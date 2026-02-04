Dampfreiniger SC 3 EasyFix Go!Further
Der SC 3 Easy Fix Go!Further ist eine limitierte schwarze Dampfreiniger Edition mit 35 % recyceltem Kunststoff⁴⁾ und exklusiver Zubehörausstattung, wie z.B. den Re!Fibe Bodentüchern.
Der Dampfreiniger, der einen Schritt weiter geht – der limitiert verfügbare schwarze SC 3 EasyFix Go!Further aus 35 Prozent recyceltem Kunststoff⁴⁾ mit exklusivem Zubehör bietet beste Reinigungsergebnisse und hohen Komfort. Das Gerät ist nach nur 30 Sekunden Aufheizzeit startklar und beseitigt bis zu 99,999 % der Viren¹⁾ und 99,99 % aller haushaltsüblichen Bakterien²⁾ auf Hartflächen. Die Bodendüse EasyFix mit flexiblem Gelenk und Lamellentechnologie sorgt bei der Anwendung für höchste Ergonomie und perfekte Reinigungsergebnisse. Die enthaltenen Re!Fibe-Bodentücher sind aus 100 Prozent recyceltem Polyester mit CiCLO®-Technologie⁵⁾ und lassen sich durch das komfortable Klettsystem mühelos an der Bodendüse fixieren und ohne Schmutzkontakt entfernen. Ein weiteres exklusives Zubehör ist die flexible Handdüse, die perfekt für die Reinigung hartnäckiger Verschmutzungen auf geraden und vor allem auch in gewölbten Flächen, wie zum Beispiel Waschbecken, Badewanne, geeignet ist. Der permanent wiederbefüllbare Wassertank ermöglicht unterbrechungsfreies Arbeiten, während die eingesetzte Entkalkungskartusche das Wasser selbstständig entkalkt, wodurch die Lebensdauer des Geräts steigt.
Merkmale und Vorteile
Kurze AufheizzeitMit nur 30 Sekunden Aufheizzeit ist das Gerät im Handumdrehen einsatzbereit.
Bodenreinigungsset EasyFix mit flexiblem Gelenk an der Bodendüse und komfortabler Klettfixierung des BodentuchsOptimale Reinigungsergebnisse auf verschiedensten Hartböden im Haushalt dank effizienter Lamellentechnologie Ergonomisches, effektives Reinigen mit vollem Bodenkontakt bei jeder Körpergröße dank flexiblem Düsengelenk.
NachhaltigkeitsmerkmaleDesign mit 35 % recyceltem Kunststoff⁴⁾. Durch den Einsatz der Entkalkungskartusche wird die Lebensdauer des Geräts um das Zehnfache verlängert³⁾. Dank des Re!Fibe-Tuchs, das aus 100 % recyceltem Polyester mit CiCLO®-Technologie hergestellt ist⁵⁾, wird die Belastung der Gewässer durch Mikroplastik verringert⁶⁾.
Nonstop-Dampf und integrierte Entkalkungskartusche
- Der Tank ist jederzeit problemlos befüllbar – für Nonstop-Dampf ohne Arbeitsunterbrechung.
Multifunktionale Zubehörausstattung
- Bedarfsgerechte Reinigung verschiedener Oberflächen per Bodendüse, Handdüse, Rundbürste und vielem mehr.
Bodentuch und Überzug für die Handdüse
- Für gründliche Reinigungsergebnisse und noch besseres Lösen und Aufnehmen von Schmutz.
Kindersicherung an der Dampfpistole
- Ein Verschlusssystem bietet sicheren Schutz vor unsachgemäßem Gebrauch durch spielende Kleinkinder.
2-stufige Dampfmengenregulierung
- Die Dampfmenge lässt sich individuell an die jeweilige Oberfläche und den Verschmutzungsgrad anpassen.
Zubehöraufbewahrung und Parkposition
- Komfortable Zubehörverstauung. Parkposition für einfaches Abstellen der Bodendüse bei Arbeitsunterbrechung.
On/Off-Schalter am Gerät
- Bedienerfreundliches Ein- und Ausschalten des Gerätes.
Spezifikationen
Technische Daten
|Prüfzertifikat¹⁾
|Beseitigt bis zu 99.999 % der Viren¹⁾ und 99.99 % Bakterien²⁾
|Flächenleistung je Tankfüllung (m²)
|ca. 75
|Heizleistung (W)
|1900
|Max. Dampfdruck (bar)
|max. 3.5
|Kabellänge (m)
|4
|Aufheizzeit (min)
|0.5
|Tankinhalt (l)
|1
|Anzahl der Stromphasen (Ph)
|1
|Spannung (V)
|220 / 240
|Frequenz (Hz)
|50 / 60
|Farbe
|Schwarz
|Gewicht ohne Zubehör (kg)
|3.1
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|4.5
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|360 x 236 x 253
¹⁾ Bei der punktuellen Reinigung mit dem Kärcher-Dampfreiniger, d. h. einer Bedampfungsdauer von 30 Sekunden auf maximaler Dampfstufe bei direktem Kontakt mit der zu reinigenden Oberfläche, können 99,999 % der behüllten Viren, wie Influenzaviren (mit Ausnahme des Hepatitis-B-Virus), auf haushaltsüblichen, glatten Hartflächen entfernt werden (Testkeim: Modifiziertes Vacciniavirus Ankara). / ²⁾ Bei der Reinigung mit einer Reinigungsgeschwindigkeit von 30 cm/s auf maximaler Dampfstufe und bei direktem Kontakt mit der zu reinigenden Oberfläche werden 99,99 % aller haushaltsüblichen Bakterien auf haushaltsüblichen, glatten Hartflächen abgetötet (Testkeim: Enterococcus hirae). / ³⁾ Bezogen auf den Betrieb ohne Kartusche, einer Wasserhärte von 20 °dH und einer Karbonathärte von 15 °dH, basierend auf internen Tests. Regelmäßiger Austausch der Entkalkungskartusche erforderlich. / ⁴⁾ Nur Gerät, alle Kunststoffteile ohne Zubehör. / ⁵⁾ Klettverschluss ausgenommen. / ⁶⁾ Jedes Mal, wenn Textilien gewaschen werden, werden Mikrofasern freigesetzt, die in unsere Ozeane gelangen. Die Zersetzung von Polyesterfasern mit CiCLO®-Technologie beträgt 94,3 % in 3,7 Jahren, während die Zersetzung von normalen Polyesterfasern nur 4,9 % in 3,7 Jahren beträgt (gemäß der Norm ASTM D6691). Dieser Stoff ist nicht kompostierbar. Die Entsorgung erfolgt gemäß der örtlichen Abfallbeseitigungsvorschriften. Das CiCLO®-Logo und die Marken sind eingetragene Marken von Intrinsic Advanced Materials, LLC.
Lieferumfang
- Re!Fibe Universal Bodentuch EasyFix: 2 Stück
- Tuch für flexible Handdüse: 1 Stück
- Entkalkungskartusche: 1 Stück
- Punktstrahldüse
- Flexible Handdüse
- Rundbürste klein (schwarz): 1 Stück
- Bodendüse: EasyFix
- Anzahl Dampfrohre: 2 Stück
- Länge Dampfrohre: 0.5 m
Ausstattung
- Kindersicherung
- Sicherheitsventil
- Dampfmengenregulierung: Am Handgriff (zweistufig)
- Tank: Permanent wiederbefüllbar
- Dampfschlauch mit Pistole: 2.2 m
- Integrierter Ein-/Ausschalter
- Zubehöraufbewahrung am Gerät
Anwendungsgebiete
- Hartböden
- Armaturen
- Waschbecken
- Wandfliesen
- Fenster- und Glasflächen
- Dunstabzugshauben
- Kochfelder
Zubehör
