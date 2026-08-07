Nettoyeur vapeur SG 4/4
Le SG 4/4 est un nettoyeur vapeur compact d'une puissante pression de vapeur de 4 bars. Avec régulation continue du débit de vapeur et fonction VapoHydro pour un nettoyage parfait sans produits chimiques.
Le SG 4/4 est un nettoyeur vapeur compact et robuste qui, grâce à une pression de la vapeur de 4 bars, offre une excellente puissance de nettoyage et une désinfection certifiée¹⁾. La régulation de la quantité de vapeur en continu et la fonction VapoHydro, qui permet de régler en continu la saturation de la vapeur, permettent d'adapter parfaitement l'appareil à chaque tâche de nettoyage. Le système à deux réservoirs à chauffage rapide peut être rempli en continu, ce qui permet de travailler longtemps sans interruption. L'appareil est équipé d'un affichage de température intégré, fonctionne sans aucun additif chimique et est polyvalent. Le pack d'équipements complet comprend notamment 2 suceurs pour sol (pour un nettoyage abrasif et hygiénique), un compartiment de rangement intégré pour les accessoires, un crochet intégré pour le câble ainsi qu'un support pour les tuyaux permettant un rangement peu encombrant.
Caractéristiques et avantages
Système à deux réservoirsLe réservoir d'eau propre peut être constamment rempli, puisque la chaudière et le réservoir sont séparés. Seule une partie du volume total est chauffée. La vapeur se forme ainsi très rapidement et de manière constante. Grâce à ses 4 litres de volume total, le SG 4/4 s’utilise pendant très longtemps sans devoir être rempli.
Vapo HydroLa fonction Vapo Hydro permet d’adapter progressivement la puissance de la vapeur en fonction de la tâche de nettoyage. Outre la pression de la vapeur, il est également possible de régler la saturation de manière progressive pour passer de la vapeur à l’eau chaude. Le jet d’eau chaude vient instantanément et efficacement à bout des impuretés tenaces.
Logement pour accessoiresLe logement pour accessoires intégré permet de ranger les différents accessoires. Les pièces spéciales sont toujours rangées en toute sécurité et ne se perdent pas. Même les tubes se rangent sur le côté de l’appareil.
Nettoyage hygiénique
- Hygiène impeccable sans utilisation de substances chimiques.
- Le fait de ne pas utiliser de détergents agressifs protège l’utilisateur ainsi que les surfaces traitées.
- Pour le nettoyage, de l'eau seule est nécessaire – pour ménager la santé et le budget.
Spécifications
Données techniques
|Contenance de chaudière (l)
|2.4
|Capacité du réservoir (l)
|2
|Pression de la vapeur (bar)
|max. 4
|Puissance de chauffe (W)
|2300
|Temps de chauffe (min)
|9
|Température du brûleur (°C)
|max. 145
|Longueur du câble (m)
|7.5
|Tension (V)
|220 - 240
|Fréquence (Hz)
|50 - 60
|Couleur
|anthracite
|Poids sans accessoires (kg)
|8
|Poids emballage inclus (kg)
|12
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|475 x 320 x 275
¹⁾ Conformément à la norme prEN 16615, revêtements de sol en PVC, appareil : SG 4/4 (suceur pour sol à lamelles, 30 cm/s, max. Pression de la vapeur, min. (VapoHydro) germes d'essai : Enterococcus hirae ATCC 10541
Inclus dans la livraison
- Suceur à main avec brosse: 165 mm
- Nombre de tubes vapeur: 2 Pièce(s)
- Longueur tubes vapeur: 505 mm
- Flexible vapeur avec poignée-pistolet: 2 m
- Suceur pour sol à lamelles: 320 mm
- Suceur pour sol à poils: 310 mm
- Entonnoir
- Bonnette éponge pour suceur à main
- Bonnette pour suceur pour sol (éponge, 400 x 200 mm)
- Bonnette pour suceur pour sol (éponge, 480 x 270 mm)
Équipement
- Réservoir: rechargeable en permanence
- Poignée de transport ergonomique
- Powerbuse
- Buse à jet crayon, courte
- Buse à jet crayon, longue
- Brosse ronde, petite (noire): 1 Pièce(s)
- Fonction VapoHydro
- Réglage en continu de la saturation de la vapeur
- Régulation du débit vapeur: sur l'appareil (en continu)
- Verrouillage de sécurité sur la chaudière
- Verrouillage de sécurité sur le pistolet vapeur
Vidéos
Accessoires
Pièces de rechange SG 4/4
Pièces de rechange d'origine Kärcher
De nombreux défauts peuvent être réparés en remplaçant la pièce défectueuse par la pièce de rechange correspondante. Cela permet non seulement de réduire les coûts, mais aussi de protéger les ressources de notre planète.
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