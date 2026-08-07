Dampfreiniger SG 4/4
Kompakter Dampfreiniger SG 4/4 mit leistungsstarken 4 bar Dampfdruck. Mit stufenloser Dampfmengenregulierung und Vapo-Hydro-Funktion für perfekte Reinigungsergebnisse ohne Chemie.
Der SG 4/4 ist ein kompakter und robuster Dampfreiniger, der dank 4 Bar Dampfdruck mit exzellenter Reinigungsleistung und zertifizierter Desinfektion¹⁾ überzeugt. Die stufenlose Dampfmengenregulierung und die VapoHydro-Funktion zur stufenlosen Regulierung der Dampfsättigung ermöglichen eine perfekte Anpassung des Geräts auf die jeweilige Reinigungsaufgabe. Das schnell aufheizende 2-Tank-System kann permanent befüllt werden und erlaubt so langes, unterbrechungsfreies Arbeiten. Das Gerät verfügt über eine integrierte Temperaturanzeige, arbeitet komplett ohne chemische Zusätze und ist universell einsetzbar. Das umfangreiche Ausstattungspaket umfasst unter anderem 2 Bodendüsen (für abrasive und hygienische Reinigung), ein integriertes Zubehörstaufach, einen integrierten Kabelhaken sowie eine Aufnahme für Rohre zur platzsparenden Lagerung.
Merkmale und Vorteile
2-Tank-SystemDer Frischwassertank kann permanent befüllt werden, da Kessel und Tank voneinander getrennt sind. Da immer nur ein Teil des Gesamtvolumens erhitzt wird, entsteht im Handumdrehen ein konstantes Dampfbild. Mit über 4 Liter Gesamtvolumen kann der SG 4/4 sehr lange ohne Nachfüllen eingesetzt werden.
VapoHydroDank VapoHydro kann die Dampfstärke stufenlos an die jeweilige Reinigungsaufgabe angepasst werden. Neben dem Dampfdruck kann auch die Sättigung von Volldampf bis hin zu Heißwasser stufenlos justiert werden. Mit dem Heißwasserstrahl kann hartnäckiger Schmutz zunächst wirkungsvoll angelöst werden.
ZubehörstaufachDas integrierte Staufach ermöglicht die Unterbringung verschiedener Zubehöre. Speziell Kleinteile sind stets sicher verstaut und gehen nicht verloren. Selbst die Rohre können an der Geräterückseite verstaut werden.
Hygienische Reinigung
- Hygienische Reinigung ohne Einsatz chemischer Substanzen.
- Der Verzicht auf aggressive Reinigungsmittel schont den Anwender und die behandelten Oberflächen.
- Zur Reinigung wird ausschließlich Wasser benötigt – das schont die Gesundheit und das Budget.
Spezifikationen
Technische Daten
|Kesselinhalt (l)
|2.4
|Tankinhalt (l)
|2
|Dampfdruck (bar)
|max. 4
|Heizleistung (W)
|2300
|Aufheizzeit (min)
|9
|Kesseltemperatur (°C)
|max. 145
|Kabellänge (m)
|7.5
|Spannung (V)
|220 - 240
|Frequenz (Hz)
|50 - 60
|Farbe
|Anthrazit
|Gewicht ohne Zubehör (kg)
|8
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|12
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|475 x 320 x 275
¹⁾ Nach prEN 16615, PVC-Boden, Gerät: SG 4/4 (Bodendüse mit Lamellen, 30 cm/Sek., max. Dampfdruck, min. VapoHydro) Test-Keim: Enterococcus hirae ATCC 10541
Lieferumfang
- Handdüse mit Bürste: 165 mm
- Anzahl Dampfrohre: 2 Stück
- Länge Dampfrohre: 505 mm
- Dampfschlauch mit Pistole: 2 m
- Bodendüse mit Lamellen: 320 mm
- Bodendüse mit Borsten: 310 mm
- Einfülltrichter
- Überzug aus Frottee für Handdüse
- Tuch für Bodendüse (Frottee, 400x200 mm)
- Tuch für Bodendüse (Frottee, 480x270 mm)
Ausstattung
- Tank: Permanent wiederbefüllbar
- Ergonomischer Tragegriff
- Powerdüse
- Punktstrahldüse kurz
- Punktstrahldüse lang
- Rundbürste klein (schwarz): 1 Stück
- VapoHydro-Funktion
- Dampfsättigungsregulierung stufenlos
- Dampfmengenregulierung: Am Gerät (stufenlos)
- Sicherheitsverschluss am Dampfkessel
- Sicherheitsverriegelung an Dampfpistole
Videos
Zubehör
SG 4/4 Ersatzteile
Kärcher Original-Ersatzteile
Viele Defekte können behoben werden, indem das entsprechende Ersatzteil am Gerät ausgetauscht wird. Und so werden nicht nur Kosten minimiert, sondern auch die Ressourcen unserer Erde geschont.
Bitte beachten Sie, dass Ersatzteile lediglich von ausgebildetem Fachpersonal getauscht werden dürfen, anderenfalls erlischt der Garantieanspruch (siehe auch Garantiebedingungen).
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