

Autonomie: les moteurs diesel (Yanmar) et essence (Honda), puissants et fiables (norme EU Stage V), assurent un fonctionnement indépendant de toute source d'alimentation électrique. Grâce aux nettoyeurs remorques, ce dont vous avez besoin pour nettoyer est toujours à portée de main: eau, détergents, accessoires.

Le grand réservoir d'eau intégré du nettoyeur remorque HD offre jusqu'à une heure de nettoyage autonome à pleine capacité, ou deux heures avec un débit d'eau réduit. La capacité du réservoir de carburant permet de mener sans interruption des opérations de nettoyage prolongées. Vous pouvez choisir, en option, de doter votre nettoyeur remorque HD d'un bidon de carburant supplémentaire de 20 litres.

Efficacité: la remorque HD est intelligente. Lorsque la poignée-pistolet n'est pas actionnée, la baisse du régime automatique garantit une diminution du niveau sonore et de la consommation de carburant.

Individualité: vous avez la possibilité de personnaliser entièrement la configuration de votre nettoyeur remorque HD. Cela signifie également que vous pouvez choisir une plate-forme qui peut être chargée par chariot élévateur plutôt qu'une remorque.

Votre module HD sera-t-il équipé d'un essieu? Cela dépend de l'utilisation prévue et de votre parc de véhicules. Nous vous proposons la version plate-forme Cab comme alternative à la remorque: elle est utilisable montée sur un plateau de chargement ou de manière stationnaire. La charge d'appui verticale maximale de 75 kg vous offre liberté et flexibilité. Vous pouvez tirer la remorque HD avec presque n'importe quelle voiture.