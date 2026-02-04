Nettoyeur de sols FC 7 Cordless
Des sols fraîchement lavés, sans avoir à aspirer au préalable : le nettoyeur de sols FC 7 Cordless sans fil élimine tous les types d’impuretés du quotidien, sèches et humides, en un seul passage.
Fini d’aspirer avant de laver le sol ! Avec sa technologie à 4 rouleaux en contre-rotation, notre nettoyeur de sols FC 7 Cordless à batterie élimine sans effort et rapidement les impuretés du quotidien, sèches et humides, de tous les sols durs. Grâce à sa fonction boost activable, il vient à bout des saletés les plus tenaces et nettoie toujours parfaitement jusqu’aux bords. Il retient même les cheveux grâce à son filtre à cheveux. Il permet de gagner jusqu’à 50 % de temps** en comparaison de la méthode traditionnelle et d’obtenir des résultats de nettoyage supérieurs de 20 % environ par rapport à une serpillière classique*. Avec une autonomie de 45 minutes, la puissante batterie permet de venir à bout d’une surface jusqu’à 175 m² sur les sols durs résistants et les joints. La quantité d’eau ainsi que la vitesse de rotation des rouleaux humidifiés automatiquement peuvent être ajustées en fonction du sol à l’aide de 2 modes de nettoyage et, grâce aux réservoirs d’eau propre et d’eau sale séparés, vous n’aurez plus à vous échiner à porter des seaux.
Caractéristiques et avantages
2 en 1 : élimine les impuretés du quotidien en un seul passage
- 50 % de gain de temps**: la technologie Duo!Move avec 2 paires de rouleaux en contre-rotation permet un lavage en profondeur sans avoir à passer l'aspirateur au préalable.
- Ramassage optimal des cheveux grâce à des filtres à cheveux intégrés.
- Nettoie jusqu'au plus près des bords.
L'efficacité du nettoyage est supérieure de 20 %* au lavage à la serpillière et l'opération bien plus agréable
- Système à deux réservoirs avec Hygienic!Spin+ : humidification permanente des rouleaux à partir du réservoir d'eau propre pendant que la saleté est collectée dans le réservoir d'eau sale. Pour une élimination des bactéries pouvant aller jusqu'à 99,9 %***.
- Sans effort : fini le seau à porter, la lingette de sol à essorer à la main et le frottage.
- Rouleaux Pure!Roll lavables en machine à 60 °C.
Entreposable à 180°, facile à manœuvrer et autoportant
- Nettoyage facile autour des objets et sous les meubles grâce à l'articulation à rotule flexible et au design Pass!Under à 180°.
- 2 paires de rouleaux en contre-rotation Duo!Move garantissent une glisse en douceur et sans effort sur le sol.
- Pratique pour les interruptions : l'appareil tient debout tout seul.
Très silencieuse
- Volume sonore agréable de seulement 59 dB.
Deux modes de nettoyage différents plus fonction Boost
- Rotation des rouleaux et quantité d'eau réglables selon le type de saleté et de sol, fonction Boost supplémentaire pour la saleté tenace.
- Adapté à tous les sols durs, y compris le parquet, le stratifié, le carrelage en pierre et céramique ainsi que le PVC et le vinyle.
- La faible humidité résiduelle permet aux sols d'être à nouveau praticables après env. 2 minutes.
Autonomie de 45 minutes environ grâce à la puissante batterie lithium-ion
- Liberté de mouvement maximale pendant le nettoyage grâce à l'indépendance vis-à-vis des prises électriques – plus besoin de changer de prise.
- Écran LED à trois niveaux indiquant de manière intuitive le niveau de charge.
Nettoyage simple de l'appareil avec la fonction System!Clean
- Fonction d'auto-nettoyage System!Clean pour un nettoyage rapide des flexibles et des rouleaux avec une vitesse des rouleaux de 400 tours par minute.
- Nettoyage facile des filtres à cheveux à l'aide de la brosse de nettoyage fournie.
- Réservoir d'eau sale permettant une vidange sans contact avec la saleté et lavable au lave-vaisselle.
Contrôle aisé du niveau de réservoir
- Signal visuel et sonore lorsque le réservoir d'eau propre est vide et que le réservoir d'eau sale est plein.
- Dispositif anti-écoulement : coupure automatique en cas de non-vidange du réservoir d'eau sale.
Station d'accueil et de nettoyage
- Position surélevée de l'appareil sur la station d'accueil facilitant son retrait et le séchage des rouleaux.
- Rangement pratique des accessoires dans la station de nettoyage.
Spécifications
Données techniques
|Rendement surfacique dépendant du niveau de charge de la batterie (m²)
|env. 175
|Capacité du réservoir d'eau propre (ml)
|400
|Capacité du réservoir d'eau sale (ml)
|200
|Nombre de phases (Ph)
|1
|Tension (V)
|100 / 240
|Fréquence (Hz)
|50 / 60
|Largeur de travail avec brosse-rouleau (mm)
|300
|Temps de séchage du sol nettoyé (min)
|env. 2
|Niveau de pression acoustique (dB (A))
|59
|Tension de la batterie (V)
|25
|Capacité de la batterie (Ah)
|2.85
|Autonomie de la batterie (min)
|env. 45
|Durée de charge de la batterie (h)
|4
|Type de batterie
|Batterie lithium-ion
|Couleur
|Blanc
|Poids sans accessoires (kg)
|4.3
|Poids emballage inclus (kg)
|8.4
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|310 x 230 x 1210
* Dans la catégorie de test « Lavage du sol », les nettoyeurs de sols Kärcher atteignent une puissance de nettoyage jusqu'à 20 % supérieure à celle d'une serpillière classique avec une bonnette. Se réfère aux résultats moyens des tests concernant l'efficacité de nettoyage, le ramassage des saletés et le nettoyage des bords. /
** Les nettoyeurs de sols Kärcher permettent jusqu'à 50 % de gain de temps puisqu'ils éliminent les impuretés du quotidien des sols durs de la maison en un seul passage sans avoir à passer l'aspirateur avant le lavage du sol. /
*** Le nettoyage des surfaces élimine jusqu'à 99,9 % de toutes les bactéries domestiques courantes présentes sur les surfaces dures et lisses (germe testé : Enterococcus hirae). Conformément au test 4 champs (basé sur la norme DIN EN 16615:2015-06).
Inclus dans la livraison
- Rouleau universel: 4 Pièce(s)
- Détergents: Nettoyage des sols Universal RM 536, 500 ml
- Station d'accueil et de nettoyage
- Chargeur de batterie
- Brosse
Équipement
- Vitesse de rotation des rouleaux et quantité d'eau réglables
- Système à deux réservoirs
- Mode d'auto-nettoyage
Vidéos
Domaines d'utilisation
- Sols durs
- Même les saletés tenaces
- Gros déchets
- Résidus fins
- Saleté sèche
- Saleté humide
Accessoires
Détergents
Pièces de rechange FC 7 Cordless
Pièces de rechange d'origine Kärcher
De nombreux défauts peuvent être réparés en remplaçant la pièce défectueuse par la pièce de rechange correspondante. Cela permet non seulement de réduire les coûts, mais aussi de protéger les ressources de notre planète.
Veuillez noter que les pièces de rechange ne peuvent être remplacées que par un personnel spécialisé et formé, sinon, tout droit à garantie sera perdu (conditions de garantie).
Home & Garden
Commandez votre pièce de rechange dans notre boutique en ligne dédiée aux pièces de rechange ou adressez-vous au partenaire SAV Kärcher le plus proche de chez vous.
Professional
Commandez votre pièce de rechange dans notre boutique en ligne dédiée aux pièces de rechange, contactez-nous directement ou adressez-vous au partenaire SAV Kärcher le plus proche de chez vous.