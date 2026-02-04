Nettoyeur vapeur SC 3 EasyFix Go!Further
Le SC 3 Easy Fix Go!Further est une édition limitée du nettoyeur vapeur noir qui présente une part recyclable de 35 %* et est livré avec des accessoires exclusifs, tels que les lingettes de sol Re!Fibe.
Le nettoyeur vapeur qui va encore plus loin : le SC 3 EasyFix Go!Further noir en édition limitée, composé à 35 % de matériaux recyclés* et livré avec des accessoires exclusifs, offre les meilleurs résultats de nettoyage et un confort optimal. Cet appareil est prêt à l’emploi après seulement 30 secondes de temps de chauffe et élimine jusqu’à 99,999 % des virus** et 99,99 % de toutes les bactéries domestiques courantes*** présents sur les surfaces dures. Le suceur pour sol EasyFix à articulation flexible et utilisant la technologie de lames de racleur, assure une ergonomie optimale et des résultats de nettoyage parfaits. Les lingettes de sol Re!Fibe fournies, fabriquées en polyester 100 % recyclé avec la technologie CiCLO®****, se fixent très facilement sur le suceur pour sol grâce à un système pratique de bandes auto-agrippantes et se retirent sans contact avec la saleté. Autre accessoire exclusif : le suceur à main flexible. Il est parfait pour éliminer les salissures tenaces sur des surfaces planes et surtout incurvées, telles que les lavabos et les baignoires. Le réservoir à eau remplissable à tout moment permet de travailler sans interruption, tandis que la cartouche de détartrage intégrée détartre l'eau automatiquement, et prolonge ainsi la durée de vie de l'appareil.
Caractéristiques et avantages
Temps de chauffage courtAvec un temps de chauffe de seulement 30 secondes, le nettoyeur est prêt à être utilisé en un tour de main.
Set de nettoyage de sol EasyFix, avec suceur doté d'une articulation souple et système de fixation pratique de la serpillèreRésultats de nettoyage optimaux sur une variété de sols durs dans la maison grâce à une technologie de lames de racleur efficace Nettoyage ergonomique et efficace tout en assurant un contact intégral avec le sol nonobstant la taille de l'utilisateur grâce à l'articulation flexible du suceur.
Caractéristiques durablesDesign avec 35 % de plastique recyclé⁴⁾. L'utilisation de la cartouche de détartrage permet de multiplier par dix la durée de vie de l'appareil³⁾. Les lingettes de sol Re!Fibe, en polyester 100 % recyclé avec technologie CiCLO®****, permettent de réduire la pollution des eaux par les microplastiques******.
Vapeur continue et cartouche de détartrage intégrée
- Le réservoir est remplissable aisément à tout moment pour bénéficier de la vapeur en continu sans avoir à interrompre le travail.
Accessoires multifonction
- Nettoyage en fonction du besoin des surfaces les plus diverses au moyen du suceur sol, du suceur à main, de la brosse ronde, etc.
Lingette de sol et garniture pour suceur à main
- Pour un résultat impeccable et un détachage et une élimination améliorés des saletés.
Sécurité enfants
- La sécurité enfants intègre un système de verrouillage et donc une protection fiable de l'appareil.
Régulation de débit de vapeur de 2 niveaux
- Le débit de vapeur peut être adapté en fonction de la surface et du degré d'encrassement.
Rangement des accessoires et position parking
- Rangement des accessoires pratique et position parking confortable du suceur sol pendant les pauses.
Bouton Marche/Arrêt sur l'appareil
- Mise en marche et à l'arrêt simples de l'appareil.
Spécifications
Données techniques
|Certificat de contrôle¹⁾
|Élimine jusqu'à 99,999 % des virus¹⁾ et 99,99 % des bactéries²⁾
|Rendement surfacique par remplissage de réservoir (m²)
|env. 75
|Puissance de chauffe (W)
|1900
|Pression vapeur max. (bar)
|max. 3.5
|Longueur du câble (m)
|4
|Temps de chauffe (min)
|0.5
|Capacité du réservoir (l)
|1
|Nombre de phases (Ph)
|1
|Tension (V)
|220 / 240
|Fréquence (Hz)
|50 / 60
|Couleur
|noir
|Poids sans accessoires (kg)
|3.1
|Poids emballage inclus (kg)
|4.5
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|360 x 236 x 253
¹⁾ Lors d’un nettoyage ponctuel avec le nettoyeur vapeur Kärcher, c.-à-d. avec une durée de vaporisation de 30 secondes en mode vapeur maximal et en contact direct avec la surface à nettoyer, 99,999 % des virus enveloppés tels que les virus de la grippe (à l’exception du virus de l’hépatite B) sont éliminés des surfaces dures lisses courantes de la maison (germe d’essai : virus modifié de la vaccine Ankara). / ²⁾ Lors d’un nettoyage à une vitesse de nettoyage de 30 cm/s, en mode vapeur maximal et en contact direct avec la surface à nettoyer, 99,99 % de toutes les bactéries domestiques habituelles sont éliminés des surfaces dures lisses courantes de la maison (germe d’essai : Enterococcus hirae). / ³⁾ Par rapport au fonctionnement sans cartouche, avec une dureté de l'eau de 20 °dH et une dureté carbonatée de 15 °dH, sur la base d'essais internes. Remplacement régulier de la cartouche de détartrage nécessaire. / ⁴⁾ Uniquement l'appareil, toutes les pièces en plastique hors accessoires. / ⁵⁾ Hormis système de bandes autoagrippantes. / ⁶⁾ À chaque lavage de textiles, des microfibres sont libérées et parviennent dans nos océans. La décomposition des fibres de polyester dotées de la technologie CiCLO® est de 94,3 % en 3,7 ans alors que la décomposition des fibres de polyester normales n'est que de 4,9 % en 3,7 ans (conformément à la norme ASTM D6691). Ce matériau n'est pas compostable. L'élimination s'effectue conformément aux réglementations locales en vigueur en matière de traitement des déchets. Le logo CiCLO® et les marques sont des marques déposées d'Intrinsic Advanced Materials, LLC.
Inclus dans la livraison
- Lingette de sol universelle Re!Fibe EasyFix: 2 Pièce(s)
- Lingette pour suceur à main souple: 1 Pièce(s)
- Cartouche de détartrage: 1 Pièce(s)
- Buse à jet rectiligne
- Suceur à main souple
- Brosse ronde, petite (noire): 1 Pièce(s)
- Suceur pour sol: EasyFix
- Nombre de tubes vapeur: 2 Pièce(s)
- Longueur tubes vapeur: 0.5 m
Équipement
- Sécurité enfants
- Soupape de sécurité
- Régulation du débit vapeur: sur la poignée (deux niveaux)
- Réservoir: rechargeable en permanence
- Flexible vapeur avec poignée-pistolet: 2.2 m
- Interrupteur ON/OFF intégré
- Rangement des accessoires inclus sur l'appareil
Domaines d'utilisation
- Sols durs
- Robinetterie
- Lavabos
- Carrelages
- Fenêtres et vitres
- Hottes aspirantes
- Plaques de cuisson
Accessoires
Pièces de rechange SC 3 EasyFix Go!Further
Pièces de rechange d'origine Kärcher
De nombreux défauts peuvent être réparés en remplaçant la pièce défectueuse par la pièce de rechange correspondante. Cela permet non seulement de réduire les coûts, mais aussi de protéger les ressources de notre planète.
Veuillez noter que les pièces de rechange ne peuvent être remplacées que par un personnel spécialisé et formé, sinon, tout droit à garantie sera perdu (conditions de garantie).
Home & Garden
Commandez votre pièce de rechange dans notre boutique en ligne dédiée aux pièces de rechange ou adressez-vous au partenaire SAV Kärcher le plus proche de chez vous.
Professional
Commandez votre pièce de rechange dans notre boutique en ligne dédiée aux pièces de rechange, contactez-nous directement ou adressez-vous au partenaire SAV Kärcher le plus proche de chez vous.